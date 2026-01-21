Obituário: 39 funerais no DF nesta quarta-feira (21/1); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (21/1):

Campo da Esperança

Bernardino Custódio, 90 anos

Carlito Gomes da Silva, 70 anos

Carlos Antunes Correa, 84 anos

Francisca Borges de Barros, 62 anos

Francisco José Genésio Barroso, 68 anos

Iris Maria Giorgis Bulli, 87 anos

Jacihan Soares de Oliveira, 63 anos

Josefa Severina da Silva Chagas, 66 anos

Leivi Simão de Souza, 69 anos

Marcilia Bergallo, 94 anos

Marcos Jose Oliveira Tareo, 63 anos

Nelson João Santos de Carvalho, 80 anos

Rafael Jose Teixeira Junior, 45 anos

Suely Cardoso Gomes de Oliveira, 67 anos





Taguatinga

Benedito Diniz da Cunha, 74 anos

Damião Dias, 82 anos

Edglei Feitoza do Nascimento, 49 anos

Gabriel Inácio da Costa, 35 anos

Gabriel Ribeiro Faer, 33 anos

Gilmar Sousa do Nascimento, 58 anos

Ivone de Oliveira Dias da Costa, 51 anos

José Perelha Magalhães, 91 anos

José Renildo dos Santos Sena, 57 anos

Leonisia de Menezes da Silva, 84 anos

Marcio Aurélio G. Fonseca, 47 anos

Maria Cecilia A. de Souza Bessa, menos de 1 ano

Maria Ilzete Siqueira Santos, 93 anos

Maxwell de Souza Dutra, 45 anos

Sergina Maria da Conceição, 95 anos

Tereza das Virgens Portela Dias, 73 anos





Gama

Francisco Alves Pereira, 76 anos

Planaltina

Manuely Afonso Pereira dos Santos, menos de 1 ano

Temístocles de Sousa, 109 anos

Brazlândia

Tarcizio Chaves de Araújo, 49 anos

Sobradinho

Dom Felipe Bertoudo Moreno de Jesus, menos de 1 ano

Maria Helena Silva do Nascimento, menos de 1 ano

Teonilia Brás de Sousa Salviano, 72 anos





Jardim Metropolitano

Ramiro Neves, 89 anos

Antonio Silva Soledade de Souza, 87 anos (cremação)