Foliões já sentem saudade do carnaval de Brasília

Brasília, que por quatro dias esqueceu o concreto para ser cor, começa a retomar a rotina numa preguiçosa Quarta-Feira de Cinzas

Os foliões do Bloco Ventoinha de Canudo esbanjaram energia e empolgação - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O sol escaldante da terça-feira de carnaval baixou levando consigo o brilho do glitter no asfalto quente. Brasília, que por quatro dias esqueceu o concreto para ser cor, começa a retomar a rotina numa preguiçosa Quarta-Feira de Cinzas. 

Sua gente pintou a cara, riu de si mesma, abasteceu a alma de alegria para encarar o resto do ano. E que ano: temos pela frente o Oscar e o Agente Secreto para torcer, temos a Copa do Mundo e uma eleição pela frente. 

Mas hoje ainda restam os vestígios da pintura de rosto, a purpurina, que deve levar mais de mês para sair completamente do corpo, as lembranças das paixões do carnaval, o hit da maior festa popular do Brasil. 

As imagens de sua gente vestida de cor e alegria, entrarão para a história da cidade e se perpetuarão nas conversas de família: "olha o seu pai fantasiado de… "Lembra quando eu me vesti de…".  Aos foliões, um breve adeus. Nos encontramos logo aí, ano que vem.

Veja fotos do carnaval:

  • Adriana, no Bloco do Porão, emanava alegria
    Adriana, no Bloco do Porão, emanava alegria Luiz Fellipe Alves CB/DA Press.
  • Festa entrou pela noite e sem cansaço no Bloco do Porão
    Festa entrou pela noite e sem cansaço no Bloco do Porão Beatriz Mascarenhas CB/DA Press
  • Milhares de pessoas celebraram no Pacotão
    Milhares de pessoas celebraram no Pacotão Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • A folia também tomou conta de Taguatinga
    A folia também tomou conta de Taguatinga Vitória Torres CB/DA Press.
  • A batida do Grupo Batukenjé levantou ainda mais o astral
    A batida do Grupo Batukenjé levantou ainda mais o astral Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • O Pacotão saiu com a tradicional irreverência
    O Pacotão saiu com a tradicional irreverência Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • O contagiante senso de humor de Ricardo Oliveira
    O contagiante senso de humor de Ricardo Oliveira Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Fantasias simples e criativas deram o tom da diversão
    Fantasias simples e criativas deram o tom da diversão Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Carnaval também é romantismo
    Carnaval também é romantismo Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 17/02/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Carnaval de Brasília 2026 - 302 Norte. Grupo Batukenjé
    17/02/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Carnaval de Brasília 2026 - 302 Norte. Grupo Batukenjé Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Os foliões do Bloco Ventoinha de Canudo esbanjaram energia e empolgação
    Os foliões do Bloco Ventoinha de Canudo esbanjaram energia e empolgação Ed Alves CB/DA Press
  • No Ventoinhas, colorido deu a tônica
    No Ventoinhas, colorido deu a tônica Ed Alves CB/DA Press
  • Foliões com sua música embalaram milhares
    Foliões com sua música embalaram milhares Ed Alves CB/DA Press

 

 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/02/2026 05:00
