Obituário: 44 funerais no DF nesta segunda-feira (19/1); veja lista

Campo da Esperança
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Alexandre Felipe Rosalba, 66 anos
Ana de Almeida Santiago, 70 anos
Arilde Steixeira Maciel, 86 anos
Devonir Gomes Pinheiro, 84 anos
Diva Guedes de Oliveira, 84 anos
Flora Brito Nascimento, 99 anos
Francisca Chagas de Sousa, 74 anos
Francisca Gomes Loiola, 74 anos
Francisca Lima de Assunção, 60 anos
João Batista dos Santos, 70 anos
Joaquim Batista Neto, 81 anos
Maria da Glória Oliveira, 87 anos
Maria José de Sousa Oliveira, 69 anos
Marlene Mazulane Ry Fonseca, 82 anos
Nair Rosa Rodrigues de Souza, 70 anos
Noêmia Nascimento de Souza, 75 anos
Raul Belens Jungmann Pinto, 73 anos
Roxana Rabelo de Carvalho, 91 anos
Walisson Paulo Marcelo Régis Dias, 50 anos
Taguatinga
Aroldo Timóteo da Silva, 55 anos
Carlindo Pereira de Oliveira, 53 anos
David Nascimento Olímpio, 35 anos
Francisca Maria Duarte Pereira, 63 anos
José Ribamar Cardoso Freire, 69 anos
Maria Cecília Viana Bento, 6 anos
Maria da Costa Dutra, 89 anos
Marinho Ferreira de Oliveira, 86 anos
Orlando Guedes de Pontes, 79 anos
Gama
Annika Cil Peixoto de Araújo, 38 anos
Cláudia Regina Carvalho Bezerra, 49 anos
Francisco Alves Feitosa, 83 anos
Maria do Socorro da Silva Santos, 85 anos
Terezinha de Jesus dos Santos, 78 anos
Planaltina
Marlene Ferreira Vasconcelos, 74 anos
Brazlândia
João Lucas Sousa Siqueira, 16 anos
Sobradinho
Eliezer Valverde Alves, 54 anos
José Afonso de Melo Carvalho da Silveira, 76 anos
Laurecy Brasilino Ferreira, 65 anos
Renata Louredo Barros, 42 anos
Jardim Metropolitano
Arlinton Mendes Prado, 93 anos (cremação)
Irdes Massarenti, 86 anos (cremação)
Francisco Eduardo Osterme, 81 anos (cremação)
Miguel Ferreira Leite, 85 anos (cremação)
Sebastião Martins da Mota, 93 anos