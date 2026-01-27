Obituário: 42 funerais no DF nesta terça-feira (27/1); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (27/1):
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Campo da Esperança
Antônio Pedro da Silva, 92 anos
Antônio Silvino Filho, 98 anos
Divino Alcides Morel, 78 anos
Domingas Lessa Santos, 74 anos
Eloi Braz de Souza, 83 anos
Geovanna de Paula Silva, 19 anos
Gisella Scarano Gomes Coelho, 67 anos
José Carlos Dias, 78 anos
Maria Setubal Pinheiro Mendonça, 89 anos
Regina Myrtes Albuquerque, 65 anos
Roger Uiliand dos Santos, 39 anos
Shirlene Cardoso Borgoña, 39 anos
Teiko Suzuki, 90 anos
Taguatinga
Amariles Serafim de Assis da Costa, 64 anos
Edimar Francisco da Cruz, 54 anos
Eduardo Alves da Silva, 60 anos
Elisia Pereira de Queiroz, 77 anos
Elza Batista Soares, 65 anos
José Deriba Marcos Taschalcher, 92 anos
Maria Vieira da Cruz, 74 anos
Raimundo Nonato Parente, 86 anos
Veralícia Gomes de Souza, 47 anos
Gama
Darcy Maria Alves, 87 anos
Eudes Ribeiro Damasceno, 62 anos
José Alfredo da Silva, 76 anos
José Francisco Sales, 70 anos
Luan Miguel Gomes Silva, menos de 1 ano
Luiz Rodrigues do Nascimento, 75 anos
Planaltina
Abigail Pinheiro Jardim, 77 anos
Carlos Daniel Santos Fernandes, 17 anos
Elinete Félix da Silva, 69 anos
Larissa Vitória Lima do Nascimento, 21 anos
Moacir de Sousa Oliveira Júnior, 57 anos
Natalina Feliciana dos Santos, 64 anos
Selma Ferreira da Conceição, 59 anos
Brazlândia
Silvana Morais de Lima, 52 anos
Sobradinho
Edmilson Pereira dos Santos, 47 anos
Jardim Metropolitano
Ana Porto Coimbra Pereira, 86 anos
Gastão Gazola Gotaldo, 70 anos
Josina Anastácia de Souza Azevedo, 75 anos
Dilceu Tetour de Oliveira, 77 anos
Periciana Nunes Silva, 74 anos