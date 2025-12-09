Obituário: 48 funerais no DF e Entorno nesta terça-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (9/12):
Campo da Esperança
Ademir Batista da Silva, 73 anos
Cícero Gutenberg Pessoa Moreira, 55 anos
Cosme Vicente de Morais, 56 anos
Jardilina Alves Lopes, 91 anos
Joaquim dos Santos Gobira, 66 anos
José Belarmino da Silva, 59 anos
Kléber Farias Pinto, 92 anos
Lais Lúcia de Siqueira Ferraz, 88 anos
Lígia Lopes Florencianes, 56 anos
Marco Antônio Meneses de Oliveira, 62 anos
Maria do Socorro dos Santos Mesquita, 72 anos
Yasmin dos Santos Silva, menos de 1 ano
Tarquino Alves da Cruz, 98 anos
Tiago Ramaiane Ferreira Marques, 34 anos
Wilma dos Reis Santos, 79 anos
Taguatininga
Álvaro Lemos, 19 anos
Aurimar Holanda da Silva, 52 anos
Damião Teodoro de Santana, 81 anos
Gabriel Pereira da Silva, 18 anos
Idalice Maria de Souza, 84 anos
Iracema Leite Alves, 60 anos
Jefferson Vieira Alves, 51 anos
José Francisco Pessoa, 81 anos
José Pereira de Sousa, 73 anos
Júlia Jacomê, 93 anos
Luís Carlos Batista dos Santos, 42 anos
Miguel Virgilino da Silva, 70 anos
Vencelau Lasaro de Mesquita, 77 anos
Sérgio Roberto Cabral da Cunha, 52 anos
Valdivina da Silva, 67 anos
Gama
Maria Aparecida do Carmo Alves de Souza, 76 anos
Maria Rosa Farias de Souza, 54 anos
Valnivone Mendes da Silva, 57 anos
Planaltina
Anésia Gonçalves de Souza, 91 anos
Cesário Alves do Nascimento, 93 anos
José Moreira Filho, 75 anos
Rafaela Nascimento Rodrigues, 10 anos
Brazlândia
Marta Lorrane de Souza Gomes, menos de 1 ano
Sobradinho
Joel Rodrigues Gomes, 74 anos
Lenilson Rodrigues da Silva, 70 anos
Maria Vieira de Sá, 69 anos
Wilson Viana Dias, 64 anos
Jardim Metropolitano
Maria das Graças Rodrigues Paiva, 77 anos
Valeriano Pinto da Silva, 69 anos
Rikelme Henry Ribeiro dos Santos, 2 anos
Andreia Corrêa do Nascimento de Moraes, 47 anos
Naila Maria Tapajoz de Oliveira, 79 anos (cremação)
Sabino Pereira da Costa, 79 anos (cremação)