Obituário: 34 funerais no DF e no Entorno nesta sexta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (2/01):
Campo da Esperança
Adriana Talis Ferreira, 50 anos
Alex Martiniano da Silva, 46 anos
Alverina Luiza da Silva, 83 anos
Hélio Mauro Umbeline Lobo, 83 anos
João Pedro de Lima Barbosa, 18 anos
Jorge Aguiar Farias, 75 anos
Luiz Carlos Sanchez, 82 anos
Manoel Mendes da Silva, 80 anos
Maria de Jesus Machado Brito Rodrigues, 81 anos
Maria do Socorro da Silva Rodrigues, 67 anos
Marildane Pomuceno Dusi, 89 anos
Miguel Ribeiro do Amaral, 85 anos
Milza da Assunção Guidi, 77 anos
Paulo Jorge Portela, 59 anos
Taguatinga
Abenatan Cruz Viana, 58 anos
Agenor Ferreira da Silva, 74 anos
Angelina de Sousa Araújo, 58 anos
Daniela Alves Martins, 44 anos
Getúlio Batista Costa, 75 anos
Joaquim Adolfão, 92 anos
José de Arimateia Macedo Coelho, 59 anos
Luiz Gonçalves de Sousa, 75 anos
Pedro Henrique Feitosa da Silva, 22 anos
Pedro Roberto Cardoso, 66 anos
Sebastião Honorato da Silva, 90 anos
Tereza Maria de Carvalho, 96 anos
Gama
Cloves Pereira da Cruz, 82 anos
Leonardo Felipe Araújo, 21 anos
Nair da Silva Murça Eras, 98 anos
Sandra Maria Alves da Silva Fração, 60 anos
Planaltina
Cícero José da Silva, 85 anos
Sandra Mitiê Kiyoshi Morais Teles, 70 anos
Sobradinho
Sônia Maria Amancio, 68 anos
Jardim Metropolitano
Maria Tertuliana de Carvalho, 83 anos