Criança de 1 ano e seis meses morre atropelada por um veículo no Paranoá

Sinistro de trânsito ocorreu na Quadra 6, do Paranoá, na tarde deste domingo (30/11). A criança, foi socorrida para o Hospital Regional do Paranoá, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos

Criança de 1 ano e seis meses atropelada por um veículo, foi levada em estado grave para o Hospital Regional do Paranoá, onde morreu - (crédito: Acácio Pinheiro / Agência Brasília)
Uma criança de apenas 1 ano e 6 meses morreu atropelada neste domingo (30/11), na Quadra 6, do Paranoá. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a condutora do veículo prestou socorro à vítima e, em seguida, apresentou-se a 6ª Delegacia de Polícia da região administrativa. 

A vítima deu entrada no Hospital Regional do Paranopa em estado crítico, com perda de massa encefálica e chegou a ser reanimada três vezes. 

De acordo com a PM, o helicóptero do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para transferir a criança para o Hospital de Base, referência em trauma, mas ela morreu antes da chegada da aeronave. 

Outros atropelamentos

No domingo passado (23/11), duas pessoas foram atropeladas e mortas no DF. Um idoso morreu ao ser atingindo com um carro quando tentatava atravessar o Eixão, na altura da 104 Sul. No mesmo dia, um ciclista, perdeu a vida ao ser atropelado por um carro de passeio na subida do Lago Sul, sentido Paranoá.

 

Texto em atualização

 


 

postado em 30/11/2025 17:15 / atualizado em 30/11/2025 17:31
