Obituário: 34 funerais no DF e no Entorno nesta sexta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (2/01):

Campo da Esperança

Adriana Talis Ferreira, 50 anos

Alex Martiniano da Silva, 46 anos

Alverina Luiza da Silva, 83 anos

Hélio Mauro Umbeline Lobo, 83 anos

João Pedro de Lima Barbosa, 18 anos

Jorge Aguiar Farias, 75 anos

Luiz Carlos Sanchez, 82 anos

Manoel Mendes da Silva, 80 anos

Maria de Jesus Machado Brito Rodrigues, 81 anos

Maria do Socorro da Silva Rodrigues, 67 anos

Marildane Pomuceno Dusi, 89 anos

Miguel Ribeiro do Amaral, 85 anos

Milza da Assunção Guidi, 77 anos

Paulo Jorge Portela, 59 anos

Taguatinga

Abenatan Cruz Viana, 58 anos

Agenor Ferreira da Silva, 74 anos

Angelina de Sousa Araújo, 58 anos

Daniela Alves Martins, 44 anos

Getúlio Batista Costa, 75 anos

Joaquim Adolfão, 92 anos

José de Arimateia Macedo Coelho, 59 anos

Luiz Gonçalves de Sousa, 75 anos

Pedro Henrique Feitosa da Silva, 22 anos

Pedro Roberto Cardoso, 66 anos

Sebastião Honorato da Silva, 90 anos

Tereza Maria de Carvalho, 96 anos

Gama

Cloves Pereira da Cruz, 82 anos

Leonardo Felipe Araújo, 21 anos

Nair da Silva Murça Eras, 98 anos

Sandra Maria Alves da Silva Fração, 60 anos

Planaltina

Cícero José da Silva, 85 anos

Sandra Mitiê Kiyoshi Morais Teles, 70 anos

Sobradinho

Sônia Maria Amancio, 68 anos

Jardim Metropolitano

Maria Tertuliana de Carvalho, 83 anos