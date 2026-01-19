Obituário: 44 funerais no DF nesta segunda-feira (19/1); veja lista

InícioCidades DF

Confira quais foram os sepultamentos em 19 de janeiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Campo da Esperança

Alexandre Felipe Rosalba, 66 anos
Ana de Almeida Santiago, 70 anos
Arilde Steixeira Maciel, 86 anos
Devonir Gomes Pinheiro, 84 anos
Diva Guedes de Oliveira, 84 anos
Flora Brito Nascimento, 99 anos
Francisca Chagas de Sousa, 74 anos
Francisca Gomes Loiola, 74 anos
Francisca Lima de Assunção, 60 anos
João Batista dos Santos, 70 anos
Joaquim Batista Neto, 81 anos
Maria da Glória Oliveira, 87 anos
Maria José de Sousa Oliveira, 69 anos
Marlene Mazulane Ry Fonseca, 82 anos
Nair Rosa Rodrigues de Souza, 70 anos
Noêmia Nascimento de Souza, 75 anos
Raul Belens Jungmann Pinto, 73 anos
Roxana Rabelo de Carvalho, 91 anos
Walisson Paulo Marcelo Régis Dias, 50 anos

Taguatinga

Aroldo Timóteo da Silva, 55 anos
Carlindo Pereira de Oliveira, 53 anos
David Nascimento Olímpio, 35 anos
Francisca Maria Duarte Pereira, 63 anos
José Ribamar Cardoso Freire, 69 anos
Maria Cecília Viana Bento, 6 anos
Maria da Costa Dutra, 89 anos
Marinho Ferreira de Oliveira, 86 anos
Orlando Guedes de Pontes, 79 anos

Gama

Annika Cil Peixoto de Araújo, 38 anos
Cláudia Regina Carvalho Bezerra, 49 anos
Francisco Alves Feitosa, 83 anos
Maria do Socorro da Silva Santos, 85 anos
Terezinha de Jesus dos Santos, 78 anos

Planaltina

Marlene Ferreira Vasconcelos, 74 anos

Brazlândia

João Lucas Sousa Siqueira, 16 anos

Sobradinho

Eliezer Valverde Alves, 54 anos
José Afonso de Melo Carvalho da Silveira, 76 anos 
Laurecy Brasilino Ferreira, 65 anos
Renata Louredo Barros, 42 anos 

Jardim Metropolitano

Arlinton Mendes Prado, 93 anos (cremação)

Irdes Massarenti, 86 anos (cremação)

Francisco Eduardo Osterme, 81 anos (cremação)

Miguel Ferreira Leite, 85 anos (cremação)

Sebastião Martins da Mota, 93 anos


