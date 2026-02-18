Obituário: 45 funerais no DF nesta quarta-feira (18/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (18/2):
Campo da Esperança
Anatalia Rodrigues de Oliveira, 73 anos
Antonia Rodrigues de Oliveira Guedes, 92 anos
Benevaldo Jesus de Oliveira, 78 anos
Carmita Duarte da Silva, 95 anos
Celia Garutti da Fonseca, 88 anos
Celia Maria Marinho Martins Amaral de Souza, 58 anos
Wesley Antonio Guimarães de Freitas, 69 anos
Eliane Rodrigues Vidal, 55 anos
Hosana Carvalho Silva, 10 anos
José Amauri de Sousa, 76 anos
Josemar da Paz Santos, 23 anos
Leudinilde Correia de Souza de Melo, 66 anos
Maria Aparecida Moura Fernandes, 86 anos
Maria de Jesus Ferreira de Castro, 83 anos
Maria Esmerino Magalhães, 79 anos
Rafaela Niceto Fernandes, 61 anos
Raimunda Maria Lopes Santos, 87 anos
Seir Velozo, 82 anos
Taguatinga
Abadia Luiz, 94 anos
Ana Antonia de Jesus dos Santos, 79 anos
Antonio Carlos Cassimiro de Lima, 65 anos
Diogo Ferreira Barbosa, 19 anos
Inacia Estolano de Macedo, 73 anos
Luzinete Vasco de Oliveira, 74 anos
Maria Ferreira Lima, 63 anos
Matheus Ferreira Correia, 30 anos
Sued Rodrigues Brasil, 77 anos
Gama
Aldo Jorge da Silva, 65 anos
Jailton Ferreira dos Santos, 67 anos
Joacir Geraldo Rodrigues, 58 anos
Reginaldo Gomes de Paiva, 53 anos
Rui Batista Pacheco, 97 anos
Planaltina
Davina Rosa de Jesus, 93 anos
José Almir Ferreira da Silva, 63 anos
José Wellington Monteiro da Silva, 60 anos
Maria da Conceição Barros Martins, 70 anos
Milton Gomes da Silva, 78 anos
Sobradinho
Valdir Antonio de Brito, 65 anos
Jardim Metropolitano
Pedro Rodrigues dos Santos, 65 anos
Anderson Rodrigues de Souza, 42 anos
Luiz Belini Ribeiro Pena, 65 anos
Claudio Eugenio dos Santos, 59 anos
Sirley Perin Nery, 42 anos (cremação)
Sheila Claussen D'Escragnolle Taunay, 74 anos (cremação)
Domervilo Bezerra da Silva, 59 anos (cremação)