InícioCidades DF
Luto

Obituário: 44 funerais no DF neste sábado (14/2); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 14 de fevereiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (14/2): 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Campo da Esperança
Anari Ferri Andrighi, 92 anos
Carlos Mendes Vieira, 89 anos
Celio Alves de Azevedo, 88 anos
Adriana Silva de Mesquita, 47 anos
Irene Luz Dantas, 102 anos
João Abreu de Andrade, 83 anos
José Urlei Cordeiro Freire, 85 anos 
Luzimar Pessoa Ramos, 72 anos
Maria das Graças de Souza dos Santos, 73 anos
Marinaldo Rufino da Silva, 54 anos
Nazareth Dinis de Carvalho, 98 anos
Paulo Sergio Passos de Campos, 54 anos
Vanderlei Silva Perez, 73 anos
Washington Ribeiro do Nascimento, 54 anos

 

Taguatinga
Adeilson Santos do Nascimento, 61 anos
Albertina Ferreira Cadena, 109 anos
Alisson Jorge Barbosa de Freitas, 43 anos
Aurora Lopes Xavier, menos de 1 ano
Davi Alves de Almeida, 75 anos
Eva Ferreira Gomes, 45 anos
Evanildo Pereira Magalhães, 47 anos
Francisco Martins dos Santos, 63 anos
Francisco Otaviano do Nascimento, 66 anos
Habigail Felix Figueiredo, 65 anos
Heitor Moura Lima, menos de 1 ano
Inacia Arcilio Ferreira dos Santos, 73 anos
Isaac Chaves de Oliveira, 32 anos
Jonas Ferreira de Farias, 71 anos
Maria Ana Rodrigues, 68 anos
Sara Gomes da Silva, 53 anos
Sergio Silva, 48 anos
Taís Martins Pires, 27 anos

 

Gama
Izabel Francisca da Conceição, 93 anos
Yarin Raphaella Ferreira S. R. de Lima, menos de 1 ano

 

Planaltina
Daniel Lima, 58 anos
Gonçalo Vieira do Nascimento, 80 anos
José Cosmo Filho, 90 anos
Ozorio Francisco de Oliveira, 77 anos

 

Brazlândia
Arlindo Rodrigues Campos, 84 anos

 

Sobradinho
Adelia Maria da Silva, 89 anos

 
Jardim Metropolitano
Alex Gomes de Souza, 57 anos
Rosineide Maria de Jesus, 80 anos
Max William da Silva Lourenço, 36 anos
Ricardo Ferreira Barreiro, 59 anos (cremação)
 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/02/2026 17:53
SIGA
x