Obituário: 34 funerais no DF e no Entorno neste domingo; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (28/12):

Campo da Esperança

Amaro Ribeiro dos Santos, 79 anos

Antônio Lourival Ramos Dias, 93 anos

Creusa Maria Vieira, 91 anos

Helena Rodrigues Parísio, 10 anos

Izaura Maria da Conceição, 96 anos

Jessina Dias dos Reis, 84 anos

Marta Cristina Curado, 70 anos

Paulo Alceu de Almeida Pereira, 77 anos

Raimundo Nonato Mendes, 71 anos

Riusney Araujo de Faria, 76 anos

Severino Avelino da Silva, 93 anos

Therezinha do Menino Jesus V. Toscano de Oliveira, 88 anos

Valdivino Nunes Ferreira, 82 anos

Vicente de Paula Viana, 73 anos

Vitório Santos, 91 anos





Taguatinga

Ana Liz Monteiro Rodrigues, menos de 1 ano

Antônia Rosa de Jesus, 89 anos

Antônio Machado Ferreira, 92 anos

Dalva Maria Biangulo, 61 anos

Francisca maria dos Santos, 88 anos

Jorge Luís Felipe Canete Fonseca, 76 anos

José Abadio Garcia, 84 anos

Juscelina Neve de Almeida, 70 anos

Regina Auxiliadora de Oliveira, 81 anos

Tayne Cristina dos Santos Nery, 27 anos





Gama

Marilene de Jesus Sousa Andrade, 78 anos





Planaltina

Fátima Pereira Ribeiro, 39 anos

Eduarda Vitória Oliveira dos Santos, menos de 1 ano





Brazlândia

Ana Clara da Silva Ferreira, 41 anos





Sobradinho

Maria Suele de Carvalho, 82 anos

Sandoval dos Santos Silva, 64 anos





Jardim Metropolitano

Roberto Vinícius Torres da Silva, 30 anos

Antônio Carlos Ribeiro Braga, 80 anos (cremação)

Marcelo Magalhães Poli, 68 anos (cremação)