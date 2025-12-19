Obituário: 35 funerais no DF e no Entorno nesta sexta-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (19/12):

Campo da Esperança

Durval Álvares dos Prazeres Filho, 90 anos

Francisco Meire Alves, 47 anos

Ivete Maria Rodrigues Lordello, 73 anos

Marco Túlio Taveira Frota, 63 anos

Maristela Rodrigues de Castro, 65 anos

Noah Adam Gonçalves de Jesus, menos de 1 ano

Odília Martins de Oliveira, 92 anos

Ranulpho Carrijo, 87 anos

Severina Monteiro da Silva, 73 anos

Taguatinga

Anderson Ferreira Moura, 47 anos

Antônia Macedo Rabelo, 65 anos

Antônio da Silva, 69 anos

Antônio Elton da Silva, 47 anos

Antônio Félix de Oliveira, 75 anos

Ariana de Oliveira Nunes, 40 anos

Célia Rodrigues Pinto, 71 anos

Eloah Vitória Gomes Silva, menos de 1 ano

Fábio de Souza Ribeiro, 37 anos

Josenilton dos Santos Costa, 58 anos

Maria de Lourdes Carmo dos Anjos, 63 anos

Marinete Teles dos Santos, 82 anos

Myriam Matos Silva, 65 anos

Zenaide Ribeiro Lopes, 79 anos

Gama

Elza Rocha Filgueira, 81 anos

Joaquina Vieira da Silva, 10 anos

José Gomes da Silva, 70 anos

Maria de Lourdes da Nóbrega Ferreira, 72 anos

Planaltina

Victor Oliveira da Silva, menos de 1 ano

Sobradinho

Adonias Tomaz de Freitas, 78 anos

Ednalva Lopes Mendes, 48 anos

Fabiana Pereira Batista, 48 anos

Flávio Lopes Mendes, 47 anos

Valter Gomes Rabelo, 83 anos

Jardim Metropolitano

Joaquim Justino Neves, 77 anos

Lenilda Maria Lopes Soares, 68 anos (cremação)