Obituário: 46 funerais no DF nesta quarta-feira (4/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (4/2):
Campo da Esperança
Altair Sacramento Santos, 76 anos
André Pinto Silva, 38 anos
Cláudia Gonçalves Xavier, 62 anos
Cleonice de Moura Fernandes, 54 anos
Diego Humberto de Freitas, 43 anos
Enir Gomes Ferreira, 91 anos
Gerson Simões de Souza Junior, 49 anos
Joana da Silva Neiva, 80 anos
João Luiz Rosa, 71 anos
Joyce Ribeiro de Souza, 87 anos
Júlia Maria de Jesus, 90 anos
Luisa Rodrigues Lima, 77 anos
Maria Aparecida Castilho Marques Magalhães, 73 anos
Maria Marlene da Silva, 69 anos
Moisés Santiago, 73 anos
Raimundo Nonato da Silva Junior, 43 anos
Rubens Torres Vieira, 74 anos
Taguatinga
Benedito Marques de Lima, 60 anos
Dilson Francisco de Souza, 77 anos
Eilzo Bezerra da Silva, 54 anos
Elane Cristina Alves Lima, 47 anos
Fabiana Estrela Arão, 53 anos
Geraldo Teodoro da Costa, 68 anos
Janine Alves da Silva, menos de 1 ano
Jesus Ribeiro Dias, 75 anos
Joaquim Monteiro dos Santos, 73 anos
José Damião da Silva, 89 anos
Maria Aparecida Fabiano de Jesus, 84 anos
Maria Helena de Lira, 54 anos
Morgana Moisés de Oliveira, 44 anos
Rita Rodrigues Lima, 82 anos
Rodrigo Leonardo Ribeiro de Souza, 36 anos
Gama
Antônio Carlos de Oliveira, 80 anos
Cremilda Figueira Gouveia, 67 anos
Manoel Pereira de Sousa, 89 anos
Paulo Roberto Pereira Dias, 60 anos
Planaltina
Isânia José da Rocha, 55 anos
Sobradinho
Edson Rodrigues de Souza, 51 anos
Francisco Jacobino Ramalho, 96 anos
Jazoil Teixeira, 89 anos
Joaquim Peixoto Neto, 93 anos
Leonilde Faria dos Santos, 89 anos
Terezinha Santos Caldeira, 88 anos
Jardim Metropolitano
Maurícia Firmino do Nascimento Lima, 90 anos
Kely Oliveira de Sousa Costa, 42 anos
Maria Bárbara Sena Ferreira de Sousa, 29 anos