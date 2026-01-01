Obituário: 18 funerais no DF e no Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (1/01):

Campo da Esperança

Ademizia Vieira de Moraes, 87 anos

Antonietta Pinto de Barros, 91 anos

Ismania de Oliveira Azevedo, 80 anos

Maria Rosimar de Oliveira Vasconcelos, 80 anos

Neusa Maria Soares da Paixão, 74 anos

Orisvaldo Násio Zeno de Souza, 66 anos

Renato Campanella, 65 anos

Terezinha de Fátima Bernardo, 71 anos

Taguatinga

Edmilson dos Santos Costa, 56 anos

Hugo Romeu Soares Neves, 63 anos

Ilda Bela da Solidade, 84 anos

José Januário de Sousa, 83 anos

Maria Cleonice Paiva Dias, 57 anos

Pedro Henrique Pereira de Araújo, 27 anos

Gama

Francisco Marcelino de Sena, 90 anos

Maria Arcenia Alves de Carvalho, 79 anos

Jardim Metropolitano

Doracy Rocha dos Santos, 63 anos (cremação)

Rossini Almeida do Nascimento, 67 anos (cremação)