Obituário: 44 funerais no DF neste sábado (14/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (14/2):
Campo da Esperança
Anari Ferri Andrighi, 92 anos
Carlos Mendes Vieira, 89 anos
Celio Alves de Azevedo, 88 anos
Adriana Silva de Mesquita, 47 anos
Irene Luz Dantas, 102 anos
João Abreu de Andrade, 83 anos
José Urlei Cordeiro Freire, 85 anos
Luzimar Pessoa Ramos, 72 anos
Maria das Graças de Souza dos Santos, 73 anos
Marinaldo Rufino da Silva, 54 anos
Nazareth Dinis de Carvalho, 98 anos
Paulo Sergio Passos de Campos, 54 anos
Vanderlei Silva Perez, 73 anos
Washington Ribeiro do Nascimento, 54 anos
Taguatinga
Adeilson Santos do Nascimento, 61 anos
Albertina Ferreira Cadena, 109 anos
Alisson Jorge Barbosa de Freitas, 43 anos
Aurora Lopes Xavier, menos de 1 ano
Davi Alves de Almeida, 75 anos
Eva Ferreira Gomes, 45 anos
Evanildo Pereira Magalhães, 47 anos
Francisco Martins dos Santos, 63 anos
Francisco Otaviano do Nascimento, 66 anos
Habigail Felix Figueiredo, 65 anos
Heitor Moura Lima, menos de 1 ano
Inacia Arcilio Ferreira dos Santos, 73 anos
Isaac Chaves de Oliveira, 32 anos
Jonas Ferreira de Farias, 71 anos
Maria Ana Rodrigues, 68 anos
Sara Gomes da Silva, 53 anos
Sergio Silva, 48 anos
Taís Martins Pires, 27 anos
Gama
Izabel Francisca da Conceição, 93 anos
Yarin Raphaella Ferreira S. R. de Lima, menos de 1 ano
Planaltina
Daniel Lima, 58 anos
Gonçalo Vieira do Nascimento, 80 anos
José Cosmo Filho, 90 anos
Ozorio Francisco de Oliveira, 77 anos
Brazlândia
Arlindo Rodrigues Campos, 84 anos
Sobradinho
Adelia Maria da Silva, 89 anos