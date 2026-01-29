Obituário: 41 funerais no DF nesta quinta-feira (29/1); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (29/1):
Campo da Esperança
Antônia Aurélia Caldas, 77 anos
Antônio Celeste de Sousa, 106 anos
Carlos Samaronne Barbosa de Oliveira, 56 anos
Edir Barreto Brasil, 93 anos
Eloi Antônio de Oliveira, 79 anos
Elza Alves Pereira, 72 anos
Herzen Martins de Sousa, 78 anos
Kauã Pereira de Oliveira, 18 anos
Leonam da Costa Vieira, 61 anos
Lúcia Helena de Lima Oliveira, 66 anos
Maria Cecília da Silva Batalha, menos de 1 ano
Maria das Dores Ribeiro Neto Beltramini, 79 anos
Maria Helena de Morais Bezerra, 84 anos
Rafaela Vital Camelo Paiva, menos de 1 ano
Sarah Militão de Oliveira Faria, menos de 1 ano
Tomaz Edson Alves da Silva, 69 anos
Wilson Pagel da Rosa, 94 anos
Zeneide Rosa Filgueira Cabral, 81 anos
Taguatinga
Antônia Lustosa da Silva, 82 anos
Antônia Oliveira Paz, 79 anos
Arthur Alves Santos, 22 anos
Benedita Joaquina Veras, 93 anos
Fabiana Débora Martins Tavares, 51 anos
Francisco das Chagas Teixeira de Oliveira, 70 anos
Geraldo Ferreira, 52 anos
Girlene Ramos da Silveira, 57 anos
Joaquim Antônio de Macedo, 77 anos
José Albino Gomes de Araújo, 75 anos
Maria das Graças Felício Brum, 77 anos
Gama
Ghael do Amor Divino Regis da Silva, menos de 1 ano
Luiza Ferreira da Mata, 69 anos
Raimundo João Costa, 67 anos
Planaltina
Manoel Cassiano da Silva, 64 anos
Valdivino Souza Lima, 53 anos
Wilson Abade dos Santos, 62 anos
Brazlândia
Fábio da Silva Santos, 47 anos
José Antônio Barbosa Neto, 74 anos
Luís Cláudio Ferreira de Amorim, 37 anos
Sobradinho
Ana Vitória da Trindade, menos de 1 ano
Valdirene Santos Brito, 54 anos
Jardim Metropolitano
Miguel Alves Melo, menos de 1 ano