Obituário: 38 funerais no DF e no Entorno nesta terça-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (16/12):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança

Ana Cardoso dos Santos, 91 anos

Francisco Miguel da Silva, 72 anos

Jonas Abraão Barbosa da Silva, 25 anos

José Augusto Silva, 72 anos

Ledir Crelier, 83 anos

Leonardo Gangana Caetano Ribas, 59 anos

Maria Adália de Oliveira Menezes, 72 anos

Maria Célia Rosa de Almeida Pereira, 65 anos

Walter Lepesqueur Adjuto Neto, 24 anos

Taguatinga

Abadia Ferreira de Jesus Lopes, 79 anos

Almerinda Barbosa Menino, 93 anos

Daniel de Souza, 77 anos

Helena Dias Pinheiro, menos de 1 ano

Jucinaldo Moura Lima, 51 anos

Júlia Alexandre Quinderê Silva, 90 anos

Luiza Gonzaga dos Santos Araújo, 71 anos

Marilha Freitas de Oliveira, 85 anos

Maya Santos da Silva, menos de 1 ano

Mayte Santos da Silva, menos de 1 ano

Nalva Sousa da Silva, 77 anos

Paulo Sesar Pantoja Coutinho, 64 anos

Gama

João Francisco dos Santos, 64 anos

Joelina Nobre Mesquita Petry, 73 anos

Lunna Lopes Cavalcante, menos de 1 ano

Maria Izabel Vasques, 95 anos

Silas Soares de Lima, 74 anos

Planaltina

Cícero Pereira da Silva, 71 anos

Brazlândia

João Rocha Guimarães, 68 anos

Sobradinho

Edite Goes de Alcântara, 81 anos

Francisca Alves da Costa, 61 anos

Jardim Metropolitano

Domingos Arruda de Sá, 70 anos

Evangivaldo Neri de Freitas, 68 anos

Cecília Vitória Costa da Silva, menos de 1 ano

Pedro Bueno de Freitas, 64 anos

Marta Eunice Rocha, 65 anos (cremação)

Vamilton Ricardo Silva, 71 anos (cremação)

Ronaldo Pires do Rosário, 65 anos (cremação)

Maria Lídia da Mota, 93 anos (cremação)