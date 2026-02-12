Obituário: 35 funerais no DF nesta quinta-feira (12/2); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (12/2):

Campo da Esperança

Alfredo Mário Del Bosque Chantaco, 79 anos

Antônia Barros de Lima, 87 anos

Antônio Lins Guimarães, 83 anos

Carlos Alberto Ximenes Mesquita, 72 anos

Deusa dos Santos, 87 anos

Edda Botelho Hespanhol, 96 anos

Elza Ribeiro da Silva, 85 anos

Manoel Ferreira da Silva, 94 anos

Marco Antônio Rochadel, 79 anos

Maria das Dores Araújo Rodrigues, 81 anos

Maria Eunice da Rocha, 63 anos

Rangel Aparecido Matias, 46 anos

Wesley Antonio Guimarães de Freitas, 69 anos

Zilda Pereira Nunes, 96 anos

Taguatinga

Alex Hugo Oliveira da Silva, 28 anos

Brazilina Moreira de Araújo, 62 anos

Dermevaldo Saturnino de Paula, 66 anos

João Batista Lisboa Silva, 58 anos

Konico Koressawa da Silva, 85 anos

Oscarino José de Andrade, 81 anos

Sakae Tominaga, 76 anos

Tiago Lisboa Bastos, 45 anos

Gama

João da Silva Santana, 53 anos

Romão Francisco da Costa, 93 anos

Valdeci Otília da Conceição, 71 anos

Planaltina

Silvio Antonio Silva Lins, 58 anos

Brazlândia

Claudelina Purificação, 75 anos

José de Sousa Araújo, 54 anos

Sobradinho

Ana Maria Pereira, 85 anos

Juranilson de Jesus Silva, 32 anos

Lourival Alves Ferreira, 75 anos

Murilo Nascimento da Silva, menos de 1 ano

Raimundo Batista Teles, 77 anos

Jardim Metropolitano

Maria Felipa Lemos, 79 anos

Cláudia Fagundes Ribeiro, 55 anos