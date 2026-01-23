Obituário: 44 funerais no DF nesta sexta-feira (23/1); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (23/1):
Campo da Esperança
Arlete Sampaio Costa, 94 anos
Célio Vieira da Silva, 81 anos
Daria Maria dos Santos Silva, 77 anos
Eduardo Lopes de Carvalho, 41 anos
Francisco Júlio de Paiva Rebelo, 72 anos
Jean Dalva Meira de Araújo, 82 anos
Joana Dantas da Silva, 80 anos
João Ferreira Pontes, 76 anos
José Soares da Silva, 90 anos
Liduína Lourenço Ramos, 71 anos
Liliana Roscoe Bessa, 83 anos
Maria Nogueira da Silva, 80 anos
Paulo Gonçalves de Moura Júnior, 62 anos
Vitoriano Gomes Pereira, 65 anos
Taguatinga
Antônio Paiva de Freitas, 88 anos
Edson Pereira da Costa, 56 anos
Gustavo Gabriel Silva, 16 anos
Ismael Alves da Silva Araújo, 41 anos
Maria Leandro de Oliveira, 90 anos
Maria Piedade Rodrigues dos Reis, 77 anos
Maria Vaz de Moraes Preto, 91 anos
Mariana Alves Veleda, 29 anos
Maxwell Henrique Ferreira Monteiro, 27 anos
Mikael Araújo de Jesus, menos de 1 ano
Murilo Basílio da Silva, 73 anos
Rosângela Rodrigues Rosa, 56 anos
Tiago Moura dos Santos, 81 anos
Gama
Cassiano João do Nascimento, 81 anos
José Carioca da Silva, 79 anos
Leonardo Vidal Pereira, 85 anos
Nelson dos Santos, 99 anos
Rickellmy Araújo Fortes, 22 anos
Valdeci Araújo Barreto, 72 anos
Planaltina
Genival Esmerino, 81 anos
João Michnik, 69 anos
Josino Reinauth Ferreira, 71 anos
Sebastião da Silva Ribeiro, 96 anos
Sobradinho
Isolina Gadioli Ribeiro Mendes, 96 anos
Reny Antônia Rodrigues Rocha, 65 anos
Jardim Metropolitano
Luciana Moreira da Silva Almeida, 44 anos (cremação)
Joana Vasconcelos de Oliveira, 100 anos (cremação)
Sibelly Santos Lima, 20 anos (cremação)
Juraci Porciúncula Caserta, 92 anos (cremação)
Fabiana Drago Gimenes, 39 anos (cremação)