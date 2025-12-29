Obituário: 40 funerais no DF e no Entorno nesta segunda-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (29/12):

Campo da Esperança

Álvaro Duarte Chaves, 86 anos

Andreina Pinto dos Reis, 77 anos

Carolina Borges Miranda, 34 anos

David Utratam Zancanaro, menos de 1 ano

Divino Ribeiro da Silva, 98 anos

Geraldo Marques Guimarães, 85 anos

Gisele de Meira Lima, 62 anos

Hennessty Herthal Vidigal, 93 anos

Maria do Carmo Atanasio, 87 anos

Miguel Dutra Zancanaro, menos de 1 ano

Oney da Gomes, 93 anos

Roberto Carvalho de Araújo, 90 anos

Taguatinga

Ana Julia Gayoso de Oliveira, menos de 1 ano

Arthur de Paiva Montalvão, menos de 1 ano

Asafe Oliveira Campos, menos de 1 ano

Carmem Alves dos Santos, 96 anos

Divina da Conceição Junqueira, 94 anos

Eliane de Oliveira Santos, 48 anos

Joaquina Batista de Souza, 98 anos

José Alberto Rangel Gomes, 58 anos

Manoel Fernandes, 69 anos

Maria Ildenise Rocha Costa, 71 anos

Marlene Lima de Souza, 79 anos

Matilde Antunes Rosa, 83 anos

Maurício Araújo da Silva, 49 anos

Rogério Nilmar Rodrigues de Macedo, 56 anos

Sônia Vieira Querubim, 64 anos

Gama

Lúcio Flávio Cavalcanti da Silva, 60 anos

Maria Creuza de Oliveira, 84 anos

Maria Torquato dos Santos, 74 anos

Onofra dos Santos Pinto e Silva, 64 anos

Solange Aparecida de Fátima Silva Mendes Costa, 65 anos

Wilson Ângelo de Araújo, 53 anos

Brazlândia

Francisca Maria da Silva, 57 anos

Terezinha Rocha de Araújo, 72 anos

Sobradinho

Lindomar Gomes da Silva, 61 anos

Jardim Metropolitano

Maria Rita Francisco da Conceição Neiva, 65 anos

Murilo Miranda Gomes Batista de Freitas, 9 anos (cremação)

Odir de Souza Mello, 78 anos (cremação)

Ademar José de Souza, 84 anos (cremação)