Obituário: 44 funerais no DF nesta segunda-feira (19/1); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Campo da Esperança

Alexandre Felipe Rosalba, 66 anos

Ana de Almeida Santiago, 70 anos

Arilde Steixeira Maciel, 86 anos

Devonir Gomes Pinheiro, 84 anos

Diva Guedes de Oliveira, 84 anos

Flora Brito Nascimento, 99 anos

Francisca Chagas de Sousa, 74 anos

Francisca Gomes Loiola, 74 anos

Francisca Lima de Assunção, 60 anos

João Batista dos Santos, 70 anos

Joaquim Batista Neto, 81 anos

Maria da Glória Oliveira, 87 anos

Maria José de Sousa Oliveira, 69 anos

Marlene Mazulane Ry Fonseca, 82 anos

Nair Rosa Rodrigues de Souza, 70 anos

Noêmia Nascimento de Souza, 75 anos

Raul Belens Jungmann Pinto, 73 anos

Roxana Rabelo de Carvalho, 91 anos

Walisson Paulo Marcelo Régis Dias, 50 anos

Taguatinga

Aroldo Timóteo da Silva, 55 anos

Carlindo Pereira de Oliveira, 53 anos

David Nascimento Olímpio, 35 anos

Francisca Maria Duarte Pereira, 63 anos

José Ribamar Cardoso Freire, 69 anos

Maria Cecília Viana Bento, 6 anos

Maria da Costa Dutra, 89 anos

Marinho Ferreira de Oliveira, 86 anos

Orlando Guedes de Pontes, 79 anos

Gama

Annika Cil Peixoto de Araújo, 38 anos

Cláudia Regina Carvalho Bezerra, 49 anos

Francisco Alves Feitosa, 83 anos

Maria do Socorro da Silva Santos, 85 anos

Terezinha de Jesus dos Santos, 78 anos

Planaltina

Marlene Ferreira Vasconcelos, 74 anos

Brazlândia

João Lucas Sousa Siqueira, 16 anos

Sobradinho

Eliezer Valverde Alves, 54 anos

José Afonso de Melo Carvalho da Silveira, 76 anos

Laurecy Brasilino Ferreira, 65 anos

Renata Louredo Barros, 42 anos

Jardim Metropolitano

Arlinton Mendes Prado, 93 anos (cremação)

Irdes Massarenti, 86 anos (cremação)

Francisco Eduardo Osterme, 81 anos (cremação)

Miguel Ferreira Leite, 85 anos (cremação)

Sebastião Martins da Mota, 93 anos





