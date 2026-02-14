Obituário: 44 funerais no DF neste sábado (14/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (14/2):

Campo da Esperança

Anari Ferri Andrighi, 92 anos

Carlos Mendes Vieira, 89 anos

Celio Alves de Azevedo, 88 anos

Adriana Silva de Mesquita, 47 anos

Irene Luz Dantas, 102 anos

João Abreu de Andrade, 83 anos

José Urlei Cordeiro Freire, 85 anos

Luzimar Pessoa Ramos, 72 anos

Maria das Graças de Souza dos Santos, 73 anos

Marinaldo Rufino da Silva, 54 anos

Nazareth Dinis de Carvalho, 98 anos

Paulo Sergio Passos de Campos, 54 anos

Vanderlei Silva Perez, 73 anos

Washington Ribeiro do Nascimento, 54 anos

Taguatinga

Adeilson Santos do Nascimento, 61 anos

Albertina Ferreira Cadena, 109 anos

Alisson Jorge Barbosa de Freitas, 43 anos

Aurora Lopes Xavier, menos de 1 ano

Davi Alves de Almeida, 75 anos

Eva Ferreira Gomes, 45 anos

Evanildo Pereira Magalhães, 47 anos

Francisco Martins dos Santos, 63 anos

Francisco Otaviano do Nascimento, 66 anos

Habigail Felix Figueiredo, 65 anos

Heitor Moura Lima, menos de 1 ano

Inacia Arcilio Ferreira dos Santos, 73 anos

Isaac Chaves de Oliveira, 32 anos

Jonas Ferreira de Farias, 71 anos

Maria Ana Rodrigues, 68 anos

Sara Gomes da Silva, 53 anos

Sergio Silva, 48 anos

Taís Martins Pires, 27 anos

Gama

Izabel Francisca da Conceição, 93 anos

Yarin Raphaella Ferreira S. R. de Lima, menos de 1 ano

Planaltina

Daniel Lima, 58 anos

Gonçalo Vieira do Nascimento, 80 anos

José Cosmo Filho, 90 anos

Ozorio Francisco de Oliveira, 77 anos

Brazlândia

Arlindo Rodrigues Campos, 84 anos

Sobradinho

Adelia Maria da Silva, 89 anos