Leonardo Ferreira, morto após ser espancado em briga, foi enforcado

O jovem que morreu após uma briga em Sobradinho foi identificado como Leonardo Ferreira da Silva, de 19 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Este é o caso caso de morte por agressão no DF, em menos de um mês. No sábado (7/2), Rodrigo Castanheiras, de 16 anos, morreu após 16 dias em coma. Ele foi agredido pelo ex-piloto Pedro Turra em 23 de janeiro, na saída de uma festa em Vicente Pires.

Segundo o delegado Antônio Ruperes, da 35 ª DP, ao serem presos, o agressor e o rapaz que estava filmando, não informaram o motivo da briga. "Eles não falaram sobre o início da briga. Iremos saber mais detalhes durante essa semana no decorrer das investigações", afirmou.

Tanto o autor das agressões quanto o rapaz que filmava, possuem antecedentes criminais, segundo a Polícia Civil. "O agressor já foi autuado por tráfico e o que filmava, por agressão no contexto da lei Maria da Penha, duas vezes", disse.

Um vídeo que o Correio teve acesso mostra que um carro branco se aproxima dos jovens brigando. Segundo o delegado, esse carro ajudou Leonardo a chegar na casa da mãe.

Imagens de câmeras da casa de Leonardo mostram ele se escorando na parede antes de sentar no degrau de uma escada. Os próprios familiares levaram o jovem à UPA. "Ouvimos a mãe do jovem e ela disse que o Leonardo estava todo roxo quando o motorista do carro o deixou em casa", afirmou.

Jardel de Nóbrega e Wanderson da Fonseca, envolvidos na agressão, deverão passar por audiência de custódia na segunda-feira (16/2). Caso sejam condenados, poderão cumprir pena de 6 a 20 anos de reclusão. A exata causa da morte ainda será definida por exames de necrópsia feitos pelo Instituto Médico Legal (IML).