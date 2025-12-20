InícioCidades DF
Luto

Obituário: 41 funerais no DF e no Entorno neste sábado (20/12); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 20 de dezembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (20/12):

Campo da Esperança
Ana Viana Pereira, 84 anos
Antonio Cordeiro de Abreu, 58 anos
Esniferreira Portilho, 100 anos
Filipe Brito Hamburgo, 29 anos
Gilson Silva Campos, 71 anos
Helena Pereira Gonçalves, 76 anos
Kemily Chaves Correa, 23 anos
Luciana Carvalho, 57 anos
Maria das Dores Dutra Senra, 98 anos
Maria do Socorro Borges Nunes, 78 anos
Myriam Orlando de Freitas, 76 anos
Oscar Rafael Montes Monterrojas, 64 anos
Richard Anthony Lima Hernandez, 54 anos
Samuel Gomes Guimarães, 78 anos

Taguatinga
Alcileas Serafim Silva, 80 anos
Alcirene Fernandes da Conceição, 42 anos
Antonio Fernandes da Silva, 82 anos
Ariosvaldo Lima, 57 anos
Ciriaco Alves de Sousa, 72 anos
Ítalo Rodrigo de Carvalho Pereira, 26 anos
José Raivan Vieira de Andrade, 44 anos
Laura Souza Ribeiro Amorim, menos de 1 ano
Luiz Francisco da Silva, 71 anos
Maria Genilse Gomes de Oliveira, 42 anos
Pedrina da Conceição Santos Gomes, 53 anos
Reginaldo Barbosa Silva, 63 anos
Thiago Bezerra de Araujo, 37 anos
Wanderley Coimbra da Silva, 52 anos
Wanderson Santana Rios, 17 anos

Gama
Nilo Souza Filho, 62 anos
Rosa Barboza de Lima, 80 anos

Planaltina
Mariclécia Bezerra da Silva, 66 anos
Ana Maria Dionizio da Silva, menos de 1 ano

Brazlândia
Jespim Dias da Silva, 87 anos

Sobradinho
Antonio Ferreira dos Santos, 92 anos
Daniel Gomes Ferreira, 71 anos
Genilson Santos Gama, 69 anos

Jardim Metropolitano
Irene Freitas Rios, 69 anos
Carlos Antonio Soares Junior, 34 anos
Alan Cardec Monteiro, 82 anos (cremação)
André Eugênio Maria de Souza, 90 anos (cremação)

 
 
 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/12/2025 17:53
