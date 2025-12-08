InícioCidades DF
Segurança pública analisa inclusão dos Setores Hoteleiros em Área de Segurança Especial

Locais são pontos de grande circulação e estão próximos à Esplanada dos Ministérios, uma das áreas historicamente mais sensíveis a manifestações

Alguns hotéis na região central da capital do país já estão com 100% dos quartos reservados para o dia da posse - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Alguns hotéis na região central da capital do país já estão com 100% dos quartos reservados para o dia da posse - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) instituiu um Grupo de Trabalho (GT) para analisar a possível inclusão dos Setores Hoteleiros Sul (SHS) e Norte (SHN) na chamada Área de Segurança Especial (ASE). Ambos estão localizados na área central de Brasília, são pontos de grande circulação, especialmente de turistas, e estão próximos à Esplanada dos Ministérios, uma das áreas historicamente mais sensíveis a manifestações.

A criação do grupo foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (8/12). O GT, que tem um prazo de 10 dias para concluir os trabalhos, vai discutir a extensão da Área de Segurança Especial, originalmente estabelecida pela Portaria nº 56/2023. A inclusão dos Setores Hoteleiros na ASE demandaria a adoção de procedimentos específicos para sua proteção e a implementação de medidas administrativas e operacionais próprias.

De acordo com o Art. 2º da portaria, tais medidas são destinadas a:

  • Assegurar o exercício do direito de reunião e de manifestação públicas de forma pacífica
  • Preservar o Estado Democrático de Direito
  • Garantir a segurança e a ordem públicas
  • Proteger a incolumidade das pessoas e do patrimônio

Composição e prazos

O Grupo de Trabalho será coordenado pelo Secretaria Executiva de Segurança Pública do Distrito Federal (Sesp/SSP) e contará com a participação de representantes-chave das forças de segurança e órgãos de trânsito.

A composição do GT inclui membros das seguintes instituições:

  • Secretaria Executiva de Segurança Pública (Sesp/SSP)
  • Subsecretaria de Operações Integradas (Sopi/SSP)
  • Gabinete da SSP (GAB/SSP)
  • Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)
  • Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)
  • Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)
  • Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran)

O coordenador tem a prerrogativa de convidar representantes de outros setores e órgãos para colaborar nos trabalhos.

A portaria entrou em vigor na data de publicação, indicando a urgência da análise. A Portaria é assinada pelo secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Torres Avelar.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 08/12/2025 16:07
