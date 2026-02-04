'Beco Elétrico' ocupa SCS com ações sociais e cultura

Por: Anna Júlia Castro* - Transformar e ressignificar são palavras-chave do Instituto No Setor, que nasceu em 2018 com o objetivo de transformar o coração comercial histórico de Brasília, mais conhecido como Setor Comercial Sul (SCS). Por décadas a região reuniu diversos comércios, mas hoje enfrenta um cenário de esvaziamento, insegurança e criminalidade.

Com o instituto, surgiu o movimento Cidade Viva, que em parceria com o movimento cultural Beco Elétrico promove eventos e com o intuito de ressignificar o SCS, onde alguns comércios ainda resistem durante o dia. Com a chegada da noite, as vielas do setor ficam totalmente vazias e muitas vezes escuras, gerando insegurança, com muitos relatos de crimes.

Devido as queixas se sobressairem no período noturno, os eventos ocorrem nesse horário. Contudo, o problema diurno não pode ser ignorado e, por conta disso, o Cidade Viva também promove diversas ações sociais, como doações a pessoas em situação de rua.

"Acreditamos, sim, que o Setor Comercial Sul pode — e deve — voltar a ser um espaço de convivência, encontro e permanência, e não apenas um território de passagem. Iniciativas culturais como o Beco Elétrico e as ações do projeto Cidade Viva demonstram, na prática, que a cultura tem potência para reativar o SCS, ressignificar seus espaços e reconectar as pessoas à cidade." relata ao Correio o diretor presidente do No Setor e coordenador do projeto Cidade Viva, Rafael Reis.

Neste sábado (7/2), o Beco Elétrico promove 10 horas de festa, reunindo artistas locais de eletrônica, funk, house e techno. O evento tem a faixa etária para maiores de 18 anos, é gratuito e terá venda de drinks no local. "Essas iniciativas mostram que, quando a cultura ocupa o território, ela ativa a economia local, fortalece vínculos sociais e devolve à cidade sua dimensão mais viva, a de espaço compartilhado", conclui Reis.

Confira a programação:

Atração: Beco Elétrico

Local: Galeria dos Estados

Data: 7 de fevereiro (sábado)

Horário: das 20h às 6h

Gratuito. Ingressos no shotgun.live



18 anos

