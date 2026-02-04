Obituário: 46 funerais no DF nesta quarta-feira (4/2); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (4/2):

Campo da Esperança

Altair Sacramento Santos, 76 anos

André Pinto Silva, 38 anos

Cláudia Gonçalves Xavier, 62 anos

Cleonice de Moura Fernandes, 54 anos

Diego Humberto de Freitas, 43 anos

Enir Gomes Ferreira, 91 anos

Gerson Simões de Souza Junior, 49 anos

Joana da Silva Neiva, 80 anos

João Luiz Rosa, 71 anos

Joyce Ribeiro de Souza, 87 anos

Júlia Maria de Jesus, 90 anos

Luisa Rodrigues Lima, 77 anos

Maria Aparecida Castilho Marques Magalhães, 73 anos

Maria Marlene da Silva, 69 anos

Moisés Santiago, 73 anos

Raimundo Nonato da Silva Junior, 43 anos

Rubens Torres Vieira, 74 anos

Taguatinga

Benedito Marques de Lima, 60 anos

Dilson Francisco de Souza, 77 anos

Eilzo Bezerra da Silva, 54 anos

Elane Cristina Alves Lima, 47 anos

Fabiana Estrela Arão, 53 anos

Geraldo Teodoro da Costa, 68 anos

Janine Alves da Silva, menos de 1 ano

Jesus Ribeiro Dias, 75 anos

Joaquim Monteiro dos Santos, 73 anos

José Damião da Silva, 89 anos

Maria Aparecida Fabiano de Jesus, 84 anos

Maria Helena de Lira, 54 anos

Morgana Moisés de Oliveira, 44 anos

Rita Rodrigues Lima, 82 anos

Rodrigo Leonardo Ribeiro de Souza, 36 anos

Gama

Antônio Carlos de Oliveira, 80 anos

Cremilda Figueira Gouveia, 67 anos

Manoel Pereira de Sousa, 89 anos

Paulo Roberto Pereira Dias, 60 anos

Planaltina

Isânia José da Rocha, 55 anos

Sobradinho

Edson Rodrigues de Souza, 51 anos

Francisco Jacobino Ramalho, 96 anos

Jazoil Teixeira, 89 anos

Joaquim Peixoto Neto, 93 anos

Leonilde Faria dos Santos, 89 anos

Terezinha Santos Caldeira, 88 anos

Jardim Metropolitano

Maurícia Firmino do Nascimento Lima, 90 anos

Kely Oliveira de Sousa Costa, 42 anos

Maria Bárbara Sena Ferreira de Sousa, 29 anos