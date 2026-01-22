Obituário: 35 funerais no DF nesta quinta-feira (22/1); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (22/1):
Campo da Esperança
Alzira da Silva Rosa, 88 anos
Alzira Emilia Mendes dos Santos, 85 anos
Cristina Marcondes Andrade, 70 anos
Emília Nogueira de Oliveira Costa, 86 anos
Francisco de Andrade Nascimento, 80 anos
Hilda Pereira Montes, 72 anos
Hildebrando Afonso Gomes S. Carneiro, 89 anos
João Rocha dos Santos, 86 anos
Josiane Souza Monteiro, 45 anos
Ludmila Mariana Antunes Sousa, 48 anos
Luiz Alberto de Oliveira, 91 anos
Maria Elenice de Queiroz, 61 anos
Maria Zélia Reise Rios, menos de 1 ano
Rosa Maria Vieira Campos, 57 anos
Solange Perdigão Meneses Lima, 82 anos
Teresa Maria da Silva Reis, 75 anos
Yumi Kiyomi Rabblo, menos de 1 ano
Taguatinga
Benedito de Alcântara Santos, 91 anos
Felisbela Brandão de Souza, 88 anos
Francisca Soares de Morais, 65 anos
Joana Eusébio Ferreira, 76 anos
José dos Santos Bezerra, 37 anos
Juscélio Bessa do Nascimento, 46 anos
Maria Dalva da Silva Marques, 81 anos
Ozita Machado Prado, 80 anos
Silvian Silveira Martins, 46 anos
Valdevino Nascimento Bastos, 65 anos
Gama
Brayan Alves, menos de 1 ano
Uesino Sampaio do Nascimento, 86 anos
Luiz Carlos de Sousa Araújo, 54 anos
Planaltina
Francisco Dourado dos Santos, 46 anos
João Napoli, 85 anos
José Gomes da Cunha, 70 anos
Samuel Antônio da Costa, 64 anos