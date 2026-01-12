Obituário: 34 funerais no DF nesta segunda-feira; veja lista

Campo da Esperança

Ari Luiz Rocha, 70 anos

Delano Sampaio da Costa, 56 anos

Edson Santana Miranda, 76 anos

Eduardo Misquita Siqueira, 52 anos

José Carlos de Souza, 58 anos

Laura Costa Marques, 88 anos

Lenilda Barbosa Ribeiro, 76 anos

Luiz Alberto Ferreira Castilho, 73 anos

Maria José Sampaio Silva, 90 anos

Paulo Germano de Oliveira Júnior, 54 anos

Taguatinga

Alírio Afonso Correa, 56 anos

Baltazar Machado, 74 anos

Daniel José Rosa, 89 anos

Gabriel Pereira Tiago, 30 anos

Gedeon Alves Pereira, 66 anos

Gustavo Henrique Silva Ulhoa, 22 anos

Hermínio José da Rocha, 97 anos

Lucas Henrique Pereira da Silva, 26 anos

Luís Gonçalves Neto, 68 anos

Maria Aparecida Vieira, 67 anos

Roberto Alexandre de Souza, 74 anos

Vicência Paula do Rego Oliveira, 74 anos

Gama

Maria José do Carmo, 76 anos

Nelcina Pereira Batista, 89 anos

Rooselwet da Costa Brandão, 80 anos

Planaltina

Joaquim Rodrigues de Oliveira, 60 anos

Matheus Bernardo Rodrigues de Lima, menos de 1 ano

Nelson Eugênio de Lima, 56 anos

Brazlândia

Jorge Luiz Rocha, 58 anos

Nilton Moreira de Araújo, 55 anos

Sobradinho

Sônia Branquinho Alves, 63 anos

Jardim Metropolitano

Karla da Silva Almeida, 39 anos

Maria Alice de Souza, 59 anos

Salvador de Almeida Branco, 69 anos (cremação)