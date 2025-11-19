Obituário: 41 funerais no DF e no Entorno nesta quarta-feira (19/11); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (19/11):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança



Brasilina de Carvalho Farro, 82



Edmilson Torrão da Silva, 61



Gilberto Vieira dos Santos, 72



Imaculada Conceição Soares Oliveira, 69



Ivo Clementino da Silva, 88



Kimiko Kitahara, 80



Manuel Fernando Quintans Patino, 81



Maria Amália de Andrade, 77



Maria de Lourdes Ciolivitorino, 92



Maria Fontes Guimarães, 89



Marylane da Silva, 83



Miranilde Pereira da Silva, 75



Fabiana Silva de Jesus, menos de 1 ano



Ronaldo Elias da Silva, 54



Sebastiana Luiz dos Santos, 64



Vilson Pereira Brito, 44

Taguatinga



Adalberto Félix Pereira, 52



Aneelise Borges Rodrigues, menos de 1 ano



Aylla Sophia Moreira de Sousa, menos de 1 ano



Darlann Nicolau Ferreira, 47



Divina Dias Alves, 76



Franklin Martins Silva, 41



Gezer Corrêa Cotrim, 48



Irivânia Pinheiro Soares, 48



João Clemente Pereira, 63



João dos Reis Pereira da Rocha, 89



José Antônio Barros Rodrigues, 63



Maria do Socorro Parente Portela, 81



Maria José Lima dos Santos, 81



Mirtes Nunes de Oliveira, 79



Rodrigo Carvalho Diniz, 57



Valmir Santos Sena, 72

Gama



Josina Bibiana da Rocha Carvalho, 75

Planaltina



Adelma Lourdes Ferreira, 63



Vitória Santos de Santana, menos de 1 ano



Rian Franco Gomes Ferreira, 20

Brazlândia



Irene de Mesquita Vieira, 73



Sobradinho



Iraídes de Godoi, 89



Levi Bezerra Gonçalves Lima, menos de 1 ano



Marlon Ângelo Frazão Lima, 31



Valdir Oliveira, 75