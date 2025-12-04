Obituário: 30 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e Valparaíso. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (4/12):

Campo da Esperança

Antônia Soares dos Santos, 78 anos

Arthur Oliveira Lima, menos de 1 ano

Francisco de Assis Reis, 90 anos

Iracema Maria de Salete Nobre, 88 anos

José Carlos Ribeiro, 68 anos

José Samuel Ponte de Vasconcelos, 71 anos

Luiz Felipe Farias do Nascimento, 27 anos

Luiz Vieira da Silva, 79 anos

Maria Celeste de Negreiros Furtado, 67 anos

Nilcio Rodrigues Dias, 84 anos

Pedro Benício Freire Rocha de Melo, menos de 1 ano

Renato Paiva Viegas, 101 anos

William Mendes Oliveira da Silva, 25 anos

Zezilza da Costa, 86 anos

Taguatinga

Antônia Gonçalves Silva, 74 anos

Creusa Maria de Alencar, 72 anos

João Victor de Oliveira, 43 anos

Maria de Lourdes Gomes, 72 anos

Matheus de Oliveira Galiza, 37 anos

Eduarda Dalagnol da Silva, menos de 1 ano

Gama

Lucidalva Marques Arruda, 74 anos

Marcus André Ferreira, 54 anos

Maria Elca Santos Martins, 77 anos

Planaltina

Elizeu de Carlos Marinho, 87 anos

Hilda de Matos Lima Feitosa, 77 anos

Brazlândia

Antônio Divino Oliveira Marinho, 44 anos

Victor Gabriel Ferreira de Aguiar, 17 anos

Sobradinho

Ailton Aparecido Alves, 62 anos

Elenice Gomes dos Santos, 55 anos

Jardim Metropolitano

Luiz Inácio de Sousa, 40 anos