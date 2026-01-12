Onde assistir "O Agente Secreto" em Brasília. Veja locais

O filme "O Agente Secreto" pode ser assistido em Brasília em salas como o Cine Brasília e o CineCultura Liberty Mall, além de unidades de grandes redes que mantêm o longa em sessões selecionadas. A programação varia de acordo com o dia e o cinema, e os horários devem ser consultados diretamente nos sites das salas ou em plataformas de venda de ingressos. Confira!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No cenário internacional, O Agente Secreto ganhou destaque ao conquistar o prêmio de melhor direção para Kleber Mendonça Filho no Festival de Cannes, um dos mais importantes do cinema mundial. No Globo de Ouro 2026, o longa fez história ao vencer duas categorias principais: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama para Wagner Moura.

Com duração de 2h41min, o filme não está disponível em plataformas de streaming no Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular