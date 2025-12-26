Obituário: 39 funerais no DF e no Entorno nesta sexta-feira (26/12); veja a lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (26/12):

Campo da Esperança

Antônio Dias da Costa, 53 anos

Claudeth Deliz Rodrigues Melo Caldas da Costa, 66 anos

Diego Barreto Chehab, menos de 1 ano

Edison Xavier de Araujo, 89 anos

Gertrudes Sá Ferreira, 97 anos

Iranice Maria de Santana, 73 anos

João Ribeiro Mota, 76 anos

José Antonio da Cruz Oliveira, 74 anos

Jucélio Souza dos Anjos, 37 anos

Leonam Nascimento Cordeiro, 72 anos

Maria dos Aflitos Silva, 79 anos

Ranulfo Rodrigues Torres, 79 anos

Robert Thompson, 92 anos

Viriato de Jesus Gomes, 92 anos

Wilson Ribeiro Esdra, 74 anos

Taguatinga

Adalgisa Medina Sousa, 81 anos

Alcileide Felinto de Sousa, 44 anos

André Luiz Lopes de Carvalho Alves, 40 anos

Bruno Santos Silva, 42 anos

Cecília Gomes Araujo, menos de 1 ano

Edilson de Moraes Vieira, 57 anos

Erandilsa Almeida Souza, 48 anos

Espedita Leite do Nascimento, 85 anos

Francisca Lopes Aquino, 87 anos

Jader Barcelos, 44 anos

Laudelina Pereira dos Santos, 80 anos

Marcos Alberto Pimenta, 76 anos

Maria Fátima Bezerra Bispo, 73 anos

Nelson Nascimento dos Santos, 77 anos

Gama

Francisco Pereira da Silva, 83 anos

Nilson Ferreira dos Santos, 76 anos

Planaltina

Antonia Juliana Alves Guedes, 63 anos

Eva Castro Alves do Amaral, 46 anos

Ozilda Maria Peters, 91 anos

Brazlândia

José Pires da Silva, 69 anos

Sobradinho

Francisco das Chagas Rodrigues, 81 anos

Manuel Messias da Silva Gomes, 53 anos

Jardim Metropolitano

Luiz Felix de Lima, 85 anos

Luanda Lins e Silva, 72 anos (cremação)