Obituário: 34 funerais no DF e no Entorno neste domingo; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (28/12):
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Campo da Esperança
Amaro Ribeiro dos Santos, 79 anos
Antônio Lourival Ramos Dias, 93 anos
Creusa Maria Vieira, 91 anos
Helena Rodrigues Parísio, 10 anos
Izaura Maria da Conceição, 96 anos
Jessina Dias dos Reis, 84 anos
Marta Cristina Curado, 70 anos
Paulo Alceu de Almeida Pereira, 77 anos
Raimundo Nonato Mendes, 71 anos
Riusney Araujo de Faria, 76 anos
Severino Avelino da Silva, 93 anos
Therezinha do Menino Jesus V. Toscano de Oliveira, 88 anos
Valdivino Nunes Ferreira, 82 anos
Vicente de Paula Viana, 73 anos
Vitório Santos, 91 anos
Taguatinga
Ana Liz Monteiro Rodrigues, menos de 1 ano
Antônia Rosa de Jesus, 89 anos
Antônio Machado Ferreira, 92 anos
Dalva Maria Biangulo, 61 anos
Francisca maria dos Santos, 88 anos
Jorge Luís Felipe Canete Fonseca, 76 anos
José Abadio Garcia, 84 anos
Juscelina Neve de Almeida, 70 anos
Regina Auxiliadora de Oliveira, 81 anos
Tayne Cristina dos Santos Nery, 27 anos
Gama
Marilene de Jesus Sousa Andrade, 78 anos
Planaltina
Fátima Pereira Ribeiro, 39 anos
Eduarda Vitória Oliveira dos Santos, menos de 1 ano
Brazlândia
Ana Clara da Silva Ferreira, 41 anos
Sobradinho
Maria Suele de Carvalho, 82 anos
Sandoval dos Santos Silva, 64 anos
Jardim Metropolitano
Roberto Vinícius Torres da Silva, 30 anos
Antônio Carlos Ribeiro Braga, 80 anos (cremação)
Marcelo Magalhães Poli, 68 anos (cremação)