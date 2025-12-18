Obituário: 48 funerais no DF e no Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (18/12):
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Campo da Esperança
Ana Emilia de Mattos Vieira Guerra, 79 anos
Antônio Alcântara, 77 anos
Ardely Margarita Rebolledo Sanabria, 61 anos
Célia Ribeiro Ferreira da Silva, 83 anos
Chong Ja Choi, 79 anos
Eloina Guimaraes da Silva, 98 anos
Elsa Vieira Bernardo, 84 anos
Iracema de Lucena Bandeira, 98 anos
Ivanida Cruz Borba, 86 anos
João Nunes Sobrinho, 84 anos
João Soares dos Santos, 88 anos
José Rodrigues Martins, 88 anos
Marcelo Maciel Torres, 76 anos
Maria da Conceição Araújo Santos, 74 anos
Maria da Graça Negreiros Silva, 75 anos
Maria do Carmo Duarte Coelho, 83 anos
Maria do Céu Alves dos Santos, 90 anos
Maurício Passariello, 64 anos
Ruy Carlos Coelho, 74 anos
Susimar Matias Folha, 42 anos
Vanderléa de Farias Magalhães, 56 anos
Waldemar Lima Tinoco, 66 anos
Taguatinga
Alfeu Caldeira Lopes Neto, 25 anos
Carlos Alberto Neves Muniz, 60 anos
Ivonete Alves da Silva, 83 anos
Izaneide Guedes de Souza Lemos, 55 anos
João Cândido de Matos, 69 anos
José França de Andrade, 80 anos
Luiz Florêncio, 77 anos
Luiz Pereira Figueiro, 77 anos
Manuel Olímpio de Lima, 65 anos
Gama
Antônia Elias Ferreira, 61 anos
Edileuza Loiola Dias, 46 anos
Gustavo Cristian da Silva Alves, 27 anos
Maria da Paz Lima Santos, 66 anos
Planaltina
Alexsandra Pereira da Silva, 53 anos
João Vieira de Araújo, 66 anos
Maria Ferreira Laurentino, 79 anos
Brazlândia
Noé Antônio dos Santos, 72 anos
Sobradinho
Francisco Miguel da Silva, 89 anos
José Macedo de Oliveira, 77 anos
Shenia Duanne Viana Oliveira Passos, 33 anos
Jardim Metropolitano
Olímpio de Oliveira Neves, 80 anos
Custódio Cupertino Viana, 82 anos
Luiza Elizabethe da Costa, 54 anos (cremação)
Alice Pajuaba Canelhas, 95 anos (cremação)
José Luiz da Silveira Janssen, 69 anos (cremação)
Wilma Torres Sardina Vda de Zabala, 79 anos (cremação)