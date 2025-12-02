Obituário: 41 funerais no DF nesta terça-feira (2/12); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (2/12):
Campo da Esperança
Ademir Nunes Benevides, 66 anos
Altivo Gomes, 84 anos
Ana Vieira da Costa Queiroga, 85 anos
Antônia de Araújo Souza, 105 anos
Antônia Tolentino Caixeta, 77 anos
Assusete Dumont Reis Magalhães, 76 anos
Cleberson Salles do Amaral, 61 anos
Dolores da Costa Miquetti, 90 anos
Georgina Moreira Menezes, 78 anos
Joel Gomes Ferreira Lima, 93 anos
José Luiz da Silva Campos, 76 anos
Kazumi Nakagomi, 84 anos
Luzia Caetana Gonçalves, 84 anos
Marta das Dores Farias Cardoso, 86 anos
Maria Luiza de Lima, 71 anos
Maria Raimunda Lemos Igreja, 94 anos
Sebastiana Fernandes da Silva, 84 anos
Taguatinga
Eduardo dos Santos Oliveira, 45 anos
Francisco Canindé Lopes da Silva, 55 anos
Francisco José dos Santos, 62 anos
Germano Francisco Xavier, 92 anos
Inácia Barbosa de Lima, 94 anos
Inágna Sousa Suarte, 21 anos
João Martins Fernandes, 68 anos
Laélio Moraes Cortes, 64 anos
Lourenço Barbosa da Silva, 92 anos
Maria Pinheiro, 95 anos
Natalício Soares dos Santos, 72 anos
Thiago Barbosa de Andrade, 34 anos
Gama
Adelmiro Moura da Silva, 75 anos
Fellype Vinhas de Jesus, 29 anos
Mayla Demezio dos Santos Nascimento, menos de 1 ano
Planaltina
Diogo Soares da Silva, 42 anos
Edmilson Miguel da Silva, 56 anos
Gabriel Pereira de Paula, 80 anos
Givalnete Carvalho Leite de Azevedo, 50 anos
Brazlândia
José Elmiro Vieira, 87 anos
Marcos Raymundo Fernandes Moreira, 33 anos
Sobradinho
Aurora Lis Alves Rodrigues, 2 anos
Clarimundo Sabino, 82 anos
Maria Selda de Souza Fernandez, 64 anos
Jardim Metropolitano
