Obituário: 40 funerais no DF e no Entorno nesta segunda-feira (24/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (24/11):
Campo da Esperança
Andrea Maria Cruz Fonseca de Araujo, 52 anos
Antonio Lima Mota, 82 anos
Cinzas Antonio Nilton Camara de Albuquerque, 67 anos
Flor de Lis Costa Guimarães, 93 anos
Helena Borges de Albuquerque, 87 anos
Ivani do Carmo Ribeiro, 58 anos
João da Silva Maia, 79 anos
Joiciane Rodrigues Brito, 35 anos
José do Patrocínio Serodio, 87 anos
José Jorge Pereira, 86 anos
Judith Rodrigues Gonçalves, 98 anos
Júlia Melchiades Nunes Paixão, 55 anos
Maria Anunciada da Silva, 79 anos
Pedro Henrique Medeiros Cordeiro, 28 anos
Taguatinga
Angelica Barreira Borges, 96 anos
Cloves Gomes Pereira, 59 anos
Donizete Alves Guimarães, 45 anos
Euclides Sousa Miranda, 60 anos
Geraldo Leite, 72 anos
Marcelo Vieira Andrade, 39 anos
Maria Aparecida da Silva Rodrigues, 58 anos
Maria Aparecida Oliveira Lima, 56 anos
Maria das Dores Pereira de Sousa e Silva, 73 anos
Maria Madalena Pereira de Mattos, 62 anos
Raimunda Cardoso de Souza, 58 anos
Valdelice da Silva Ferreira, 74 anos
Gama
Edivaldo de Souza Santos, 51 anos
Maria Eunice Siqueira Teixeira, 92 anos
Vagner Matias da Silva, 29 anos
Valdice Bispo de Carvalho, 65 anos
Planaltina
Fernando Luiz Pereira, 55 anos
Margarida de Vasconcelos Araujo, 79 anos
Brazlândia
Maria Margareth da Silva Santos, 52 anos
Vilmar Alves da Silva, 64 anos
Jardim Metropolitano
Edileuza Ana da Silva, 78 anos
Cícero Beserra de Melo, 82 anos
Liunildes Pires de Oliveira, 86 anos (cremação)
Franklin Adriane de Souza, 59 anos (cremação)
Maria do Socorro Cardoso Ribeiro, 76 anos (cremação)
André Daniel de Freitas Sousa, 56 anos (cremação)