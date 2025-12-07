Obituário: 41 funerais no DF e no Entorno neste domingo; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e Valparaíso. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (7/12):
Campo da Esperança
Agostinho Ferreira da Silva, 87 anos
Ana Maria Leal Barros, 78 anos
Ana Paula Fernandes Rocha, 30 anos
Bohumil Med, 58 anos
Deocleciano Reinaldo de Sousa, 91 anos
Jesse de Souza, 85 anos
José Barbosa de Souza, 87 anos
Jozenildo Rocha dos Santos, 55 anos
Marcelo Rodrigues de Brito, 48 anos
Maria Aparecida Pinto, 60 anos
Maria da Balete de Gois, 77 anos
Moo Shong Woo, 93 anos
Nilvanda Souza Lima, 70 anos
Paulo Henrique Rodrigues de Oliveira, 47 ano
Vanderley Goncalves Pereira, 70 anos
Taguatinga
Carlos Geovane Ribeiro Guimaraes, 91 anos
Emilia Mendonca de Jesus, 82 anos
Francisca Braz de Jesus, 85 anos
Francisca Carciano Barreto, 80 anos
Francisca Correia de Lima, 95 anos
Giovani Martens Mine, 55 anos
Jose Ferreira La, 83 anos
Kauã Victor Ferreira, 10 anos
Maria Costa de Oliveira Pereira, 69 anos
Maria da Paz de Jesus, 66 anos
Maria Ferreira Ribeiro, 56 anos
Maria Lucilia Araujo dos Santos, 79 anos
Maya Beatriz Barbosa Rodrigues, menos de 1 ano
Gama
Gabriel Henrique Moreira, 89 anos
Hidelbrando Alves dos Santos, 60
Maria Jose de Almeida, 93 anos
Marlucia de Sima Dias, 59 anos
Planaltina
Denis Dionisio Ferreira dos Santos, 39 anos
Jose Alves dos Santos, 71 anos
Sebastiao Valderez Viana de Sousa, 67 anos
Brazlândia
Ivanildo Ferreira de Souza, 54 anos
Sobradinho
Maria Abadia Francisco da Silva, 86 anos
Neuza Coelho Nogueira, 98 anos
Jardim Metropolitano
Maria da Conceição Silva Oliveira, 67 anos
Elba Vasconcelos Rabelo, 82 anos (cremação)
Fabiana Carolina Souza Nardes, 38 anos (cremação)