Obituário: 48 funerais no DF nesta terça-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (13/1):

Campo da Esperança

Ana Beatriz de Oliveira, 57 anos

Ana Maria da Silva Lara, 77 anos

Ananice Medina, 78 anos

Antonella Alves Mendes, menos de 1 ano

Eleni Barboza Cantuária, 85 anos

Giseli Procópio dos Santos Lima, 84 anos

Israel de Vesa dos Santos, 76 anos

Ivaldo José de Almeida, 67 anos

Ivonete Sales dos Santos, 76 anos

Jander Lúcio Martins Miranda, 43 anos

José Luís Santos Neto, 71 anos

Juvenília Ribeiro Castelo, 85 anos

Leandro Vagner Alves de Melo, 23 anos

Maria Lúcia Bispo de Oliveira, 45 anos

Milton Moreira de Lima, 84 anos

Monica Martiliano de Carvalho, 41 anos

Neusa Alves Guimarães, 83 anos

Rui Gonçalves, 85 anos

Taguatinga

Antônio Leonardo Viana Moraes, 34 anos

Belchior Luiz Ribeiro, 88 anos

Dalvimar Barbosa Rocha, 49 anos

Eulício Rodrigues da Mata, 65 anos

Geralda Rodrigues Alves, 79 anos

Jairo Macedo Soares, 41 anos

José Arnaldo Gomes, 65 anos

José Pedro de Melo, 51 anos

Lucineide dos Santos Siqueira, 48 anos

Maria Aparecida de Abreu, 70 anos

Maria Aparecida Quirina, 55 anos

Otaciano Soares Mascarenhas, 85 anos

Ruberval de Oliveira, 70 anos

Vilma de Sousa Lira, 48 anos

Gama

Aldo Monteiro Santos Júnior, 50 anos

Antônio Alves dos Santos, 74 anos

Davino Nogueira Vargas, 67 anos

Ismaria da Luz Ferreira Silva, 57 anos

Tailine Florência de Jesus, menos de 1 ano

Esthefany Rodrigues das Neves Costa, menos de 1 ano

Planaltina

Edmundo de Araújo Veras, 86 anos

Flávio Sousa de Oliveira, 46 anos

Brazlândia

Letícia Maria Silva da Luz dos Santos, 68 anos

Sobradinho

Erivaldo Mário Mota, 46 anos

Leonilson Gomes Dias, 36 anos

Jardim Metropolitano

Osterno Linhares de Sousa, 84 anos

Salvina Ferreira de Souza, 73 anos

Marlize Alves de Souza, 63 anos (cremação)

Bianôr Guimarães Filho, 66 anos (cremação)

Luan Ferreira Paes Landim, não informado (cremação)