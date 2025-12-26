Obituário: 39 funerais no DF e no Entorno nesta sexta-feira (26/12); veja a lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (26/12):
Campo da Esperança
Antônio Dias da Costa, 53 anos
Claudeth Deliz Rodrigues Melo Caldas da Costa, 66 anos
Diego Barreto Chehab, menos de 1 ano
Edison Xavier de Araujo, 89 anos
Gertrudes Sá Ferreira, 97 anos
Iranice Maria de Santana, 73 anos
João Ribeiro Mota, 76 anos
José Antonio da Cruz Oliveira, 74 anos
Jucélio Souza dos Anjos, 37 anos
Leonam Nascimento Cordeiro, 72 anos
Maria dos Aflitos Silva, 79 anos
Ranulfo Rodrigues Torres, 79 anos
Robert Thompson, 92 anos
Viriato de Jesus Gomes, 92 anos
Wilson Ribeiro Esdra, 74 anos
Taguatinga
Adalgisa Medina Sousa, 81 anos
Alcileide Felinto de Sousa, 44 anos
André Luiz Lopes de Carvalho Alves, 40 anos
Bruno Santos Silva, 42 anos
Cecília Gomes Araujo, menos de 1 ano
Edilson de Moraes Vieira, 57 anos
Erandilsa Almeida Souza, 48 anos
Espedita Leite do Nascimento, 85 anos
Francisca Lopes Aquino, 87 anos
Jader Barcelos, 44 anos
Laudelina Pereira dos Santos, 80 anos
Marcos Alberto Pimenta, 76 anos
Maria Fátima Bezerra Bispo, 73 anos
Nelson Nascimento dos Santos, 77 anos
Gama
Francisco Pereira da Silva, 83 anos
Nilson Ferreira dos Santos, 76 anos
Planaltina
Antonia Juliana Alves Guedes, 63 anos
Eva Castro Alves do Amaral, 46 anos
Ozilda Maria Peters, 91 anos
Brazlândia
José Pires da Silva, 69 anos
Sobradinho
Francisco das Chagas Rodrigues, 81 anos
Manuel Messias da Silva Gomes, 53 anos
Jardim Metropolitano
Luiz Felix de Lima, 85 anos
Luanda Lins e Silva, 72 anos (cremação)