Carreta oferece 500 mamografias gratuitas no DF; é necessário agendar

Brasília recebe, a partir desta segunda-feira (24/11), a carreta da Fundação Laço Rosa, que oferece mais de 500 exames gratuitos de mamografia. Podem participar mulheres, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), que tenham a partir de 40 anos e não realizaram o exame nos últimos 12 meses, além de pacientes de qualquer idade com indicação médica. Os agendamentos devem ser feitos com antecedência por meio do site.

Durante a ação no DF, a carreta passará pelo Plano Piloto, Estrutural, Ceilândia e Sol Nascente, durante a semana de 24 a 29 de novembro, com atendimentos das 10h às 17h (confira no cronograma abaixo). A mamografia é o principal exame para diagnóstico precoce do câncer de mama, que, quando diagnosticado em estágios iniciais, aumenta a chance de cura em 95%.

As pacientes serão selecionadas, por meio de formulário, com base em fatores como idade, data do último exame, indicação clínica e ordem de agendamento. Após o processo, a Fundação Laço Rosa fará o contato com as selecionadas via WhatsApp, para confirmar o exame.

Confira a agenda da Carreta da Mamografia:

Serviço:



Carreta de mamografia da Fundação Laço Rosa | Brasília

Inscrições: Agendamento gratuito de mamografia pelo site: www.mamografiasalva.com.br

Atendimentos: de 24 a 29 de novembro, das 10h às 17h, conforme cronograma:

24/11 (segunda-feira): Em frente ao Palácio do Buriti

25/11 (terça-feira): Entrada da Região Administrativa da Estrutural

26 e 27/11 (quarta e quinta-feira): Casa da Mulher Brasileira, CNM O1, Ceilândia.

28 e 29/11 (sexta e sábado): Sol Nascente – estacionamento lateral do Fort Atacadista.



Quem pode participar: