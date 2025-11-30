Criança de 1 ano e seis meses morre atropelada por um veículo no Paranoá

Criança de 1 ano e seis meses atropelada por um veículo, foi levada em estado grave para o Hospital Regional do Paranoá, onde morreu - (crédito: Acácio Pinheiro / Agência Brasília)

Uma criança de apenas 1 ano e 6 meses morreu atropelada neste domingo (30/11), na Quadra 6, do Paranoá. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a condutora do veículo prestou socorro à vítima e, em seguida, apresentou-se a 6ª Delegacia de Polícia da região administrativa.

A vítima deu entrada no Hospital Regional do Paranopa em estado crítico, com perda de massa encefálica e chegou a ser reanimada três vezes.

De acordo com a PM, o helicóptero do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para transferir a criança para o Hospital de Base, referência em trauma, mas ela morreu antes da chegada da aeronave.

Outros atropelamentos

No domingo passado (23/11), duas pessoas foram atropeladas e mortas no DF. Um idoso morreu ao ser atingindo com um carro quando tentatava atravessar o Eixão, na altura da 104 Sul. No mesmo dia, um ciclista, perdeu a vida ao ser atropelado por um carro de passeio na subida do Lago Sul, sentido Paranoá.

