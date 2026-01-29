Obituário: 41 funerais no DF nesta quinta-feira (29/1); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (29/1):

Campo da Esperança

Antônia Aurélia Caldas, 77 anos

Antônio Celeste de Sousa, 106 anos

Carlos Samaronne Barbosa de Oliveira, 56 anos

Edir Barreto Brasil, 93 anos

Eloi Antônio de Oliveira, 79 anos

Elza Alves Pereira, 72 anos

Herzen Martins de Sousa, 78 anos

Kauã Pereira de Oliveira, 18 anos

Leonam da Costa Vieira, 61 anos

Lúcia Helena de Lima Oliveira, 66 anos

Maria Cecília da Silva Batalha, menos de 1 ano

Maria das Dores Ribeiro Neto Beltramini, 79 anos

Maria Helena de Morais Bezerra, 84 anos

Rafaela Vital Camelo Paiva, menos de 1 ano

Sarah Militão de Oliveira Faria, menos de 1 ano

Tomaz Edson Alves da Silva, 69 anos

Wilson Pagel da Rosa, 94 anos

Zeneide Rosa Filgueira Cabral, 81 anos

Taguatinga

Antônia Lustosa da Silva, 82 anos

Antônia Oliveira Paz, 79 anos

Arthur Alves Santos, 22 anos

Benedita Joaquina Veras, 93 anos

Fabiana Débora Martins Tavares, 51 anos

Francisco das Chagas Teixeira de Oliveira, 70 anos

Geraldo Ferreira, 52 anos

Girlene Ramos da Silveira, 57 anos

Joaquim Antônio de Macedo, 77 anos

José Albino Gomes de Araújo, 75 anos

Maria das Graças Felício Brum, 77 anos

Gama

Ghael do Amor Divino Regis da Silva, menos de 1 ano

Luiza Ferreira da Mata, 69 anos

Raimundo João Costa, 67 anos

Planaltina

Manoel Cassiano da Silva, 64 anos

Valdivino Souza Lima, 53 anos

Wilson Abade dos Santos, 62 anos

Brazlândia

Fábio da Silva Santos, 47 anos

José Antônio Barbosa Neto, 74 anos

Luís Cláudio Ferreira de Amorim, 37 anos

Sobradinho

Ana Vitória da Trindade, menos de 1 ano

Valdirene Santos Brito, 54 anos

Jardim Metropolitano

Miguel Alves Melo, menos de 1 ano