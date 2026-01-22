Obituário: 35 funerais no DF nesta quinta-feira (22/1); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (22/1):

Campo da Esperança

Alzira da Silva Rosa, 88 anos

Alzira Emilia Mendes dos Santos, 85 anos

Cristina Marcondes Andrade, 70 anos

Emília Nogueira de Oliveira Costa, 86 anos

Francisco de Andrade Nascimento, 80 anos

Hilda Pereira Montes, 72 anos

Hildebrando Afonso Gomes S. Carneiro, 89 anos

João Rocha dos Santos, 86 anos

Josiane Souza Monteiro, 45 anos

Ludmila Mariana Antunes Sousa, 48 anos

Luiz Alberto de Oliveira, 91 anos

Maria Elenice de Queiroz, 61 anos

Maria Zélia Reise Rios, menos de 1 ano

Rosa Maria Vieira Campos, 57 anos

Solange Perdigão Meneses Lima, 82 anos

Teresa Maria da Silva Reis, 75 anos

Yumi Kiyomi Rabblo, menos de 1 ano

Taguatinga

Benedito de Alcântara Santos, 91 anos

Felisbela Brandão de Souza, 88 anos

Francisca Soares de Morais, 65 anos

Joana Eusébio Ferreira, 76 anos

José dos Santos Bezerra, 37 anos

Juscélio Bessa do Nascimento, 46 anos

Maria Dalva da Silva Marques, 81 anos

Ozita Machado Prado, 80 anos

Silvian Silveira Martins, 46 anos

Valdevino Nascimento Bastos, 65 anos

Gama

Brayan Alves, menos de 1 ano

Uesino Sampaio do Nascimento, 86 anos

Luiz Carlos de Sousa Araújo, 54 anos

Planaltina

Francisco Dourado dos Santos, 46 anos

João Napoli, 85 anos

José Gomes da Cunha, 70 anos

Samuel Antônio da Costa, 64 anos