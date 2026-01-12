Biblioteca Nacional de Brasília abre inscrições para curso gratuito de inglês

A Biblioteca Nacional de Brasília abriu inscrições para um curso presencial e gratuito de conversação em inglês, com certificado. Interessados podem se inscrever a partir desta segunda (12/1), através de um link disponibilizado na bio do instagram da biblioteca, até o dia 19 de janeiro. Ao todo, 180 vagas serão oferecidas, sendo 100 vagas para o nível básico e 80 para o nível intermediário.

Caso o número de inscritos ultrapasse o número total de vagas, será feito um sorteio entre os candidatos. As aulas começam em 24 de janeiro e sempre serão ministradas aos sábados, no auditório da Biblioteca Nacional. Os participantes selecionados pagarão uma taxa relativa ao material didático, nos valores de R$50 para o curso básico e R$80 para o nível intermediário.

O curso é aberto ao público geral, dividido entre os dois níveis, com carga horária total entre 60 e 80 horas, ao longo de aproximadamente 40 finais de semana. As aulas do curso básico acontecerão das 8h30 às 10h30, enquanto os alunos do intermediário terão aulas das 10h às 12h30.



O professor responsável pelo curso é o tradutor Roger Bringel, que atua de forma voluntária no projeto. Para ele, essa ação tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino do idioma e possibilitar a criação de novas oportunidades para os participantes. “Tudo que tenho hoje é por conta do inglês, me abriu muitas portas e conheci o mundo por esse idioma. Como ele me deu tudo isso, nada mais justo do que repassar para as pessoas”, afirma.

O pagamento da taxa do material didático será feito diretamente com o professor. Para receber a certificação, os alunos deverão ter, no mínimo, 75% de presença nas aulas.