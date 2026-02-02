Obituário: 38 funerais no DF nesta segunda-feira (2/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (2/2):
Campo da Esperança
Carlos Felix Martins, 77 anos
Cláudio Maria Marco Valentinetti, 76 anos
Espedito Lopes do Nascimento, 67 anos
Francisco de Assis Milhomen Aguiar, 71 anos
Genezio Anselmo de Araújo, 79 anos
Gilmar Rocha Hanwinckel, 58 anos
Grazielle Cristina de Sousa Martins, 39 anos
João Alves Bezerra, 88 anos
Luiz Augusto de Queiroz Bárbara, 69 anos
Maria Alcedina da Silva Tricarico, 94 anos
Maria Cecília dos Santos Lago, 58 anos
Nelson Roberto Arantes Pereira, 78 anos
Zélia Jordão Emerenciano de Pontes, 90 anos
Taguatinga
Adeli Moreira de Aguiar Firme, 76 anos
Ademir Lopes Pereira, 59 anos
Antônia Alves da Silva, 78 anos
Francisco Souza da Costa, 92 anos
José Andrade Neto, 60 anos
José Fúlvio de Oliveira Sampaio, 51 anos
Manoel Rosendo de Sales, 86 anos
Maria do Carmo Souza, 77 anos
Matias Vítor dos Santos, 74 anos
Ubirajara Rocha de Araújo, 78 anos
Gama
João Teodoro Filho, 80 anos
Carlos Antônio de Sousa, 70 anos
Josenilton Miguel da Silva, 59 anos
Leonice Pereira dos Santos, 63 anos
Maria dos Remédios Viana Correia, 77 anos
Planaltina
Lougas Ambrosio, 42 anos
Sara Dionízia da Costa, menos de 1 ano
Brazlândia
Magna Kelly de Souza, 43 anos
Sobradinho
Antônio Bernardino Sobrinho, 82 anos
Ivete de Almeida Santos Silveira, 94 anos
Jardim Metropolitano
José Gonçalves Dias, 76 anos
Ana Lúcia da Silva, 56 anos
Ionne Borges Duarte da Silva, 55 anos
Maria Geralda Nascimento Megda, 91 anos (cremação)
Marcelo Maia Moreira, 54 anos (cremação)