Obituário: 48 funerais no DF e no Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 18 de dezembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (18/12):

Campo da Esperança

Ana Emilia de Mattos Vieira Guerra, 79 anos

Antônio Alcântara, 77 anos

Ardely Margarita Rebolledo Sanabria, 61 anos

Célia Ribeiro Ferreira da Silva, 83 anos

Chong Ja Choi, 79 anos

Eloina Guimaraes da Silva, 98 anos

Elsa Vieira Bernardo, 84 anos

Iracema de Lucena Bandeira, 98 anos

Ivanida Cruz Borba, 86 anos

João Nunes Sobrinho, 84 anos

João Soares dos Santos, 88 anos

José Rodrigues Martins, 88 anos

Marcelo Maciel Torres, 76 anos

Maria da Conceição Araújo Santos, 74 anos

Maria da Graça Negreiros Silva, 75 anos

Maria do Carmo Duarte Coelho, 83 anos

Maria do Céu Alves dos Santos, 90 anos

Maurício Passariello, 64 anos

Ruy Carlos Coelho, 74 anos

Susimar Matias Folha, 42 anos

Vanderléa de Farias Magalhães, 56 anos

Waldemar Lima Tinoco, 66 anos

 

Taguatinga

Alfeu Caldeira Lopes Neto, 25 anos

Carlos Alberto Neves Muniz, 60 anos

Ivonete Alves da Silva, 83 anos

Izaneide Guedes de Souza Lemos, 55 anos

João Cândido de Matos, 69 anos

José França de Andrade, 80 anos

Luiz Florêncio, 77 anos

Luiz Pereira Figueiro, 77 anos

Manuel Olímpio de Lima, 65 anos

 

Gama

Antônia Elias Ferreira, 61 anos

Edileuza Loiola Dias, 46 anos

Gustavo Cristian da Silva Alves, 27 anos

Maria da Paz Lima Santos, 66 anos

 

Planaltina

Alexsandra Pereira da Silva, 53 anos

João Vieira de Araújo, 66 anos

Maria Ferreira Laurentino, 79 anos

 

Brazlândia

Noé Antônio dos Santos, 72 anos

 

Sobradinho

Francisco Miguel da Silva, 89 anos

José Macedo de Oliveira, 77 anos

Shenia Duanne Viana Oliveira Passos, 33 anos

 

Jardim Metropolitano

Olímpio de Oliveira Neves, 80 anos

Custódio Cupertino Viana, 82 anos

Luiza Elizabethe da Costa, 54 anos (cremação)

Alice Pajuaba Canelhas, 95 anos (cremação)

José Luiz da Silveira Janssen, 69 anos (cremação)

Wilma Torres Sardina Vda de Zabala, 79 anos (cremação)

postado em 18/12/2025 18:03
