Obituário: 52 funerais no DF e no Entorno nesta terça-feira (18/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (18/11):

Campo da Esperança

Adriel Benficado dos Reis, 50 anos

Antoine Claude Marie Grikolewsky Dit de Rosselli, 82 anos

Carlos Alberto Albuquerque de Macedo Costa, 91 anos

Diogo Ferreira Lopo, 39 anos

Edileusa Mendes Lopes, 52 anos

Helena Rosa Oyó, 96 anos

Leonardo da Silva Soares, 42 anos

Leonardo Ganganacaetano Ribas, 59 anos

Maria da Cruz Alves, 65 anos

Maria Imaculada Sales da Silva, 54 anos

Matheus Barbosa de Miranda, 30 anos

Nat-Ashlay Nathallya da Silva Santos, menos de 1 ano

Nat-Jessica da Silva Leite, menos de 1 ano

Nelsimara Alves de Carvalho, 78 anos

Vicente de Paulo de Morais, 81 anos

Wladimir Jorge Felix, 59 anos

Taguatinga

Antonio Cassimiro de Oliveira, 61 anos

Claudio Roberto Rodrigues, 49 anos

Dinari Felix da Silva, 55 anos

Elias da Silva Dutra, 19 anos

Elias Silva Lima, 48 anos

Francisco Carlos Galvão Oliveira, 68 anos

Gelson Francisco de Jesus Ferreira, 64 anos

Italo Delano Alves Lopes, 21 anos

Klebersantana da Silva, menos de 1 ano

Maria Alequisandra Pires, 52 anos

Maria Glesse dos Santos, 59 anos

Octavio Monici Rodrigues, 35 anos

Raimundo Martins de Oliveira, 66 anos

Raimundo Nonato de Souza Cruz, 66 anos

Brazilisia Gomes de Oliveira, 64 anos

Samuel Pereira Lima, 27 anos

Sebastião Andrade da Costa, 81 anos

Severina Lino da Silva, 92 anos

Tereza Lopes Silveira Ferreira, 83 anos

Gama

José de Souza de Oliveira Neto, 55 anos

José Pereira da Silva Filho, 73 anos

Neviton Dias Ferreira, 92 anos

Theo Henriques Schmidt, 1 ano

Planalina

Francisco Siqueira da Silva, 88 anos

Valdecina Simento Araújo, 77 anos

Brazlândia

Marivaldo Medeiros Dias, 51 anos

Sobradinho

Jamil Nunes, 46 anos

Maria Pureza Estevam, 76 anos

Raimundo Cleudo Pereira, 59 anos

Stefany Yorranna Rodrigues, 17 anos

Jardim Metropolitano

Maria das Neves Silva, 80 anos

Maria Guiomar dos Santos, 89 anos (cremação)

Wilma Bönmann, 84 anos (cremação)

Maria Aparecida Amado, 64 anos (cremação)

Luciano Chales, 44 anos (cremação)

Marcelo Alvares da Silva, 67 anos (cremação)