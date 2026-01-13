Obituário: 48 funerais no DF nesta terça-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (13/1):
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Campo da Esperança
Ana Beatriz de Oliveira, 57 anos
Ana Maria da Silva Lara, 77 anos
Ananice Medina, 78 anos
Antonella Alves Mendes, menos de 1 ano
Eleni Barboza Cantuária, 85 anos
Giseli Procópio dos Santos Lima, 84 anos
Israel de Vesa dos Santos, 76 anos
Ivaldo José de Almeida, 67 anos
Ivonete Sales dos Santos, 76 anos
Jander Lúcio Martins Miranda, 43 anos
José Luís Santos Neto, 71 anos
Juvenília Ribeiro Castelo, 85 anos
Leandro Vagner Alves de Melo, 23 anos
Maria Lúcia Bispo de Oliveira, 45 anos
Milton Moreira de Lima, 84 anos
Monica Martiliano de Carvalho, 41 anos
Neusa Alves Guimarães, 83 anos
Rui Gonçalves, 85 anos
Taguatinga
Antônio Leonardo Viana Moraes, 34 anos
Belchior Luiz Ribeiro, 88 anos
Dalvimar Barbosa Rocha, 49 anos
Eulício Rodrigues da Mata, 65 anos
Geralda Rodrigues Alves, 79 anos
Jairo Macedo Soares, 41 anos
José Arnaldo Gomes, 65 anos
José Pedro de Melo, 51 anos
Lucineide dos Santos Siqueira, 48 anos
Maria Aparecida de Abreu, 70 anos
Maria Aparecida Quirina, 55 anos
Otaciano Soares Mascarenhas, 85 anos
Ruberval de Oliveira, 70 anos
Vilma de Sousa Lira, 48 anos
Gama
Aldo Monteiro Santos Júnior, 50 anos
Antônio Alves dos Santos, 74 anos
Davino Nogueira Vargas, 67 anos
Ismaria da Luz Ferreira Silva, 57 anos
Tailine Florência de Jesus, menos de 1 ano
Esthefany Rodrigues das Neves Costa, menos de 1 ano
Planaltina
Edmundo de Araújo Veras, 86 anos
Flávio Sousa de Oliveira, 46 anos
Brazlândia
Letícia Maria Silva da Luz dos Santos, 68 anos
Sobradinho
Erivaldo Mário Mota, 46 anos
Leonilson Gomes Dias, 36 anos
Jardim Metropolitano
Osterno Linhares de Sousa, 84 anos
Salvina Ferreira de Souza, 73 anos
Marlize Alves de Souza, 63 anos (cremação)
Bianôr Guimarães Filho, 66 anos (cremação)
Luan Ferreira Paes Landim, não informado (cremação)