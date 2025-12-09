Obituário: 48 funerais no DF e Entorno nesta terça-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (9/12):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança

Ademir Batista da Silva, 73 anos

Cícero Gutenberg Pessoa Moreira, 55 anos

Cosme Vicente de Morais, 56 anos

Jardilina Alves Lopes, 91 anos

Joaquim dos Santos Gobira, 66 anos

José Belarmino da Silva, 59 anos

Kléber Farias Pinto, 92 anos

Lais Lúcia de Siqueira Ferraz, 88 anos

Lígia Lopes Florencianes, 56 anos

Marco Antônio Meneses de Oliveira, 62 anos

Maria do Socorro dos Santos Mesquita, 72 anos

Yasmin dos Santos Silva, menos de 1 ano

Tarquino Alves da Cruz, 98 anos

Tiago Ramaiane Ferreira Marques, 34 anos

Wilma dos Reis Santos, 79 anos

Taguatininga

Álvaro Lemos, 19 anos

Aurimar Holanda da Silva, 52 anos

Damião Teodoro de Santana, 81 anos

Gabriel Pereira da Silva, 18 anos

Idalice Maria de Souza, 84 anos

Iracema Leite Alves, 60 anos

Jefferson Vieira Alves, 51 anos

José Francisco Pessoa, 81 anos

José Pereira de Sousa, 73 anos

Júlia Jacomê, 93 anos

Luís Carlos Batista dos Santos, 42 anos

Miguel Virgilino da Silva, 70 anos

Vencelau Lasaro de Mesquita, 77 anos

Sérgio Roberto Cabral da Cunha, 52 anos

Valdivina da Silva, 67 anos

Gama

Maria Aparecida do Carmo Alves de Souza, 76 anos

Maria Rosa Farias de Souza, 54 anos

Valnivone Mendes da Silva, 57 anos

Planaltina

Anésia Gonçalves de Souza, 91 anos

Cesário Alves do Nascimento, 93 anos

José Moreira Filho, 75 anos

Rafaela Nascimento Rodrigues, 10 anos

Brazlândia

Marta Lorrane de Souza Gomes, menos de 1 ano

Sobradinho

Joel Rodrigues Gomes, 74 anos

Lenilson Rodrigues da Silva, 70 anos

Maria Vieira de Sá, 69 anos

Wilson Viana Dias, 64 anos

Jardim Metropolitano

Maria das Graças Rodrigues Paiva, 77 anos

Valeriano Pinto da Silva, 69 anos

Rikelme Henry Ribeiro dos Santos, 2 anos

Andreia Corrêa do Nascimento de Moraes, 47 anos

Naila Maria Tapajoz de Oliveira, 79 anos (cremação)

Sabino Pereira da Costa, 79 anos (cremação)