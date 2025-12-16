Obituário: 38 funerais no DF e no Entorno nesta terça-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (16/12):
Campo da Esperança
Ana Cardoso dos Santos, 91 anos
Francisco Miguel da Silva, 72 anos
Jonas Abraão Barbosa da Silva, 25 anos
José Augusto Silva, 72 anos
Ledir Crelier, 83 anos
Leonardo Gangana Caetano Ribas, 59 anos
Maria Adália de Oliveira Menezes, 72 anos
Maria Célia Rosa de Almeida Pereira, 65 anos
Walter Lepesqueur Adjuto Neto, 24 anos
Taguatinga
Abadia Ferreira de Jesus Lopes, 79 anos
Almerinda Barbosa Menino, 93 anos
Daniel de Souza, 77 anos
Helena Dias Pinheiro, menos de 1 ano
Jucinaldo Moura Lima, 51 anos
Júlia Alexandre Quinderê Silva, 90 anos
Luiza Gonzaga dos Santos Araújo, 71 anos
Marilha Freitas de Oliveira, 85 anos
Maya Santos da Silva, menos de 1 ano
Mayte Santos da Silva, menos de 1 ano
Nalva Sousa da Silva, 77 anos
Paulo Sesar Pantoja Coutinho, 64 anos
Gama
João Francisco dos Santos, 64 anos
Joelina Nobre Mesquita Petry, 73 anos
Lunna Lopes Cavalcante, menos de 1 ano
Maria Izabel Vasques, 95 anos
Silas Soares de Lima, 74 anos
Planaltina
Cícero Pereira da Silva, 71 anos
Brazlândia
João Rocha Guimarães, 68 anos
Sobradinho
Edite Goes de Alcântara, 81 anos
Francisca Alves da Costa, 61 anos
Jardim Metropolitano
Domingos Arruda de Sá, 70 anos
Evangivaldo Neri de Freitas, 68 anos
Cecília Vitória Costa da Silva, menos de 1 ano
Pedro Bueno de Freitas, 64 anos
Marta Eunice Rocha, 65 anos (cremação)
Vamilton Ricardo Silva, 71 anos (cremação)
Ronaldo Pires do Rosário, 65 anos (cremação)
Maria Lídia da Mota, 93 anos (cremação)