Obituário: 35 funerais no DF nesta quinta-feira (19/2); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (19/2):

Campo da Esperança

Alcibides de Morais Nunes da Silva, 93 anos

Honório Antônio Prata Juliano, 56 anos

Isadora Merice Barbosa Borges, 32 anos

João Jose de Souza, 73 anos

Maria Claudina de Jesus, 91 anos

Maria Jose da Fonseca Rocha, 80 anos

Maria Severina Pereira, 84 anos

Michelle Maria dos Santos, 48 anos

Nadir Correia Santos de Resende, 73 anos

Nenice Teles Pignata, 77 anos

Parisia Nunes Fernandes, 85 anos

Rosa Maria Neumann, 70 anos

Wanderlande Souza Vieira, 56 anos

Yoshiko Furusho, 77 anos

Taguatinga

Antônio Alves de Andrade, 89 anos

Francisca dos Santos, 53 anos

João José da Silva, 88 anos

Noraci Lourenco Maciel, 74 anos

Onezia Ferreira Alves Cardoso, 79 anos

Robert de Oliveira Carvalho, 62 anos

Walter Oliveira dos Santos, 68 anos

Gama

Carmelina Alves de Almeida, 74 anos

Gessione Rodrigues Coimbra, 63 anos

Helena dos Santos, 94 anos

Joao Eustáquio Jesuíno, 65 anos

Brazlândia

João Pereira de Andrade Filho, 61 anos

Sobradinho

Antônio Pereira de Santana, 83 anos

Epaminondas Figueiredo de Matos, 63 anos

Inácia Augusta dos Santos, 93 anos

Marcelo Martins Batista, 39 anos

Wilson Vaz de Souza, 50 anos

Jardim Metropolitano

Jackson Conceição dos Santos, 20 anos

Eulina Maria da Conceição, 64 anos

Maria Francisca da Silva Martins, 85 anos

Maria das Graças Fidalgo dos Santos, 62 anos (cremação)