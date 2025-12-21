Obituário: 40 funerais no DF e no Entorno neste domingo (21/12); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (21/12):
Campo da Esperança
Alberto Cardim Filho, 83 anos
Cleomar Cavalcanti Barros Dantas, 94 anos
Ecia Pereira Felipe Ramalho, 85 anos
Edmar Cunha de Barcelos, 95 anos
Francisca Alves da Silva, 81 anos
Francisco de Assis Oliveira, 72 anos
Jasmín Sima Naranjes de Moura, 73 anos
José Gomes Rodrigues, 83 anos
Jucimara Brantes Sarmento, 51 anos
Manoel Messias da Silva, 74 anos
Maria Izabel Fernandes de Oliveira, 38 anos
Maria Oedna Gomes de Carvalho, 87 anos
Mariene Duarte Castellano, 62 anos
Neidete Teixeira Lembruber Correa, 85 anos
Odalea Figueiro de Araujo, 66 anos
Taguatinga
Arimariano de Carvalho, 60 anos
Cecília Pereira da Silva, 88 anos
Isabelly Costa da Silva, 4 anos
Jacicleide Pereira de Lima, 49 anos
Jennifer Caroline Torres da Costa Sousa, 24 anos
João Silva Ferreira, 92 anos
Maria do Rosário de Sousa, 72 anos
Maria Helena Alves Mendonça Braga, 66 anos
Maria Leuda Lourenço Araujo, 72 anos
Sebastião Guedes Evangelista, 44 anos
Tainán Silva Tomaz, 32 anos
Valdeir Barbosa de Morais, 63 anos
Gama
José Maria Góis de Oliveira, 66 anos
Maria Matos Saboiá Marques, 76 anos
Narciso Silva Soares, 37 anos
Brazlândia
Mário Rodrigues, 98 anos
Toneram Mourêira da Rocha, 49 anos
Sobradinho
Anívon José Parreira, 90 anos
Jardim Metropolitano
Cláudio Jorge Maluf, 73 anos
Genival Florentino da Silva, 54 anos
Jesus de Souza Ferreira, 69 anos
Frank Hudson de Medeiros Carvalho, 55 anos
Ricardo Navarro de Andrade, 45 anos
Francisco Fernando dos Santos Souza, 44 anos
Luiz Carlos Siqueira de Almeida, 63 anos (cremação)