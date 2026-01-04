Obituário: 36 funerais no DF e no Entorno neste domingo; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (4/01):
Campo da Esperança
Adenildo Santos Matos, 53 anos
Adilson Barbosa Vilela, 29 anos
Agnaldo Menezes Dantas, 85 anos
Alderina Pereira da Silva, 91 anos
Anadir Peixoto Ferreira, 88 anos
Corina Vieira de Carvalho Matos, 80 anos
Deny Cassimiro, 94 anos
Edvaldo Costa, 56 anos
Evanildo Henrique Hardman, 72 anos
Irailde da Silva Pacheco, 68 anos
João Lourenço Mendes Gonçalves, 55 anos
José Naves da Silva, 80 anos
Luciana Stumpf Lessa, 52 anos
Mário Filipe, 98 anos
Neraldo Bouwer Silva, 88 anos
Zilda Vaz Sánchez Farias, 98 anos
Taguatinga
Antônia Bispo de Assis, 85 anos
Antônio Aureliano de Arruda, 87 anos
Delmário Rodrigues do Nascimento, 52 anos
Francisco das Chagas Silva, 72 anos
Francisco Luciano Martiniano Mota, 64 anos
Getúlio Dutra da Silva, 52 anos
Josefa Chaves dos Santos, 85 anos
Madalena Morais da Silva, 75 anos
Maria Cândida da Silva, 72 anos
Maria da Paz Corrêa, 86 anos
Maria Lúcia Mendes de Sousa Pinto, 65 anos
Nilma da Silva Torres Cordeiro, 70 anos
Rafaela Pereira de Sousa, 38 anos
Raul José de Oliveira, 84 anos
Serafina Isaura Santos, 74 anos
Gama
Amanda Beatriz Rocha Nogueira Félix, menos de 1 ano
Planaltina
José Alexandre Marques, 67 anos
Jardim Metropolitano
Antonio Cicero Alves da Silva, 67 anos
Maria Jardelina Soares Borges, 58 anos
Flávio Lino de Freitas, 45 anos