Obituário: 41 funerais no DF e no Entorno neste sábado (20/12); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (20/12):

Campo da Esperança

Ana Viana Pereira, 84 anos

Antonio Cordeiro de Abreu, 58 anos

Esniferreira Portilho, 100 anos

Filipe Brito Hamburgo, 29 anos

Gilson Silva Campos, 71 anos

Helena Pereira Gonçalves, 76 anos

Kemily Chaves Correa, 23 anos

Luciana Carvalho, 57 anos

Maria das Dores Dutra Senra, 98 anos

Maria do Socorro Borges Nunes, 78 anos

Myriam Orlando de Freitas, 76 anos

Oscar Rafael Montes Monterrojas, 64 anos

Richard Anthony Lima Hernandez, 54 anos

Samuel Gomes Guimarães, 78 anos

Taguatinga

Alcileas Serafim Silva, 80 anos

Alcirene Fernandes da Conceição, 42 anos

Antonio Fernandes da Silva, 82 anos

Ariosvaldo Lima, 57 anos

Ciriaco Alves de Sousa, 72 anos

Ítalo Rodrigo de Carvalho Pereira, 26 anos

José Raivan Vieira de Andrade, 44 anos

Laura Souza Ribeiro Amorim, menos de 1 ano

Luiz Francisco da Silva, 71 anos

Maria Genilse Gomes de Oliveira, 42 anos

Pedrina da Conceição Santos Gomes, 53 anos

Reginaldo Barbosa Silva, 63 anos

Thiago Bezerra de Araujo, 37 anos

Wanderley Coimbra da Silva, 52 anos

Wanderson Santana Rios, 17 anos

Gama

Nilo Souza Filho, 62 anos

Rosa Barboza de Lima, 80 anos

Planaltina

Mariclécia Bezerra da Silva, 66 anos

Ana Maria Dionizio da Silva, menos de 1 ano

Brazlândia

Jespim Dias da Silva, 87 anos

Sobradinho

Antonio Ferreira dos Santos, 92 anos

Daniel Gomes Ferreira, 71 anos

Genilson Santos Gama, 69 anos

Jardim Metropolitano

Irene Freitas Rios, 69 anos

Carlos Antonio Soares Junior, 34 anos

Alan Cardec Monteiro, 82 anos (cremação)

André Eugênio Maria de Souza, 90 anos (cremação)