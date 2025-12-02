Obituário: 41 funerais no DF nesta terça-feira (2/12); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (2/12):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança

Ademir Nunes Benevides, 66 anos

Altivo Gomes, 84 anos

Ana Vieira da Costa Queiroga, 85 anos

Antônia de Araújo Souza, 105 anos

Antônia Tolentino Caixeta, 77 anos

Assusete Dumont Reis Magalhães, 76 anos

Cleberson Salles do Amaral, 61 anos

Dolores da Costa Miquetti, 90 anos

Georgina Moreira Menezes, 78 anos

Joel Gomes Ferreira Lima, 93 anos

José Luiz da Silva Campos, 76 anos

Kazumi Nakagomi, 84 anos

Luzia Caetana Gonçalves, 84 anos

Marta das Dores Farias Cardoso, 86 anos

Maria Luiza de Lima, 71 anos

Maria Raimunda Lemos Igreja, 94 anos

Sebastiana Fernandes da Silva, 84 anos

Taguatinga

Eduardo dos Santos Oliveira, 45 anos

Francisco Canindé Lopes da Silva, 55 anos

Francisco José dos Santos, 62 anos

Germano Francisco Xavier, 92 anos

Inácia Barbosa de Lima, 94 anos

Inágna Sousa Suarte, 21 anos

João Martins Fernandes, 68 anos

Laélio Moraes Cortes, 64 anos

Lourenço Barbosa da Silva, 92 anos

Maria Pinheiro, 95 anos

Natalício Soares dos Santos, 72 anos

Thiago Barbosa de Andrade, 34 anos

Gama

Adelmiro Moura da Silva, 75 anos

Fellype Vinhas de Jesus, 29 anos

Mayla Demezio dos Santos Nascimento, menos de 1 ano

Planaltina

Diogo Soares da Silva, 42 anos

Edmilson Miguel da Silva, 56 anos

Gabriel Pereira de Paula, 80 anos

Givalnete Carvalho Leite de Azevedo, 50 anos

Brazlândia

José Elmiro Vieira, 87 anos

Marcos Raymundo Fernandes Moreira, 33 anos

Sobradinho

Aurora Lis Alves Rodrigues, 2 anos

Clarimundo Sabino, 82 anos

Maria Selda de Souza Fernandez, 64 anos

Jardim Metropolitano

Não informou.