Obituário: 38 funerais no DF nesta segunda-feira (2/2); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (2/2):

Campo da Esperança

Carlos Felix Martins, 77 anos

Cláudio Maria Marco Valentinetti, 76 anos

Espedito Lopes do Nascimento, 67 anos

Francisco de Assis Milhomen Aguiar, 71 anos

Genezio Anselmo de Araújo, 79 anos

Gilmar Rocha Hanwinckel, 58 anos

Grazielle Cristina de Sousa Martins, 39 anos

João Alves Bezerra, 88 anos

Luiz Augusto de Queiroz Bárbara, 69 anos

Maria Alcedina da Silva Tricarico, 94 anos

Maria Cecília dos Santos Lago, 58 anos

Nelson Roberto Arantes Pereira, 78 anos

Zélia Jordão Emerenciano de Pontes, 90 anos

Taguatinga

Adeli Moreira de Aguiar Firme, 76 anos

Ademir Lopes Pereira, 59 anos

Antônia Alves da Silva, 78 anos

Francisco Souza da Costa, 92 anos

José Andrade Neto, 60 anos

José Fúlvio de Oliveira Sampaio, 51 anos

Manoel Rosendo de Sales, 86 anos

Maria do Carmo Souza, 77 anos

Matias Vítor dos Santos, 74 anos

Ubirajara Rocha de Araújo, 78 anos

Gama

João Teodoro Filho, 80 anos

Carlos Antônio de Sousa, 70 anos

Josenilton Miguel da Silva, 59 anos

Leonice Pereira dos Santos, 63 anos

Maria dos Remédios Viana Correia, 77 anos

Planaltina

Lougas Ambrosio, 42 anos

Sara Dionízia da Costa, menos de 1 ano

Brazlândia

Magna Kelly de Souza, 43 anos

Sobradinho

Antônio Bernardino Sobrinho, 82 anos

Ivete de Almeida Santos Silveira, 94 anos

Jardim Metropolitano

José Gonçalves Dias, 76 anos

Ana Lúcia da Silva, 56 anos

Ionne Borges Duarte da Silva, 55 anos

Maria Geralda Nascimento Megda, 91 anos (cremação)

Marcelo Maia Moreira, 54 anos (cremação)