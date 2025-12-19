Obituário: 35 funerais no DF e no Entorno nesta sexta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (19/12):
Campo da Esperança
Durval Álvares dos Prazeres Filho, 90 anos
Francisco Meire Alves, 47 anos
Ivete Maria Rodrigues Lordello, 73 anos
Marco Túlio Taveira Frota, 63 anos
Maristela Rodrigues de Castro, 65 anos
Noah Adam Gonçalves de Jesus, menos de 1 ano
Odília Martins de Oliveira, 92 anos
Ranulpho Carrijo, 87 anos
Severina Monteiro da Silva, 73 anos
Taguatinga
Anderson Ferreira Moura, 47 anos
Antônia Macedo Rabelo, 65 anos
Antônio da Silva, 69 anos
Antônio Elton da Silva, 47 anos
Antônio Félix de Oliveira, 75 anos
Ariana de Oliveira Nunes, 40 anos
Célia Rodrigues Pinto, 71 anos
Eloah Vitória Gomes Silva, menos de 1 ano
Fábio de Souza Ribeiro, 37 anos
Josenilton dos Santos Costa, 58 anos
Maria de Lourdes Carmo dos Anjos, 63 anos
Marinete Teles dos Santos, 82 anos
Myriam Matos Silva, 65 anos
Zenaide Ribeiro Lopes, 79 anos
Gama
Elza Rocha Filgueira, 81 anos
Joaquina Vieira da Silva, 10 anos
José Gomes da Silva, 70 anos
Maria de Lourdes da Nóbrega Ferreira, 72 anos
Planaltina
Victor Oliveira da Silva, menos de 1 ano
Sobradinho
Adonias Tomaz de Freitas, 78 anos
Ednalva Lopes Mendes, 48 anos
Fabiana Pereira Batista, 48 anos
Flávio Lopes Mendes, 47 anos
Valter Gomes Rabelo, 83 anos
Jardim Metropolitano
Joaquim Justino Neves, 77 anos
Lenilda Maria Lopes Soares, 68 anos (cremação)