Obituário: 46 funerais no DF nesta sexta-feira (13/2); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (13/2):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Campo da Esperança

Alba Maria de Albuquerque Coelho, 83 anos

Antônio Ancelmo dos Santos, 59 anos

Haroldo Ribeiro Alves, 93 anos

Jesse Paes de Barros, 83 anos

Lindario Ribeiro da Conceição Filho, 67 anos

Marco Aurélio de Oliveira Silva, 69 anos

Maria Raimunda dos Santos Teixeira, 73 anos

Paulo Ricardo Marques Batista, 29 anos

Rita Yola de Castro Neiva, 93 anos

Rubens Vinicio Pinheiro, 72 anos

Ruth dos Santos Rodrigues, 90 anos

Thais da Cruz Pádua, 28 anos

Wellington Marcio Bezerra, 51 anos

Zeni Gonçalves de Azevedo, 88 anos

Taguatinga

Adalberto Bispo da Silva, 63 anos

Carlito Carneiro da Costa, 70 anos

Emidio Pereira da Silva Junior, 45 anos

Esania Alves de Oliveira, 61 anos

Francisca Alves do Carmo, 86 anos

Gustavo Adolfo Carreiro Botelho, 66 anos

Habigail Felix Figueiredo, 65 anos

José Miguel da Silva Filho, 53 anos

Laura Micaelly Brito Sousa, 2 anos

Lúcia de Paula e Silva, menos de 1 ano

Luzia dos Santos Rozeno, 71 anos

Maria Dirce Lopes, 82 anos

Maria do Rosário Coutinho Guedelha, 63 anos

Maria Laerce Gonçalves, 84 anos

Matheus Gabriel Gomes de Oliveira, 7 anos

Ricardo dos Reis Teixeira, 56 anos

Stephanie Gomes dos Santos, 33 anos

Gama

Dorival Alves dos Santos, 89 anos

Francisca Alves Ferreira, 68 anos

Helena Moreira de Souza, menos de 1 ano

João Baptista de Moraes, 88 anos

Luiz Ferreira, 88 anos

Planaltina

Delmiro Barros da Cruz, 46 anos

Mario Moreira de Miranda, 71 anos

Brazlândia

Alzira do Carmo dos Santos Oliveira, 81 anos

Creusa Francisca de Araujo, 43 anos

Sobradinho

Astrogildo Pinto Neto, 63 anos

Joseneu Fernandes de Aguiar, 65 anos

Regina de Souza Duarte, 42 anos

Jardim Metropolitano

Rui Vieira da Costa, 77 anos (cremação)

Diva Carvalho Ghidetti, 90 anos (cremação)

Júlio Cezar e Souza Martins, 87 anos (cremação)

