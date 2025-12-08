Segurança pública analisa inclusão dos Setores Hoteleiros em Área de Segurança Especial

Alguns hotéis na região central da capital do país já estão com 100% dos quartos reservados para o dia da posse - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) instituiu um Grupo de Trabalho (GT) para analisar a possível inclusão dos Setores Hoteleiros Sul (SHS) e Norte (SHN) na chamada Área de Segurança Especial (ASE). Ambos estão localizados na área central de Brasília, são pontos de grande circulação, especialmente de turistas, e estão próximos à Esplanada dos Ministérios, uma das áreas historicamente mais sensíveis a manifestações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A criação do grupo foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (8/12). O GT, que tem um prazo de 10 dias para concluir os trabalhos, vai discutir a extensão da Área de Segurança Especial, originalmente estabelecida pela Portaria nº 56/2023. A inclusão dos Setores Hoteleiros na ASE demandaria a adoção de procedimentos específicos para sua proteção e a implementação de medidas administrativas e operacionais próprias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o Art. 2º da portaria, tais medidas são destinadas a:

Assegurar o exercício do direito de reunião e de manifestação públicas de forma pacífica

Preservar o Estado Democrático de Direito

Garantir a segurança e a ordem públicas

Proteger a incolumidade das pessoas e do patrimônio

Composição e prazos

O Grupo de Trabalho será coordenado pelo Secretaria Executiva de Segurança Pública do Distrito Federal (Sesp/SSP) e contará com a participação de representantes-chave das forças de segurança e órgãos de trânsito.

A composição do GT inclui membros das seguintes instituições:

Secretaria Executiva de Segurança Pública (Sesp/SSP)

Subsecretaria de Operações Integradas (Sopi/SSP)

Gabinete da SSP (GAB/SSP)

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)

Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran)

O coordenador tem a prerrogativa de convidar representantes de outros setores e órgãos para colaborar nos trabalhos.

A portaria entrou em vigor na data de publicação, indicando a urgência da análise. A Portaria é assinada pelo secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Torres Avelar.