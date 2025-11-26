Obituário: 29 funerais no DF e no Entorno nesta quarta-feira (26/11); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (26/11):

Campo da Esperança

Disney Frana Adriane de Lima Franca, 55 anos

Elvídio Alves Pugas, 78 anos

Emygdo Torquato de Souza Martins, 89 anos

Francisco de Assis da Silva, 61 anos

Getúlio Rodor, 82 anos

Hilton Fernandes Viana, 86 anos

José Roberto Cunha Ferreira, 70 anos

Júlio César Valeriano Calo, 43 anos

Raimundo Inácio Severino, 75 anos

Taguatinga

Antonella Maite Holanda Rocha, menos de 1 ano

Edite Coelho Cunha, 85 anos

Maria Francisca Gonçalves do Nascimento, 66 anos

Raimunda Soares Ribeiro, 79 anos

Ravi Lucca Santiago de Lima, menos de 1 ano

Gama

Maria de Fátima de Souza Feitoza, 72 anos

Maria Pereira da Silva, 90 anos

Maura de Oliveira Souza, 92 anos

Planaltina

Malvino Pereira Magalhães, 85 anos

Sobradinho

Dirlaine de Nazaré Alves Sarges, 57 anos

Edvaldina Brito de Sousa, 57 anos

Lucineide Andrade Crispim, 54 anos

Maria Eduarda Rodrigues de Souza Jesus, menos de 1 ano

Nataylla Sofia da Silva Carvalho, menos de 1 ano

Nattayna Rodrigues Lima, menos de 1 ano

Vanessa Lucena Spinelli, menos de 1 ano

Dariane Alves da Costa Gomes Ribeiro, menos de 1 ano

Graciele Fialho da Silva, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

Janice Gonçalves Monteiro, 91 anos (cremação)

Helena Gomes Pedroza, 81 anos (cremação)