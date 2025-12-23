Obituário: 49 funerais no DF e no Entorno nesta terça-feira (23/12); veja a lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (23/12):

Campo da Esperança

Anarildes Pimentel de Alencar, 88 anos

Creusa Rodrigues Garcia, 83 anos

Ely Ferraço Rosa, 84 anos

Germana Barbosa da Silva, 90 anos

Joan Pinto de Souza, 47 anos

João Capuzo Filho, 80 anos

Joel Dias Barbosa, 68 anos

José Marques de Oliveira, 77 anos

Lydia Geisel Domingues, 87 anos

Manoela Morim Soares, 74 anos

Maria Amélia Melo, 76 anos

Maria Liduína dos Santos, 58 anos

Pedro Davi Sales Moreira Muniz, 23 anos

Rui Sófocles Panza, 63 anos

Telma Lacerda Ribeiro, 86 anos

Valdenir Ferreira de Sousa, 81 anos

Taguatinga

Adão Guedes de Araujo, 52 anos

Antônio Geraldo da Silva, 79 anos

Eni Teresa Motta, 86 anos

Geralda Antônia de Loiola, 78 anos

Getúlio José do Nascimento, 67 anos

Iraci Gomes Pinheiro, 63 anos

Jairo Souza Marques, 79 anos

Janete Gonçalves dos Santos, 54 anos

José Venâncio dos Santos, 69 anos

Júlio Akio Komatsu, 53 anos

Luciano Marinho da Silva, 41 anos

Luna Bianca Faustino, menos de 1 ano

Marcelo Ferreira Rodrigues, 38 anos

Maria de Fátima Albuquerque Craveiro, 71 anos

Maycon da Silva Tomaz, 26 anos

Niude Amancio Feitosa, 62 anos

Thiago José Medeiros Luz dos Santos, menos de 1 ano

Walfrido Pimenta Andrade Junior, 47 anos

Gama

Ana Soledade Silva Leite, 76 anos

Milton Raimundo de Oliveira, 95 anos

Neri Martins Ribeiro, 93 anos

Ozana Malves Folha, 61 anos

Pedro Damião Café, 75 anos

Reginaldo Enéas Joaquim, 55 anos

Sobradinho

Ana Vieira Rios da Silva, 75 anos

Edvando Santos Silva, 45 anos

Florentino Batista Alves, 81 anos

José da Conceição Lima da Silva, 49 anos

Maria de Souza Queiroz, 76 anos

Jardim Metropolitano

Maria de Lourdes Menezes, 88 anos

Aurora Valentina de Oliveira, menos de 1 ano

Zilá Maria de Freitas Silva, 62 anos

Pâmella Vitória Borges Queiroz, 25 anos