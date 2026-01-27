Obituário: 42 funerais no DF nesta terça-feira (27/1); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (27/1):

Campo da Esperança

Antônio Pedro da Silva, 92 anos

Antônio Silvino Filho, 98 anos

Divino Alcides Morel, 78 anos

Domingas Lessa Santos, 74 anos

Eloi Braz de Souza, 83 anos

Geovanna de Paula Silva, 19 anos

Gisella Scarano Gomes Coelho, 67 anos

José Carlos Dias, 78 anos

Maria Setubal Pinheiro Mendonça, 89 anos

Regina Myrtes Albuquerque, 65 anos

Roger Uiliand dos Santos, 39 anos

Shirlene Cardoso Borgoña, 39 anos

Teiko Suzuki, 90 anos

Taguatinga

Amariles Serafim de Assis da Costa, 64 anos

Edimar Francisco da Cruz, 54 anos

Eduardo Alves da Silva, 60 anos

Elisia Pereira de Queiroz, 77 anos

Elza Batista Soares, 65 anos

José Deriba Marcos Taschalcher, 92 anos

Maria Vieira da Cruz, 74 anos

Raimundo Nonato Parente, 86 anos

Veralícia Gomes de Souza, 47 anos

Gama

Darcy Maria Alves, 87 anos

Eudes Ribeiro Damasceno, 62 anos

José Alfredo da Silva, 76 anos

José Francisco Sales, 70 anos

Luan Miguel Gomes Silva, menos de 1 ano

Luiz Rodrigues do Nascimento, 75 anos

Planaltina

Abigail Pinheiro Jardim, 77 anos

Carlos Daniel Santos Fernandes, 17 anos

Elinete Félix da Silva, 69 anos

Larissa Vitória Lima do Nascimento, 21 anos

Moacir de Sousa Oliveira Júnior, 57 anos

Natalina Feliciana dos Santos, 64 anos

Selma Ferreira da Conceição, 59 anos

Brazlândia

Silvana Morais de Lima, 52 anos

Sobradinho

Edmilson Pereira dos Santos, 47 anos

Jardim Metropolitano

Ana Porto Coimbra Pereira, 86 anos

Gastão Gazola Gotaldo, 70 anos

Josina Anastácia de Souza Azevedo, 75 anos

Dilceu Tetour de Oliveira, 77 anos

Periciana Nunes Silva, 74 anos