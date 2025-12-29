Obituário: 40 funerais no DF e no Entorno nesta segunda-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (29/12):
Campo da Esperança
Álvaro Duarte Chaves, 86 anos
Andreina Pinto dos Reis, 77 anos
Carolina Borges Miranda, 34 anos
David Utratam Zancanaro, menos de 1 ano
Divino Ribeiro da Silva, 98 anos
Geraldo Marques Guimarães, 85 anos
Gisele de Meira Lima, 62 anos
Hennessty Herthal Vidigal, 93 anos
Maria do Carmo Atanasio, 87 anos
Miguel Dutra Zancanaro, menos de 1 ano
Oney da Gomes, 93 anos
Roberto Carvalho de Araújo, 90 anos
Taguatinga
Ana Julia Gayoso de Oliveira, menos de 1 ano
Arthur de Paiva Montalvão, menos de 1 ano
Asafe Oliveira Campos, menos de 1 ano
Carmem Alves dos Santos, 96 anos
Divina da Conceição Junqueira, 94 anos
Eliane de Oliveira Santos, 48 anos
Joaquina Batista de Souza, 98 anos
José Alberto Rangel Gomes, 58 anos
Manoel Fernandes, 69 anos
Maria Ildenise Rocha Costa, 71 anos
Marlene Lima de Souza, 79 anos
Matilde Antunes Rosa, 83 anos
Maurício Araújo da Silva, 49 anos
Rogério Nilmar Rodrigues de Macedo, 56 anos
Sônia Vieira Querubim, 64 anos
Gama
Lúcio Flávio Cavalcanti da Silva, 60 anos
Maria Creuza de Oliveira, 84 anos
Maria Torquato dos Santos, 74 anos
Onofra dos Santos Pinto e Silva, 64 anos
Solange Aparecida de Fátima Silva Mendes Costa, 65 anos
Wilson Ângelo de Araújo, 53 anos
Brazlândia
Francisca Maria da Silva, 57 anos
Terezinha Rocha de Araújo, 72 anos
Sobradinho
Lindomar Gomes da Silva, 61 anos
Jardim Metropolitano
Maria Rita Francisco da Conceição Neiva, 65 anos
Murilo Miranda Gomes Batista de Freitas, 9 anos (cremação)
Odir de Souza Mello, 78 anos (cremação)
Ademar José de Souza, 84 anos (cremação)