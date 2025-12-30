Obituário: 48 funerais no DF e no Entorno nesta terça-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (30/12):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança

Akiko Ishida Sobue, 98 anos

Albênir Ribeiro dos Santos, 59 anos

Alexandre Guilherme Motta Sarmento, 57 anos

Beatriz Platero Goularte Hrkë, 86 anos

Delvandro Souza e Silva, 89 anos

Fortunato Ferreira de Souza, 66 anos

Ibrahim Maurício Fares, 79 anos

José Vieira da Silva, 83 anos

Marinete de Lima Oliveira, 79 anos

Matteo Silva Leite, menos de 1 ano

Nelson Nerry Petry, 80 anos

Odorico Tocantins de Araújo, 90 anos

Paulo César Oliveira de Andrade, 75 anos

Rozilda Rodrigues dos Santos, 61 anos

Sirmê Ester de Oliveira Cristino, 71 anos

Taguatinga

Adelcio Brandão Sampaio, 77 anos

Alessandra Jose da Silva, 55 anos

Anderson Carlos Ribeiro Carvalho, 31 anos

Antonio Vicente da Silva, 78 anos

Arthur de Paiva Montalvão, menos de 1 ano

Benizia Bernardina Gomes, 91 anos

Divina Maria Bemfica, 80 anos

Fabio de França Torres, 57 anos

José Aparecido da Silva, 70 anos

José Ribeiro da Costa, 92 anos

Manoel Bizerra de Souza, 75 anos

Maria Cleide Bastos Alves, 58 anos

Maria Jose da Silva Santos, 72 anos

Neilda Marcal Ribeiro, 72 anos

Thiago Pereira de Araújo, 42 anos

Gama

Andercina Faustino Vieira dos Santos, 82 anos

Artur Alves Góis, 90 anos

Veronica Dionisio de Andrade Marques, 49 anos

Planaltina

Damiana Quitéria de Freitas Frazão, 54 anos

Hilda Alexandrina Lopes Pereira, 88 anos

Maria de Fátima Dantas Santos, 71 anos

Tamires Pereira Boueres, menos de 1 ano

Valeria Alves da Conceição, menos de 1 ano

Brazlândia

João de Areda Vasconcelos, 75 anos



Sobradinho

Janio Cleber Oliveira Silva, 30 anos

João Francisco Miranda, 10 anos

Jardim Metropolitano

Maria das Graças Eduardo Garcia, 56 anos

Horácio Barbosa dos Santos, 97 anos

Delaine Lana Marinho, 28 anos

Jaime Neves Ferreira, 81 anos (cremação)

Alba de Assunção Barros, 96 anos (cremação)

Heloísa Helena Valeriano do Amaral, 63 anos (cremação)

Neiza de Araújo Barreto, 93 anos (cremação)