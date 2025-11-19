InícioCidades DF
Obituário

Obituário: 41 funerais no DF e no Entorno nesta quarta-feira (19/11); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 19 de novembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (19/11):

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Campo da Esperança

Brasilina de Carvalho Farro, 82

Edmilson Torrão da Silva, 61

Gilberto Vieira dos Santos, 72

Imaculada Conceição Soares Oliveira, 69

Ivo Clementino da Silva, 88

Kimiko Kitahara, 80

Manuel Fernando Quintans Patino, 81

Maria Amália de Andrade, 77

Maria de Lourdes Ciolivitorino, 92

Maria Fontes Guimarães, 89

Marylane da Silva, 83

Miranilde Pereira da Silva, 75

Fabiana Silva de Jesus, menos de 1 ano

Ronaldo Elias da Silva, 54

Sebastiana Luiz dos Santos, 64

Vilson Pereira Brito, 44

 

Taguatinga

Adalberto Félix Pereira, 52

Aneelise Borges Rodrigues, menos de 1 ano

Aylla Sophia Moreira de Sousa, menos de 1 ano

Darlann Nicolau Ferreira, 47

Divina Dias Alves, 76

Franklin Martins Silva, 41

Gezer Corrêa Cotrim, 48

Irivânia Pinheiro Soares, 48

João Clemente Pereira, 63

João dos Reis Pereira da Rocha, 89

José Antônio Barros Rodrigues, 63

Maria do Socorro Parente Portela, 81

Maria José Lima dos Santos, 81

Mirtes Nunes de Oliveira, 79

Rodrigo Carvalho Diniz, 57

Valmir Santos Sena, 72

 

Gama

Josina Bibiana da Rocha Carvalho, 75

 

Planaltina

Adelma Lourdes Ferreira, 63

Vitória Santos de Santana, menos de 1 ano

Rian Franco Gomes Ferreira, 20

 

Brazlândia

Irene de Mesquita Vieira, 73


Sobradinho

Iraídes de Godoi, 89

Levi Bezerra Gonçalves Lima, menos de 1 ano

Marlon Ângelo Frazão Lima, 31

Valdir Oliveira, 75

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/11/2025 17:36
SIGA
x