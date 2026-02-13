Obituário: 46 funerais no DF nesta sexta-feira (13/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (13/2):
Campo da Esperança
Alba Maria de Albuquerque Coelho, 83 anos
Antônio Ancelmo dos Santos, 59 anos
Haroldo Ribeiro Alves, 93 anos
Jesse Paes de Barros, 83 anos
Lindario Ribeiro da Conceição Filho, 67 anos
Marco Aurélio de Oliveira Silva, 69 anos
Maria Raimunda dos Santos Teixeira, 73 anos
Paulo Ricardo Marques Batista, 29 anos
Rita Yola de Castro Neiva, 93 anos
Rubens Vinicio Pinheiro, 72 anos
Ruth dos Santos Rodrigues, 90 anos
Thais da Cruz Pádua, 28 anos
Wellington Marcio Bezerra, 51 anos
Zeni Gonçalves de Azevedo, 88 anos
Taguatinga
Adalberto Bispo da Silva, 63 anos
Carlito Carneiro da Costa, 70 anos
Emidio Pereira da Silva Junior, 45 anos
Esania Alves de Oliveira, 61 anos
Francisca Alves do Carmo, 86 anos
Gustavo Adolfo Carreiro Botelho, 66 anos
Habigail Felix Figueiredo, 65 anos
José Miguel da Silva Filho, 53 anos
Laura Micaelly Brito Sousa, 2 anos
Lúcia de Paula e Silva, menos de 1 ano
Luzia dos Santos Rozeno, 71 anos
Maria Dirce Lopes, 82 anos
Maria do Rosário Coutinho Guedelha, 63 anos
Maria Laerce Gonçalves, 84 anos
Matheus Gabriel Gomes de Oliveira, 7 anos
Ricardo dos Reis Teixeira, 56 anos
Stephanie Gomes dos Santos, 33 anos
Gama
Dorival Alves dos Santos, 89 anos
Francisca Alves Ferreira, 68 anos
Helena Moreira de Souza, menos de 1 ano
João Baptista de Moraes, 88 anos
Luiz Ferreira, 88 anos
Planaltina
Delmiro Barros da Cruz, 46 anos
Mario Moreira de Miranda, 71 anos
Brazlândia
Alzira do Carmo dos Santos Oliveira, 81 anos
Creusa Francisca de Araujo, 43 anos
Sobradinho
Astrogildo Pinto Neto, 63 anos
Joseneu Fernandes de Aguiar, 65 anos
Regina de Souza Duarte, 42 anos
Jardim Metropolitano
Rui Vieira da Costa, 77 anos (cremação)
Diva Carvalho Ghidetti, 90 anos (cremação)
Júlio Cezar e Souza Martins, 87 anos (cremação)