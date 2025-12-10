Visão para o sucesso: 10 famílias se juntam para produzir vinho de qualidade e 100% local

Em companhia de sua esposa e sócios, o empresário Ronaldo Triacca agradeceu ao Prêmio JK, do Correio Braziliense, pela homenagem na categoria Comércio e Serviços. "É uma honra muito grande para nós, que estamos nessa atividade relativamente nova no DF. Queria agradecer ao jornal pela oportunidade", afirmou.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Vinícola Brasília, da qual é um dos 10 sócios, é um dos marcos mais recentes de inovação e empreendedorismo em Brasília. Unindo esforços de 10 famílias produtoras de vinho, a vinícola processa 100% da produção local. "Temos conseguido destaque nacional e internacional com a nossa produção. Conseguimos produzir vinhos de qualidade em Brasília, isso é uma grande conquista para nós", comentou.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sobre as 10 famílias - Casa Vitor, Ercoara, Horus, Marchese, Miro, Monte Alvor, Oma Sena, Alto Cerrado, Villa Triacca e Vista da Mata - Triacca agradeceu a parceria e empenho de todas. "Foi só por causa dessa junção que o nosso sonho se tornou realidade, agradeço imensamente a todos que participaram desse projeto", agradeceu.



"A vinícola Brasília é um guarda-chuva que tem outros empreendimentos nele. Conseguimos atingir uma capacidade de 400 mil litros/ano. Eu acredito que isso é uma marca para comemorar na cidade", disse.



Localizada na Pad-DF, a vinícola ainda está dando os primeiros passos. Com um ano e meio de existência, Triacca comenta que é uma honra inimaginável representar Brasília em uma premiação com outros nomes de destaque da capital. "As coisas estão acontecendo muito rápido. É uma atividade nova na capital a produção e é extremamente gratificante dividir a premiação com outros empresários de renome", disse.



Triacca também comentou sobre a expansão de Brasília em outras áreas. "A capital vai além da política e dos monumentos. É realmente um sonho realizado ter inaugurado esse local com o esforço de 10 famílias que embarcaram nesse sonho também. Estamos dando apenas os nossos primeiros passos", comemorou.



Sucesso

O sucesso dos vinhos da vinícola também já estão ultrapassando fronteiras. "Já tem vinhos nossos em algumas outras capitais do país. É muito gratificante ver o nosso esforço dando tantos frutos", disse. Triacca também comenta que a atuação do projeto também está sendo planejada. "Há negociações para a venda dos nossos vinhos para outros países. Isso mostra como o nosso produto está sendo reconhecido", complementou.



Durante o seu discurso em agradecimento ao prêmio, ele também destacou a importância do enoturismo para a capital. "É um setor que movimenta a economia de uma forma muito grande. Em uma degustação de vinhos, ao mesmo tempo, você tem um queijo de um produtor familiar, tem um café de outro produtor, Isso é muito importante para o setor", disse.

Em menos de uma década, a Vinícola Brasília transformou o PAD-DF em um dos polos emergentes da vitivinicultura nacional, resultado da visão de Ronaldo Triacca e da união de 10 famílias produtoras que acreditaram no potencial do Cerrado para produzir vinhos de alta qualidade.



A história começou em 2017, quando Triacca, veterano da região, com mais de 40 anos de atuação no campo e liderança como presidente da AgroBrasília, encontrou o amigo Erbert Araújo, o Bebeto, em um Dia de Campo sobre fruticultura. Ambos dispostos a apostar na dupla poda/técnica que permite colher uvas no inverno, decidiram iniciar os primeiros hectares em 2018.



Os encontros regados a vinho brasileiro revelaram um desafio: para vinificar com qualidade, seria preciso reunir mais produtores. Coube a Triacca articular o grupo, convocando amigos, parceiros e vizinhos para uma atividade até então inédita na capital. A adesão veio em ondas: primeiro Carlos Vitor, depois Nelson, Juvenil Cenci, Ademir Cenci e, mais tarde, Fabrício Marchese, convencido após degustar o primeiro vinho fino de Brasília, o Seu Claudino Syrah, da safra 2019.



Assim nasceu o projeto coletivo que daria origem à Vinícola Brasília, inaugurada em 21 de abril de 2024, com arquitetura inspirada nos monumentos da capital e assinada por Renata Melendez e Ednilson Lazzeri. Hoje, são cerca de 60 hectares de vinhedos, com média de seis hectares por produtor e dezenas de variedades cultivadas, das tintas syrah, malbec e cabernet franc às brancas chardonnay, viognier e sauvignon blanc.



A vinícola-mãe comporta 400 mil litros e concentra a vinificação de todos, preservando o caráter artesanal das 10 marcas boutique: Alto Cerrado, Boa Vista da Mata, Casa Vitor, Ercoara, Horus, Marchese, Miro, Monte Alvor, Oma Sena e Villa Triacca. Com mais de 60 premiações nacionais e internacionais, impulsionadas pelo Monumental Syrah, o projeto se consolidou como referência em vinhos de inverno.



Além do impacto econômico, a iniciativa fomentou o enoturismo, gerando empregos, fortalecendo produtores familiares e inaugurando eventos como a Expovitis Brasil. O empreendimento é administrado de forma cooperada, com participação igualitária entre os sócios e gestão liderada por Isabela Bonato, Alan Cenci e Sergio Araújo, simbolizando uma rara combinação de amizade, técnica e espírito comunitário que redefiniu o mapa do vinho brasileiro.

Prêmio JK

Esta é a primeira edição do Prêmio JK, lançado pelo Correio Braziliense, que reconhece e homenageia personalidades que fizeram parte da história de Brasília. O prêmio leva o nome da maior referência para a cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek. São 16 categorias: esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação e economia criativa. Além disso, há a categoria das homenagens especiais: quatro personalidades que se destacaram em várias áreas foram selecionadas para figurarem na história dessa premiação. A seleção dos homenageados deste ano foi feita pela redação do Correio.