Obituário: 34 funerais no DF nesta segunda-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 12 de janeiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal. Em Valparaíso (GO), houve dois sepultamentos e uma cremação

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Campo da Esperança

Ari Luiz Rocha, 70 anos
Delano Sampaio da Costa, 56 anos
Edson Santana Miranda, 76 anos
Eduardo Misquita Siqueira, 52 anos
José Carlos de Souza, 58 anos
Laura Costa Marques, 88 anos
Lenilda Barbosa Ribeiro, 76 anos
Luiz Alberto Ferreira Castilho, 73 anos
Maria José Sampaio Silva, 90 anos
Paulo Germano de Oliveira Júnior, 54 anos

Taguatinga

Alírio Afonso Correa, 56 anos
Baltazar Machado, 74 anos
Daniel José Rosa, 89 anos
Gabriel Pereira Tiago, 30 anos
Gedeon Alves Pereira, 66 anos
Gustavo Henrique Silva Ulhoa, 22 anos
Hermínio José da Rocha, 97 anos
Lucas Henrique Pereira da Silva, 26 anos
Luís Gonçalves Neto, 68 anos
Maria Aparecida Vieira, 67 anos
Roberto Alexandre de Souza, 74 anos
Vicência Paula do Rego Oliveira, 74 anos

Gama

Maria José do Carmo, 76 anos
Nelcina Pereira Batista, 89 anos
Rooselwet da Costa Brandão, 80 anos

Planaltina

Joaquim Rodrigues de Oliveira, 60 anos
Matheus Bernardo Rodrigues de Lima, menos de 1 ano
Nelson Eugênio de Lima, 56 anos

Brazlândia

Jorge Luiz Rocha, 58 anos
Nilton Moreira de Araújo, 55 anos

Sobradinho

Sônia Branquinho Alves, 63 anos

Jardim Metropolitano

Karla da Silva Almeida, 39 anos
Maria Alice de Souza, 59 anos
Salvador de Almeida Branco, 69 anos (cremação)

 
 

postado em 12/01/2026 20:01
