Obituário: 40 funerais no DF e no Entorno neste domingo (21/12); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (21/12):

Campo da Esperança

Alberto Cardim Filho, 83 anos

Cleomar Cavalcanti Barros Dantas, 94 anos

Ecia Pereira Felipe Ramalho, 85 anos

Edmar Cunha de Barcelos, 95 anos

Francisca Alves da Silva, 81 anos

Francisco de Assis Oliveira, 72 anos

Jasmín Sima Naranjes de Moura, 73 anos

José Gomes Rodrigues, 83 anos

Jucimara Brantes Sarmento, 51 anos

Manoel Messias da Silva, 74 anos

Maria Izabel Fernandes de Oliveira, 38 anos

Maria Oedna Gomes de Carvalho, 87 anos

Mariene Duarte Castellano, 62 anos

Neidete Teixeira Lembruber Correa, 85 anos

Odalea Figueiro de Araujo, 66 anos

Taguatinga

Arimariano de Carvalho, 60 anos

Cecília Pereira da Silva, 88 anos

Isabelly Costa da Silva, 4 anos

Jacicleide Pereira de Lima, 49 anos

Jennifer Caroline Torres da Costa Sousa, 24 anos

João Silva Ferreira, 92 anos

Maria do Rosário de Sousa, 72 anos

Maria Helena Alves Mendonça Braga, 66 anos

Maria Leuda Lourenço Araujo, 72 anos

Sebastião Guedes Evangelista, 44 anos

Tainán Silva Tomaz, 32 anos

Valdeir Barbosa de Morais, 63 anos

Gama

José Maria Góis de Oliveira, 66 anos

Maria Matos Saboiá Marques, 76 anos

Narciso Silva Soares, 37 anos

Brazlândia

Mário Rodrigues, 98 anos

Toneram Mourêira da Rocha, 49 anos

Sobradinho

Anívon José Parreira, 90 anos

Jardim Metropolitano

Cláudio Jorge Maluf, 73 anos

Genival Florentino da Silva, 54 anos

Jesus de Souza Ferreira, 69 anos

Frank Hudson de Medeiros Carvalho, 55 anos

Ricardo Navarro de Andrade, 45 anos

Francisco Fernando dos Santos Souza, 44 anos

Luiz Carlos Siqueira de Almeida, 63 anos (cremação)