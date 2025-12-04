Obituário: 30 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e Valparaíso. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (4/12):
Campo da Esperança
Antônia Soares dos Santos, 78 anos
Arthur Oliveira Lima, menos de 1 ano
Francisco de Assis Reis, 90 anos
Iracema Maria de Salete Nobre, 88 anos
José Carlos Ribeiro, 68 anos
José Samuel Ponte de Vasconcelos, 71 anos
Luiz Felipe Farias do Nascimento, 27 anos
Luiz Vieira da Silva, 79 anos
Maria Celeste de Negreiros Furtado, 67 anos
Nilcio Rodrigues Dias, 84 anos
Pedro Benício Freire Rocha de Melo, menos de 1 ano
Renato Paiva Viegas, 101 anos
William Mendes Oliveira da Silva, 25 anos
Zezilza da Costa, 86 anos
Taguatinga
Antônia Gonçalves Silva, 74 anos
Creusa Maria de Alencar, 72 anos
João Victor de Oliveira, 43 anos
Maria de Lourdes Gomes, 72 anos
Matheus de Oliveira Galiza, 37 anos
Eduarda Dalagnol da Silva, menos de 1 ano
Gama
Lucidalva Marques Arruda, 74 anos
Marcus André Ferreira, 54 anos
Maria Elca Santos Martins, 77 anos
Planaltina
Elizeu de Carlos Marinho, 87 anos
Hilda de Matos Lima Feitosa, 77 anos
Brazlândia
Antônio Divino Oliveira Marinho, 44 anos
Victor Gabriel Ferreira de Aguiar, 17 anos
Sobradinho
Ailton Aparecido Alves, 62 anos
Elenice Gomes dos Santos, 55 anos
Jardim Metropolitano
Luiz Inácio de Sousa, 40 anos