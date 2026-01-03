Obituário: 36 funerais no DF e no Entorno neste sábado; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (3/01):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança

Antônia Medeiros de Souza, 83 anos

Cid Sebastião Leal Chaves Júnior, 59 anos

Cremilda de Figueiredo Lopes, 102 anos

Edson Moreira da Silva, 69 anos

Elias Sales de Santana, 68 anos

Hélio Maia, menos de 1 ano

Ivanilda Tavares Martins, 54 anos

João Oliveira Gualberto, 79 anos

Joaquim Teles Neto, 76 anos

Leonel Augusto de Almeida Campos, 43 anos

Luzia Maria da Silva, 79 anos

Maria das Dores Correia Pinheiro, 57 anos

Mariana Fábio Ferreira Pifano, 37 anos

Olga Sueli Hilal Albézerra, 66 anos

Rosemary Souza de Oliveira, 66 anos

Wellington de Souza Mendonça, 47 anos

Taguatinga

Elcio Lúcio de Almeida, 59 anos

Elisa da Conceição Costa, 36 anos

Jairo de Oliveira Souza, 34 anos

José Alves Dias, 58 anos

José Ferreira da Silva, 77 anos

Manoel Leite Vasconcelos, 56 anos

Marcos de Oliveira Rosa, 69 anos

Maria de Lima Martins, 88 anos

Mário Eli Lopes dos Santos, 66 anos

Raimundo José Lima, 80 anos

Ravi Lucca Menezes Fernandes, 2 anos

Valdomir Ribeiro de Carvalho, 53 anos

Victor Maciel de Sousa Ribeiro, 25 anos

Gama

Antônio Fideles de Oliveira, 86 anos

Edmilson de Pádua Gonçalves, 61 anos

Nildo Mar de Souza Gonçalo, 53 anos

Planalina

Ibrahim Ahmad Yousef Hamadeh, 90 anos

Maria José Xavier Lisboa, 68 anos

Oscar Vinícios Fernandes de Oliveira, 44 anos

Sobradinho

Bruno da Silva Lopes, 27 anos