Obituário: 44 funerais no DF nesta sexta-feira (23/1); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (23/1):

Campo da Esperança

Arlete Sampaio Costa, 94 anos

Célio Vieira da Silva, 81 anos

Daria Maria dos Santos Silva, 77 anos

Eduardo Lopes de Carvalho, 41 anos

Francisco Júlio de Paiva Rebelo, 72 anos

Jean Dalva Meira de Araújo, 82 anos

Joana Dantas da Silva, 80 anos

João Ferreira Pontes, 76 anos

José Soares da Silva, 90 anos

Liduína Lourenço Ramos, 71 anos

Liliana Roscoe Bessa, 83 anos

Maria Nogueira da Silva, 80 anos

Paulo Gonçalves de Moura Júnior, 62 anos

Vitoriano Gomes Pereira, 65 anos

Taguatinga

Antônio Paiva de Freitas, 88 anos

Edson Pereira da Costa, 56 anos

Gustavo Gabriel Silva, 16 anos

Ismael Alves da Silva Araújo, 41 anos

Maria Leandro de Oliveira, 90 anos

Maria Piedade Rodrigues dos Reis, 77 anos

Maria Vaz de Moraes Preto, 91 anos

Mariana Alves Veleda, 29 anos

Maxwell Henrique Ferreira Monteiro, 27 anos

Mikael Araújo de Jesus, menos de 1 ano

Murilo Basílio da Silva, 73 anos

Rosângela Rodrigues Rosa, 56 anos

Tiago Moura dos Santos, 81 anos

Gama

Cassiano João do Nascimento, 81 anos

José Carioca da Silva, 79 anos

Leonardo Vidal Pereira, 85 anos

Nelson dos Santos, 99 anos

Rickellmy Araújo Fortes, 22 anos

Valdeci Araújo Barreto, 72 anos

Planaltina

Genival Esmerino, 81 anos

João Michnik, 69 anos

Josino Reinauth Ferreira, 71 anos

Sebastião da Silva Ribeiro, 96 anos

Sobradinho

Isolina Gadioli Ribeiro Mendes, 96 anos

Reny Antônia Rodrigues Rocha, 65 anos

Jardim Metropolitano

Luciana Moreira da Silva Almeida, 44 anos (cremação)

Joana Vasconcelos de Oliveira, 100 anos (cremação)

Sibelly Santos Lima, 20 anos (cremação)

Juraci Porciúncula Caserta, 92 anos (cremação)

Fabiana Drago Gimenes, 39 anos (cremação)