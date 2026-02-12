Obituário: 35 funerais no DF nesta quinta-feira (12/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (12/2):
Campo da Esperança
Alfredo Mário Del Bosque Chantaco, 79 anos
Antônia Barros de Lima, 87 anos
Antônio Lins Guimarães, 83 anos
Carlos Alberto Ximenes Mesquita, 72 anos
Deusa dos Santos, 87 anos
Edda Botelho Hespanhol, 96 anos
Elza Ribeiro da Silva, 85 anos
Manoel Ferreira da Silva, 94 anos
Marco Antônio Rochadel, 79 anos
Maria das Dores Araújo Rodrigues, 81 anos
Maria Eunice da Rocha, 63 anos
Rangel Aparecido Matias, 46 anos
Wesley Antonio Guimarães de Freitas, 69 anos
Zilda Pereira Nunes, 96 anos
Taguatinga
Alex Hugo Oliveira da Silva, 28 anos
Brazilina Moreira de Araújo, 62 anos
Dermevaldo Saturnino de Paula, 66 anos
João Batista Lisboa Silva, 58 anos
Konico Koressawa da Silva, 85 anos
Oscarino José de Andrade, 81 anos
Sakae Tominaga, 76 anos
Tiago Lisboa Bastos, 45 anos
Gama
João da Silva Santana, 53 anos
Romão Francisco da Costa, 93 anos
Valdeci Otília da Conceição, 71 anos
Planaltina
Silvio Antonio Silva Lins, 58 anos
Brazlândia
Claudelina Purificação, 75 anos
José de Sousa Araújo, 54 anos
Sobradinho
Ana Maria Pereira, 85 anos
Juranilson de Jesus Silva, 32 anos
Lourival Alves Ferreira, 75 anos
Murilo Nascimento da Silva, menos de 1 ano
Raimundo Batista Teles, 77 anos
Jardim Metropolitano
Maria Felipa Lemos, 79 anos
Cláudia Fagundes Ribeiro, 55 anos