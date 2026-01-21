Obituário: 39 funerais no DF nesta quarta-feira (21/1); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (21/1):
Campo da Esperança
Bernardino Custódio, 90 anos
Carlito Gomes da Silva, 70 anos
Carlos Antunes Correa, 84 anos
Francisca Borges de Barros, 62 anos
Francisco José Genésio Barroso, 68 anos
Iris Maria Giorgis Bulli, 87 anos
Jacihan Soares de Oliveira, 63 anos
Josefa Severina da Silva Chagas, 66 anos
Leivi Simão de Souza, 69 anos
Marcilia Bergallo, 94 anos
Marcos Jose Oliveira Tareo, 63 anos
Nelson João Santos de Carvalho, 80 anos
Rafael Jose Teixeira Junior, 45 anos
Suely Cardoso Gomes de Oliveira, 67 anos
Taguatinga
Benedito Diniz da Cunha, 74 anos
Damião Dias, 82 anos
Edglei Feitoza do Nascimento, 49 anos
Gabriel Inácio da Costa, 35 anos
Gabriel Ribeiro Faer, 33 anos
Gilmar Sousa do Nascimento, 58 anos
Ivone de Oliveira Dias da Costa, 51 anos
José Perelha Magalhães, 91 anos
José Renildo dos Santos Sena, 57 anos
Leonisia de Menezes da Silva, 84 anos
Marcio Aurélio G. Fonseca, 47 anos
Maria Cecilia A. de Souza Bessa, menos de 1 ano
Maria Ilzete Siqueira Santos, 93 anos
Maxwell de Souza Dutra, 45 anos
Sergina Maria da Conceição, 95 anos
Tereza das Virgens Portela Dias, 73 anos
Gama
Francisco Alves Pereira, 76 anos
Planaltina
Manuely Afonso Pereira dos Santos, menos de 1 ano
Temístocles de Sousa, 109 anos
Brazlândia
Tarcizio Chaves de Araújo, 49 anos
Sobradinho
Dom Felipe Bertoudo Moreno de Jesus, menos de 1 ano
Maria Helena Silva do Nascimento, menos de 1 ano
Teonilia Brás de Sousa Salviano, 72 anos
Jardim Metropolitano
Ramiro Neves, 89 anos
Antonio Silva Soledade de Souza, 87 anos (cremação)