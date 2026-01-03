Obituário: 36 funerais no DF e no Entorno neste sábado; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (3/01):
Campo da Esperança
Antônia Medeiros de Souza, 83 anos
Cid Sebastião Leal Chaves Júnior, 59 anos
Cremilda de Figueiredo Lopes, 102 anos
Edson Moreira da Silva, 69 anos
Elias Sales de Santana, 68 anos
Hélio Maia, menos de 1 ano
Ivanilda Tavares Martins, 54 anos
João Oliveira Gualberto, 79 anos
Joaquim Teles Neto, 76 anos
Leonel Augusto de Almeida Campos, 43 anos
Luzia Maria da Silva, 79 anos
Maria das Dores Correia Pinheiro, 57 anos
Mariana Fábio Ferreira Pifano, 37 anos
Olga Sueli Hilal Albézerra, 66 anos
Rosemary Souza de Oliveira, 66 anos
Wellington de Souza Mendonça, 47 anos
Taguatinga
Elcio Lúcio de Almeida, 59 anos
Elisa da Conceição Costa, 36 anos
Jairo de Oliveira Souza, 34 anos
José Alves Dias, 58 anos
José Ferreira da Silva, 77 anos
Manoel Leite Vasconcelos, 56 anos
Marcos de Oliveira Rosa, 69 anos
Maria de Lima Martins, 88 anos
Mário Eli Lopes dos Santos, 66 anos
Raimundo José Lima, 80 anos
Ravi Lucca Menezes Fernandes, 2 anos
Valdomir Ribeiro de Carvalho, 53 anos
Victor Maciel de Sousa Ribeiro, 25 anos
Gama
Antônio Fideles de Oliveira, 86 anos
Edmilson de Pádua Gonçalves, 61 anos
Nildo Mar de Souza Gonçalo, 53 anos
Planalina
Ibrahim Ahmad Yousef Hamadeh, 90 anos
Maria José Xavier Lisboa, 68 anos
Oscar Vinícios Fernandes de Oliveira, 44 anos
Sobradinho
Bruno da Silva Lopes, 27 anos