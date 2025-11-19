Obituário: 41 funerais no DF e no Entorno nesta quarta-feira (19/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (19/11):
Campo da Esperança
Brasilina de Carvalho Farro, 82
Edmilson Torrão da Silva, 61
Gilberto Vieira dos Santos, 72
Imaculada Conceição Soares Oliveira, 69
Ivo Clementino da Silva, 88
Kimiko Kitahara, 80
Manuel Fernando Quintans Patino, 81
Maria Amália de Andrade, 77
Maria de Lourdes Ciolivitorino, 92
Maria Fontes Guimarães, 89
Marylane da Silva, 83
Miranilde Pereira da Silva, 75
Fabiana Silva de Jesus, menos de 1 ano
Ronaldo Elias da Silva, 54
Sebastiana Luiz dos Santos, 64
Vilson Pereira Brito, 44
Taguatinga
Adalberto Félix Pereira, 52
Aneelise Borges Rodrigues, menos de 1 ano
Aylla Sophia Moreira de Sousa, menos de 1 ano
Darlann Nicolau Ferreira, 47
Divina Dias Alves, 76
Franklin Martins Silva, 41
Gezer Corrêa Cotrim, 48
Irivânia Pinheiro Soares, 48
João Clemente Pereira, 63
João dos Reis Pereira da Rocha, 89
José Antônio Barros Rodrigues, 63
Maria do Socorro Parente Portela, 81
Maria José Lima dos Santos, 81
Mirtes Nunes de Oliveira, 79
Rodrigo Carvalho Diniz, 57
Valmir Santos Sena, 72
Gama
Josina Bibiana da Rocha Carvalho, 75
Planaltina
Adelma Lourdes Ferreira, 63
Vitória Santos de Santana, menos de 1 ano
Rian Franco Gomes Ferreira, 20
Brazlândia
Irene de Mesquita Vieira, 73
Sobradinho
Iraídes de Godoi, 89
Levi Bezerra Gonçalves Lima, menos de 1 ano
Marlon Ângelo Frazão Lima, 31
Valdir Oliveira, 75