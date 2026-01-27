InícioCidades DF
Luto

Obituário: 42 funerais no DF nesta terça-feira (27/1); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 27 de janeiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (27/1): 

Campo da Esperança
Antônio Pedro da Silva, 92 anos
Antônio Silvino Filho, 98 anos
Divino Alcides Morel, 78 anos
Domingas Lessa Santos, 74 anos
Eloi Braz de Souza, 83 anos
Geovanna de Paula Silva, 19 anos
Gisella Scarano Gomes Coelho, 67 anos
José Carlos Dias, 78 anos
Maria Setubal Pinheiro Mendonça, 89 anos
Regina Myrtes Albuquerque, 65 anos
Roger Uiliand dos Santos, 39 anos
Shirlene Cardoso Borgoña, 39 anos
Teiko Suzuki, 90 anos

 

Taguatinga
Amariles Serafim de Assis da Costa, 64 anos
Edimar Francisco da Cruz, 54 anos
Eduardo Alves da Silva, 60 anos
Elisia Pereira de Queiroz, 77 anos
Elza Batista Soares, 65 anos
José Deriba Marcos Taschalcher, 92 anos
Maria Vieira da Cruz, 74 anos
Raimundo Nonato Parente, 86 anos
Veralícia Gomes de Souza, 47 anos

 

Gama
Darcy Maria Alves, 87 anos
Eudes Ribeiro Damasceno, 62 anos
José Alfredo da Silva, 76 anos
José Francisco Sales, 70 anos
Luan Miguel Gomes Silva, menos de 1 ano
Luiz Rodrigues do Nascimento, 75 anos

 

Planaltina
Abigail Pinheiro Jardim, 77 anos
Carlos Daniel Santos Fernandes, 17 anos
Elinete Félix da Silva, 69 anos
Larissa Vitória Lima do Nascimento, 21 anos
Moacir de Sousa Oliveira Júnior, 57 anos
Natalina Feliciana dos Santos, 64 anos
Selma Ferreira da Conceição, 59 anos

 

Brazlândia
Silvana Morais de Lima, 52 anos

 

Sobradinho
Edmilson Pereira dos Santos, 47 anos

 

Jardim Metropolitano
Ana Porto Coimbra Pereira, 86 anos
Gastão Gazola Gotaldo, 70 anos
Josina Anastácia de Souza Azevedo, 75 anos
Dilceu Tetour de Oliveira, 77 anos
Periciana Nunes Silva, 74 anos

 
 
 

