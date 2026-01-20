Obituário: 54 funerais no DF nesta terça-feira (20/1); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (20/1):

Campo da Esperança

Alda Milhomem Carneiro, 64 anos

Antônio Alves de Lemos, 71 anos

Antônio Manoel Gomes da Silva, 70 anos

Claudionor Cardoso do Vale, 51 anos

Ester Silva, 14 anos

Etani Menezes Cardoso, 83 anos

Euripa Ferreira da Costa, 80 anos

Francisco Pereira Dias, 91 anos

Gilberto Carvalho Motta, 70 anos

Hilda Fernandes Paranhos, 94 anos

Inês de Carvalho Silva, 88 anos

José Zucchi, 83 anos

Lucas Viana de Castro Fraga, menos de 1 ano

Luiz Wagner Carvalho Simões, 73 anos

Macgayver Silva de Lacerda, 39 anos

Maria de Jesus Garreto, 60 anos

Maria Petrina Santoucy, 93 anos

Oscar Molina, 77 anos

Raimunda Iza Lima Aragão, 84 anos

Raquel Alves dos Santos, 42 anos

Sérgio Floripe Figueira, 61 anos

Taguatinga

Adalcy Dias dos Santos, 64 anos

Bernardo de Carvalho Dantas, menos de 1 ano

Clarinda Maria dos Santos, 79 anos

Elielva de Sousa Cavalcanti, 54 anos

Francisca Maria Xavier Barbosa, 44 anos

Gilberto Silva, 73 anos

Irani Nunes de Sousa, 86 anos

Lorena Correia Santos, 31 anos

Lucas Antônio de Andrade, 29 anos

Lúcia Quirino da Silva, 70 anos

Maria Barbosa da Silva, 69 anos

Maria de Andrade Silva, 83 anos

Danielle Sousa de Castro, menos de 1 ano

Sides Alves Mateus, 58 anos

Gama

Antônio Samuel Pinto dos Santos, 72 anos

John Wayne Martins Pereira, 45 anos

Lucas Gabriel Nascimento da Silva, 24 anos

Rosália Galdino de Lima, 75 anos

Rosemberg Capistrano Ferreira Nobre, 73 anos

Planaltina

Dileuza Viana dos Santos, 49 anos

Francisco da Chagas de Oliveira Gonçalves, 56 anos

Geraldina da Costa Tavares, 72 anos

Brazlândia

Manoel Oliveira de Melo, 73 anos

Tuany Fernandes Gomes Maruno Tertuliano, 44 anos

Sobradinho

Agenor Gomes Ferreira, 80 anos

Dermira Rosa Rodrigues, 64 anos

Jair Martins Gama, 67 anos

Marie da Silva, 100 anos

Pedro Henrique Rocha Soares, 22 anos

Jardim Metropolitano

Artur Leonardo Torres Ramos, menos de 1 ano

William Antônio Florindo Cintra, 57 anos

Chung Chin Chiang, 88 anos (cremação)

Laura Guimarães da Conceição, menos de 1 ano (cremação)