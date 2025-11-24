Obituário: 40 funerais no DF e no Entorno nesta segunda-feira (24/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (24/11):

Campo da Esperança

Andrea Maria Cruz Fonseca de Araujo, 52 anos

Antonio Lima Mota, 82 anos

Cinzas Antonio Nilton Camara de Albuquerque, 67 anos

Flor de Lis Costa Guimarães, 93 anos

Helena Borges de Albuquerque, 87 anos

Ivani do Carmo Ribeiro, 58 anos

João da Silva Maia, 79 anos

Joiciane Rodrigues Brito, 35 anos

José do Patrocínio Serodio, 87 anos

José Jorge Pereira, 86 anos

Judith Rodrigues Gonçalves, 98 anos

Júlia Melchiades Nunes Paixão, 55 anos

Maria Anunciada da Silva, 79 anos

Pedro Henrique Medeiros Cordeiro, 28 anos

Taguatinga

Angelica Barreira Borges, 96 anos

Cloves Gomes Pereira, 59 anos

Donizete Alves Guimarães, 45 anos

Euclides Sousa Miranda, 60 anos

Geraldo Leite, 72 anos

Marcelo Vieira Andrade, 39 anos

Maria Aparecida da Silva Rodrigues, 58 anos

Maria Aparecida Oliveira Lima, 56 anos

Maria das Dores Pereira de Sousa e Silva, 73 anos

Maria Madalena Pereira de Mattos, 62 anos

Raimunda Cardoso de Souza, 58 anos

Valdelice da Silva Ferreira, 74 anos

Gama

Edivaldo de Souza Santos, 51 anos

Maria Eunice Siqueira Teixeira, 92 anos

Vagner Matias da Silva, 29 anos

Valdice Bispo de Carvalho, 65 anos

Planaltina

Fernando Luiz Pereira, 55 anos

Margarida de Vasconcelos Araujo, 79 anos

Brazlândia

Maria Margareth da Silva Santos, 52 anos

Vilmar Alves da Silva, 64 anos

Jardim Metropolitano

Edileuza Ana da Silva, 78 anos

Cícero Beserra de Melo, 82 anos

Liunildes Pires de Oliveira, 86 anos (cremação)

Franklin Adriane de Souza, 59 anos (cremação)

Maria do Socorro Cardoso Ribeiro, 76 anos (cremação)

André Daniel de Freitas Sousa, 56 anos (cremação)