Obituário: 29 funerais no DF e no Entorno nesta quarta-feira (26/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (26/11):
Campo da Esperança
Disney Frana Adriane de Lima Franca, 55 anos
Elvídio Alves Pugas, 78 anos
Emygdo Torquato de Souza Martins, 89 anos
Francisco de Assis da Silva, 61 anos
Getúlio Rodor, 82 anos
Hilton Fernandes Viana, 86 anos
José Roberto Cunha Ferreira, 70 anos
Júlio César Valeriano Calo, 43 anos
Raimundo Inácio Severino, 75 anos
Taguatinga
Antonella Maite Holanda Rocha, menos de 1 ano
Edite Coelho Cunha, 85 anos
Maria Francisca Gonçalves do Nascimento, 66 anos
Raimunda Soares Ribeiro, 79 anos
Ravi Lucca Santiago de Lima, menos de 1 ano
Gama
Maria de Fátima de Souza Feitoza, 72 anos
Maria Pereira da Silva, 90 anos
Maura de Oliveira Souza, 92 anos
Planaltina
Malvino Pereira Magalhães, 85 anos
Sobradinho
Dirlaine de Nazaré Alves Sarges, 57 anos
Edvaldina Brito de Sousa, 57 anos
Lucineide Andrade Crispim, 54 anos
Maria Eduarda Rodrigues de Souza Jesus, menos de 1 ano
Nataylla Sofia da Silva Carvalho, menos de 1 ano
Nattayna Rodrigues Lima, menos de 1 ano
Vanessa Lucena Spinelli, menos de 1 ano
Dariane Alves da Costa Gomes Ribeiro, menos de 1 ano
Graciele Fialho da Silva, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
Janice Gonçalves Monteiro, 91 anos (cremação)
Helena Gomes Pedroza, 81 anos (cremação)