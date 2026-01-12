InícioCidades DF
Onde assistir "O Agente Secreto" em Brasília. Veja locais

Vencedor de dois Globos de Ouro, longa brasileiro segue em cartaz em salas de cinema comercial e de cinema de arte na capital

No filme, Wagner Moura vive um professor - (crédito: Vitrine Filmes /Divulgação )
O filme "O Agente Secreto" pode ser assistido em Brasília em salas como o Cine Brasília e o CineCultura Liberty Mall, além de unidades de grandes redes que mantêm o longa em sessões selecionadas. A programação varia de acordo com o dia e o cinema, e os horários devem ser consultados diretamente nos sites das salas ou em plataformas de venda de ingressos. Confira!

No cenário internacional, O Agente Secreto ganhou destaque ao conquistar o prêmio de melhor direção para Kleber Mendonça Filho no Festival de Cannes, um dos mais importantes do cinema mundial. No Globo de Ouro 2026, o longa fez história ao vencer duas categorias principais: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama para Wagner Moura.

Com duração de 2h41min, o filme não está disponível em plataformas de streaming no Brasil.

  •  CineCultura Liberty Mall – Sessões regulares do filme com horários diários como 14h00, 17h00 e 20h10 (confira no site ou na bilheteria).

  •  Cine Brasília – Teve sessões especiais e exibições no circuito de arte (incluindo época de estreia). 

  •  Cinemark (Iguatemi Brasília) – Sessões previstas com horários à noite (20:40). 

  •  Cinema Cinemark Taguatinga Shopping – Também com sessões regulares, especialmente no fim de semana/à noite.

  •  Cinema Cinemark - Pier 21 – Em alguns dias oferece sessões do filme (cheque horários na bilheteria/Ingressos). 

  • Kinoplex ParkShopping & Kinoplex Pátio Brasil – Também constam com sessões do título em algumas programações locais.

