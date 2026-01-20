Obituário: 54 funerais no DF nesta terça-feira (20/1); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (20/1):
Campo da Esperança
Alda Milhomem Carneiro, 64 anos
Antônio Alves de Lemos, 71 anos
Antônio Manoel Gomes da Silva, 70 anos
Claudionor Cardoso do Vale, 51 anos
Ester Silva, 14 anos
Etani Menezes Cardoso, 83 anos
Euripa Ferreira da Costa, 80 anos
Francisco Pereira Dias, 91 anos
Gilberto Carvalho Motta, 70 anos
Hilda Fernandes Paranhos, 94 anos
Inês de Carvalho Silva, 88 anos
José Zucchi, 83 anos
Lucas Viana de Castro Fraga, menos de 1 ano
Luiz Wagner Carvalho Simões, 73 anos
Macgayver Silva de Lacerda, 39 anos
Maria de Jesus Garreto, 60 anos
Maria Petrina Santoucy, 93 anos
Oscar Molina, 77 anos
Raimunda Iza Lima Aragão, 84 anos
Raquel Alves dos Santos, 42 anos
Sérgio Floripe Figueira, 61 anos
Taguatinga
Adalcy Dias dos Santos, 64 anos
Bernardo de Carvalho Dantas, menos de 1 ano
Clarinda Maria dos Santos, 79 anos
Elielva de Sousa Cavalcanti, 54 anos
Francisca Maria Xavier Barbosa, 44 anos
Gilberto Silva, 73 anos
Irani Nunes de Sousa, 86 anos
Lorena Correia Santos, 31 anos
Lucas Antônio de Andrade, 29 anos
Lúcia Quirino da Silva, 70 anos
Maria Barbosa da Silva, 69 anos
Maria de Andrade Silva, 83 anos
Danielle Sousa de Castro, menos de 1 ano
Sides Alves Mateus, 58 anos
Gama
Antônio Samuel Pinto dos Santos, 72 anos
John Wayne Martins Pereira, 45 anos
Lucas Gabriel Nascimento da Silva, 24 anos
Rosália Galdino de Lima, 75 anos
Rosemberg Capistrano Ferreira Nobre, 73 anos
Planaltina
Dileuza Viana dos Santos, 49 anos
Francisco da Chagas de Oliveira Gonçalves, 56 anos
Geraldina da Costa Tavares, 72 anos
Brazlândia
Manoel Oliveira de Melo, 73 anos
Tuany Fernandes Gomes Maruno Tertuliano, 44 anos
Sobradinho
Agenor Gomes Ferreira, 80 anos
Dermira Rosa Rodrigues, 64 anos
Jair Martins Gama, 67 anos
Marie da Silva, 100 anos
Pedro Henrique Rocha Soares, 22 anos
Jardim Metropolitano
Artur Leonardo Torres Ramos, menos de 1 ano
William Antônio Florindo Cintra, 57 anos
Chung Chin Chiang, 88 anos (cremação)
Laura Guimarães da Conceição, menos de 1 ano (cremação)