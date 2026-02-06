Obituário: 47 funerais no DF nesta sexta-feira (6/2); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (6/2):

Campo da Esperança

Cleuza de Jesus de Almeida, 72 anos

Isaac Teixeira Fernandes, menos de 1 ano

João Gonçalves Vieira, 78 anos

Joaquim Pinto de Oliveira Neto, 76 anos

Kauê Alves Machado Lourenço, 11 anos

Leda Bernaud Burnett, 98 anos

Maria Jose Alves de Carvalho, 63 anos

Odiram Rodrigues Freitas Batista, 66 anos

Raimundo Araújo Dias, 45 anos

Ruth Alves de Oliveira Neto, 89 anos

Selma Duarte Ribeiro, 61 anos

Tânia Elenir Artigas, 90 anos

Thelma Souza de Marco, 95 anos

Valdemário Vieira Gomes, 65 anos

Valmir Campelo da Silva, 52 anos

Taguatinga

Constância Correia de Azevedo, 81 anos

José Luiz Pereira da Silva Junior, 26 anos

José Zacarias Irmão, 69 anos

Júlia Maria da Silva Aquino, 65 anos

Lucinete Pereira Gonçalves, 63 anos

Maria das Dores Oliveira Martins, 86 anos

Maria Joaquina de Souza, 72 anos

Maria Pereira dos Santos, 89 anos

Nivaldo Dantas da Conceição, 82 anos

Gama

Antony Gabriel Anselmo de Sousa, menos de 1 ano

Maria Rodrigues do Lago, 78 anos

Planaltina

Lino Bezerra de Souza, 83 anos

Maria Santa da Conceição, 76 anos

Sobradinho

Carlos Alberto Neves, 65 anos

Maria Anita dos Santos, 86 anos

Samuel Alves dos Santos Marques, 17 anos

Jardim Metropolitano

José Fernandes de Araújo, 83 anos

Odete Batista de Brito, 81 anos

Josélia Caldas Gadelha de Paiva, 85 anos (cremação)

Ingrid Horrana Fernandes Moreira, 34 anos (cremação)