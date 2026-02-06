Obituário: 47 funerais no DF nesta sexta-feira (6/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (6/2):
Campo da Esperança
Cleuza de Jesus de Almeida, 72 anos
Isaac Teixeira Fernandes, menos de 1 ano
João Gonçalves Vieira, 78 anos
Joaquim Pinto de Oliveira Neto, 76 anos
Kauê Alves Machado Lourenço, 11 anos
Leda Bernaud Burnett, 98 anos
Maria Jose Alves de Carvalho, 63 anos
Odiram Rodrigues Freitas Batista, 66 anos
Raimundo Araújo Dias, 45 anos
Ruth Alves de Oliveira Neto, 89 anos
Selma Duarte Ribeiro, 61 anos
Tânia Elenir Artigas, 90 anos
Thelma Souza de Marco, 95 anos
Valdemário Vieira Gomes, 65 anos
Valmir Campelo da Silva, 52 anos
Taguatinga
Constância Correia de Azevedo, 81 anos
José Luiz Pereira da Silva Junior, 26 anos
José Zacarias Irmão, 69 anos
Júlia Maria da Silva Aquino, 65 anos
Lucinete Pereira Gonçalves, 63 anos
Maria das Dores Oliveira Martins, 86 anos
Maria Joaquina de Souza, 72 anos
Maria Pereira dos Santos, 89 anos
Nivaldo Dantas da Conceição, 82 anos
Gama
Antony Gabriel Anselmo de Sousa, menos de 1 ano
Maria Rodrigues do Lago, 78 anos
Planaltina
Lino Bezerra de Souza, 83 anos
Maria Santa da Conceição, 76 anos
Sobradinho
Carlos Alberto Neves, 65 anos
Maria Anita dos Santos, 86 anos
Samuel Alves dos Santos Marques, 17 anos
Jardim Metropolitano
José Fernandes de Araújo, 83 anos
Odete Batista de Brito, 81 anos
Josélia Caldas Gadelha de Paiva, 85 anos (cremação)
Ingrid Horrana Fernandes Moreira, 34 anos (cremação)