Obituário: 36 funerais no DF e no Entorno neste domingo; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (4/01):

Campo da Esperança

Adenildo Santos Matos, 53 anos

Adilson Barbosa Vilela, 29 anos

Agnaldo Menezes Dantas, 85 anos

Alderina Pereira da Silva, 91 anos

Anadir Peixoto Ferreira, 88 anos

Corina Vieira de Carvalho Matos, 80 anos

Deny Cassimiro, 94 anos

Edvaldo Costa, 56 anos

Evanildo Henrique Hardman, 72 anos

Irailde da Silva Pacheco, 68 anos

João Lourenço Mendes Gonçalves, 55 anos

José Naves da Silva, 80 anos

Luciana Stumpf Lessa, 52 anos

Mário Filipe, 98 anos

Neraldo Bouwer Silva, 88 anos

Zilda Vaz Sánchez Farias, 98 anos

Taguatinga

Antônia Bispo de Assis, 85 anos

Antônio Aureliano de Arruda, 87 anos

Delmário Rodrigues do Nascimento, 52 anos

Francisco das Chagas Silva, 72 anos

Francisco Luciano Martiniano Mota, 64 anos

Getúlio Dutra da Silva, 52 anos

Josefa Chaves dos Santos, 85 anos

Madalena Morais da Silva, 75 anos

Maria Cândida da Silva, 72 anos

Maria da Paz Corrêa, 86 anos

Maria Lúcia Mendes de Sousa Pinto, 65 anos

Nilma da Silva Torres Cordeiro, 70 anos

Rafaela Pereira de Sousa, 38 anos

Raul José de Oliveira, 84 anos

Serafina Isaura Santos, 74 anos

Gama

Amanda Beatriz Rocha Nogueira Félix, menos de 1 ano

Planaltina

José Alexandre Marques, 67 anos

Jardim Metropolitano

Antonio Cicero Alves da Silva, 67 anos

Maria Jardelina Soares Borges, 58 anos

Flávio Lino de Freitas, 45 anos