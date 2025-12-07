InícioCidades DF
Obituário: 41 funerais no DF e no Entorno neste domingo; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 7 de dezembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e Valparaíso. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (7/12):

Campo da Esperança

Agostinho Ferreira da Silva, 87 anos

Ana Maria Leal Barros, 78 anos

Ana Paula Fernandes Rocha, 30 anos

Bohumil Med, 58 anos

Deocleciano Reinaldo de Sousa, 91 anos

Jesse de Souza, 85 anos

José Barbosa de Souza, 87 anos

Jozenildo Rocha dos Santos, 55 anos

Marcelo Rodrigues de Brito, 48 anos

Maria Aparecida Pinto, 60 anos

Maria da Balete de Gois, 77 anos

Moo Shong Woo, 93 anos

Nilvanda Souza Lima, 70 anos

Paulo Henrique Rodrigues de Oliveira, 47 ano

Vanderley Goncalves Pereira, 70 anos


Taguatinga

Carlos Geovane Ribeiro Guimaraes, 91 anos

Emilia Mendonca de Jesus, 82 anos

Francisca Braz de Jesus, 85 anos

Francisca Carciano Barreto, 80 anos

Francisca Correia de Lima, 95 anos

Giovani Martens Mine, 55 anos

Jose Ferreira La, 83 anos

Kauã Victor Ferreira, 10 anos

Maria Costa de Oliveira Pereira, 69 anos 

Maria da Paz de Jesus, 66 anos

Maria Ferreira Ribeiro, 56 anos

Maria Lucilia Araujo dos Santos, 79 anos

Maya Beatriz Barbosa Rodrigues, menos de 1 ano

 

Gama

Gabriel Henrique Moreira, 89 anos

Hidelbrando Alves dos Santos, 60

Maria Jose de Almeida, 93 anos

Marlucia de Sima Dias, 59 anos


Planaltina

Denis Dionisio Ferreira dos Santos, 39 anos

Jose Alves dos Santos, 71 anos

Sebastiao Valderez Viana de Sousa, 67 anos


Brazlândia

Ivanildo Ferreira de Souza, 54 anos


Sobradinho

Maria Abadia Francisco da Silva, 86 anos

Neuza Coelho Nogueira, 98 anos

 

Jardim Metropolitano

Maria da Conceição Silva Oliveira, 67 anos

Elba Vasconcelos Rabelo, 82 anos (cremação)

Fabiana Carolina Souza Nardes, 38 anos  (cremação)

