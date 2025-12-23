Obituário: 49 funerais no DF e no Entorno nesta terça-feira (23/12); veja a lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (23/12):
Campo da Esperança
Anarildes Pimentel de Alencar, 88 anos
Creusa Rodrigues Garcia, 83 anos
Ely Ferraço Rosa, 84 anos
Germana Barbosa da Silva, 90 anos
Joan Pinto de Souza, 47 anos
João Capuzo Filho, 80 anos
Joel Dias Barbosa, 68 anos
José Marques de Oliveira, 77 anos
Lydia Geisel Domingues, 87 anos
Manoela Morim Soares, 74 anos
Maria Amélia Melo, 76 anos
Maria Liduína dos Santos, 58 anos
Pedro Davi Sales Moreira Muniz, 23 anos
Rui Sófocles Panza, 63 anos
Telma Lacerda Ribeiro, 86 anos
Valdenir Ferreira de Sousa, 81 anos
Taguatinga
Adão Guedes de Araujo, 52 anos
Antônio Geraldo da Silva, 79 anos
Eni Teresa Motta, 86 anos
Geralda Antônia de Loiola, 78 anos
Getúlio José do Nascimento, 67 anos
Iraci Gomes Pinheiro, 63 anos
Jairo Souza Marques, 79 anos
Janete Gonçalves dos Santos, 54 anos
José Venâncio dos Santos, 69 anos
Júlio Akio Komatsu, 53 anos
Luciano Marinho da Silva, 41 anos
Luna Bianca Faustino, menos de 1 ano
Marcelo Ferreira Rodrigues, 38 anos
Maria de Fátima Albuquerque Craveiro, 71 anos
Maycon da Silva Tomaz, 26 anos
Niude Amancio Feitosa, 62 anos
Thiago José Medeiros Luz dos Santos, menos de 1 ano
Walfrido Pimenta Andrade Junior, 47 anos
Gama
Ana Soledade Silva Leite, 76 anos
Milton Raimundo de Oliveira, 95 anos
Neri Martins Ribeiro, 93 anos
Ozana Malves Folha, 61 anos
Pedro Damião Café, 75 anos
Reginaldo Enéas Joaquim, 55 anos
Sobradinho
Ana Vieira Rios da Silva, 75 anos
Edvando Santos Silva, 45 anos
Florentino Batista Alves, 81 anos
José da Conceição Lima da Silva, 49 anos
Maria de Souza Queiroz, 76 anos
Jardim Metropolitano
Maria de Lourdes Menezes, 88 anos
Aurora Valentina de Oliveira, menos de 1 ano
Zilá Maria de Freitas Silva, 62 anos
Pâmella Vitória Borges Queiroz, 25 anos