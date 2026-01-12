Obituário: 34 funerais no DF nesta segunda-feira; veja lista

Campo da Esperança
Ari Luiz Rocha, 70 anos
Delano Sampaio da Costa, 56 anos
Edson Santana Miranda, 76 anos
Eduardo Misquita Siqueira, 52 anos
José Carlos de Souza, 58 anos
Laura Costa Marques, 88 anos
Lenilda Barbosa Ribeiro, 76 anos
Luiz Alberto Ferreira Castilho, 73 anos
Maria José Sampaio Silva, 90 anos
Paulo Germano de Oliveira Júnior, 54 anos
Taguatinga
Alírio Afonso Correa, 56 anos
Baltazar Machado, 74 anos
Daniel José Rosa, 89 anos
Gabriel Pereira Tiago, 30 anos
Gedeon Alves Pereira, 66 anos
Gustavo Henrique Silva Ulhoa, 22 anos
Hermínio José da Rocha, 97 anos
Lucas Henrique Pereira da Silva, 26 anos
Luís Gonçalves Neto, 68 anos
Maria Aparecida Vieira, 67 anos
Roberto Alexandre de Souza, 74 anos
Vicência Paula do Rego Oliveira, 74 anos
Gama
Maria José do Carmo, 76 anos
Nelcina Pereira Batista, 89 anos
Rooselwet da Costa Brandão, 80 anos
Planaltina
Joaquim Rodrigues de Oliveira, 60 anos
Matheus Bernardo Rodrigues de Lima, menos de 1 ano
Nelson Eugênio de Lima, 56 anos
Brazlândia
Jorge Luiz Rocha, 58 anos
Nilton Moreira de Araújo, 55 anos
Sobradinho
Sônia Branquinho Alves, 63 anos
Jardim Metropolitano
Karla da Silva Almeida, 39 anos
Maria Alice de Souza, 59 anos
Salvador de Almeida Branco, 69 anos (cremação)