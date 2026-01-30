Inscrições para compor programação do Setor Carnavalesco vão até domingo (1º)

Inscrições para blocos se apresentarem no Setor Carnavalesco vai até domingo (1º/2) - (crédito: Lainha Loiola)

O Setor Carnavalesco Sul (SCS) está com inscrições abertas para blocos e artistas que desejem se apresentar na plataforma no carnaval de 2026. Para se inscrever, basta acessar o formulário, neste link , preencher e aguardar o resultado final da seleção, que será divulgado na quarta-feira (4/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As inscrições vão até este domingo (1º/2). A folia no SCS vai acontecer entre os dias 14 e 17 de fevereiro, com entrada franca, reunindo diferentes blocos e atrações locais para quatro dias de festa e comemoração.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Projeto cultural do ‘Instituto No Setor’, o Setor Carnavalesco Sul vem ressignificando o espaço urbano e reunindo milhares de pessoas em prol do entretenimento, arte, cultura, diversão e união em um dos lugares mais estigmatizados da cidade, o Setor Comercial Sul. A iniciativa se destaca pela programação anual diversificada, composta por blocos tradicionais, estreias e sucessos da cidade.

CB Folia (foto: CB Folia)

Serviço

Inscrições para a programação do Setor Carnavalesco Sul

Até 1 de fevereiro (domingo), por meio do formulário eletrônico: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs67hvqePatlkGjeLi5X6tV3GF0qfA4yGhSQ4cPAsgRAkUIg/viewform

Setor Carnavalesco Sul

14 a 17 de fevereiro, no Setor Comercial Sul. Entrada gratuita.