Luto

Obituário: 18 funerais no DF e no Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 1º de janeiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (1/01): 

Campo da Esperança
Ademizia Vieira de Moraes, 87 anos
Antonietta Pinto de Barros, 91 anos
Ismania de Oliveira Azevedo, 80 anos
Maria Rosimar de Oliveira Vasconcelos, 80 anos
Neusa Maria Soares da Paixão, 74 anos
Orisvaldo Násio Zeno de Souza, 66 anos
Renato Campanella, 65 anos
Terezinha de Fátima Bernardo, 71 anos

Taguatinga
Edmilson dos Santos Costa, 56 anos
Hugo Romeu Soares Neves, 63 anos
Ilda Bela da Solidade, 84 anos
José Januário de Sousa, 83 anos
Maria Cleonice Paiva Dias, 57 anos
Pedro Henrique Pereira de Araújo, 27 anos

Gama
Francisco Marcelino de Sena, 90 anos
Maria Arcenia Alves de Carvalho, 79 anos

Jardim Metropolitano
Doracy Rocha dos Santos, 63 anos (cremação)
Rossini Almeida do Nascimento, 67 anos (cremação)

 
 
 

Por Correio Braziliense
postado em 01/01/2026 18:06
