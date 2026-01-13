InícioCidades DF
Luto

Obituário: 48 funerais no DF nesta terça-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 13 de janeiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (13/1): 

Campo da Esperança
Ana Beatriz de Oliveira, 57 anos
Ana Maria da Silva Lara, 77 anos
Ananice Medina, 78 anos
Antonella Alves Mendes, menos de 1 ano
Eleni Barboza Cantuária, 85 anos
Giseli Procópio dos Santos Lima, 84 anos
Israel de Vesa dos Santos, 76 anos
Ivaldo José de Almeida, 67 anos
Ivonete Sales dos Santos, 76 anos
Jander Lúcio Martins Miranda, 43 anos
José Luís Santos Neto, 71 anos
Juvenília Ribeiro Castelo, 85 anos
Leandro Vagner Alves de Melo, 23 anos
Maria Lúcia Bispo de Oliveira, 45 anos
Milton Moreira de Lima, 84 anos
Monica Martiliano de Carvalho, 41 anos
Neusa Alves Guimarães, 83 anos
Rui Gonçalves, 85 anos

 

Taguatinga
Antônio Leonardo Viana Moraes, 34 anos
Belchior Luiz Ribeiro, 88 anos
Dalvimar Barbosa Rocha, 49 anos
Eulício Rodrigues da Mata, 65 anos
Geralda Rodrigues Alves, 79 anos
Jairo Macedo Soares, 41 anos
José Arnaldo Gomes, 65 anos
José Pedro de Melo, 51 anos
Lucineide dos Santos Siqueira, 48 anos
Maria Aparecida de Abreu, 70 anos
Maria Aparecida Quirina, 55 anos
Otaciano Soares Mascarenhas, 85 anos
Ruberval de Oliveira, 70 anos
Vilma de Sousa Lira, 48 anos

 

Gama
Aldo Monteiro Santos Júnior, 50 anos
Antônio Alves dos Santos, 74 anos
Davino Nogueira Vargas, 67 anos
Ismaria da Luz Ferreira Silva, 57 anos
Tailine Florência de Jesus, menos de 1 ano
Esthefany Rodrigues das Neves Costa, menos de 1 ano

 

Planaltina
Edmundo de Araújo Veras, 86 anos
Flávio Sousa de Oliveira, 46 anos

 

Brazlândia
Letícia Maria Silva da Luz dos Santos, 68 anos

 

Sobradinho
Erivaldo Mário Mota, 46 anos
Leonilson Gomes Dias, 36 anos

 

Jardim Metropolitano
Osterno Linhares de Sousa, 84 anos
Salvina Ferreira de Souza, 73 anos
Marlize Alves de Souza, 63 anos (cremação)
Bianôr Guimarães Filho, 66 anos (cremação)
Luan Ferreira Paes Landim, não informado (cremação)

x