Obituário: 48 funerais no DF e no Entorno nesta terça-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (30/12):
Campo da Esperança
Akiko Ishida Sobue, 98 anos
Albênir Ribeiro dos Santos, 59 anos
Alexandre Guilherme Motta Sarmento, 57 anos
Beatriz Platero Goularte Hrkë, 86 anos
Delvandro Souza e Silva, 89 anos
Fortunato Ferreira de Souza, 66 anos
Ibrahim Maurício Fares, 79 anos
José Vieira da Silva, 83 anos
Marinete de Lima Oliveira, 79 anos
Matteo Silva Leite, menos de 1 ano
Nelson Nerry Petry, 80 anos
Odorico Tocantins de Araújo, 90 anos
Paulo César Oliveira de Andrade, 75 anos
Rozilda Rodrigues dos Santos, 61 anos
Sirmê Ester de Oliveira Cristino, 71 anos
Taguatinga
Adelcio Brandão Sampaio, 77 anos
Alessandra Jose da Silva, 55 anos
Anderson Carlos Ribeiro Carvalho, 31 anos
Antonio Vicente da Silva, 78 anos
Arthur de Paiva Montalvão, menos de 1 ano
Benizia Bernardina Gomes, 91 anos
Divina Maria Bemfica, 80 anos
Fabio de França Torres, 57 anos
José Aparecido da Silva, 70 anos
José Ribeiro da Costa, 92 anos
Manoel Bizerra de Souza, 75 anos
Maria Cleide Bastos Alves, 58 anos
Maria Jose da Silva Santos, 72 anos
Neilda Marcal Ribeiro, 72 anos
Thiago Pereira de Araújo, 42 anos
Gama
Andercina Faustino Vieira dos Santos, 82 anos
Artur Alves Góis, 90 anos
Veronica Dionisio de Andrade Marques, 49 anos
Planaltina
Damiana Quitéria de Freitas Frazão, 54 anos
Hilda Alexandrina Lopes Pereira, 88 anos
Maria de Fátima Dantas Santos, 71 anos
Tamires Pereira Boueres, menos de 1 ano
Valeria Alves da Conceição, menos de 1 ano
Brazlândia
João de Areda Vasconcelos, 75 anos
Sobradinho
Janio Cleber Oliveira Silva, 30 anos
João Francisco Miranda, 10 anos
Jardim Metropolitano
Maria das Graças Eduardo Garcia, 56 anos
Horácio Barbosa dos Santos, 97 anos
Delaine Lana Marinho, 28 anos
Jaime Neves Ferreira, 81 anos (cremação)
Alba de Assunção Barros, 96 anos (cremação)
Heloísa Helena Valeriano do Amaral, 63 anos (cremação)
Neiza de Araújo Barreto, 93 anos (cremação)