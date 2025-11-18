Obituário: 52 funerais no DF e no Entorno nesta terça-feira (18/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (18/11):
Campo da Esperança
Adriel Benficado dos Reis, 50 anos
Antoine Claude Marie Grikolewsky Dit de Rosselli, 82 anos
Carlos Alberto Albuquerque de Macedo Costa, 91 anos
Diogo Ferreira Lopo, 39 anos
Edileusa Mendes Lopes, 52 anos
Helena Rosa Oyó, 96 anos
Leonardo da Silva Soares, 42 anos
Leonardo Ganganacaetano Ribas, 59 anos
Maria da Cruz Alves, 65 anos
Maria Imaculada Sales da Silva, 54 anos
Matheus Barbosa de Miranda, 30 anos
Nat-Ashlay Nathallya da Silva Santos, menos de 1 ano
Nat-Jessica da Silva Leite, menos de 1 ano
Nelsimara Alves de Carvalho, 78 anos
Vicente de Paulo de Morais, 81 anos
Wladimir Jorge Felix, 59 anos
Taguatinga
Antonio Cassimiro de Oliveira, 61 anos
Claudio Roberto Rodrigues, 49 anos
Dinari Felix da Silva, 55 anos
Elias da Silva Dutra, 19 anos
Elias Silva Lima, 48 anos
Francisco Carlos Galvão Oliveira, 68 anos
Gelson Francisco de Jesus Ferreira, 64 anos
Italo Delano Alves Lopes, 21 anos
Klebersantana da Silva, menos de 1 ano
Maria Alequisandra Pires, 52 anos
Maria Glesse dos Santos, 59 anos
Octavio Monici Rodrigues, 35 anos
Raimundo Martins de Oliveira, 66 anos
Raimundo Nonato de Souza Cruz, 66 anos
Brazilisia Gomes de Oliveira, 64 anos
Samuel Pereira Lima, 27 anos
Sebastião Andrade da Costa, 81 anos
Severina Lino da Silva, 92 anos
Tereza Lopes Silveira Ferreira, 83 anos
Gama
José de Souza de Oliveira Neto, 55 anos
José Pereira da Silva Filho, 73 anos
Neviton Dias Ferreira, 92 anos
Theo Henriques Schmidt, 1 ano
Planalina
Francisco Siqueira da Silva, 88 anos
Valdecina Simento Araújo, 77 anos
Brazlândia
Marivaldo Medeiros Dias, 51 anos
Sobradinho
Jamil Nunes, 46 anos
Maria Pureza Estevam, 76 anos
Raimundo Cleudo Pereira, 59 anos
Stefany Yorranna Rodrigues, 17 anos
Jardim Metropolitano
Maria das Neves Silva, 80 anos
Maria Guiomar dos Santos, 89 anos (cremação)
Wilma Bönmann, 84 anos (cremação)
Maria Aparecida Amado, 64 anos (cremação)
Luciano Chales, 44 anos (cremação)
Marcelo Alvares da Silva, 67 anos (cremação)