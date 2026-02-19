Obituário: 35 funerais no DF nesta quinta-feira (19/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (19/2):
Campo da Esperança
Alcibides de Morais Nunes da Silva, 93 anos
Honório Antônio Prata Juliano, 56 anos
Isadora Merice Barbosa Borges, 32 anos
João Jose de Souza, 73 anos
Maria Claudina de Jesus, 91 anos
Maria Jose da Fonseca Rocha, 80 anos
Maria Severina Pereira, 84 anos
Michelle Maria dos Santos, 48 anos
Nadir Correia Santos de Resende, 73 anos
Nenice Teles Pignata, 77 anos
Parisia Nunes Fernandes, 85 anos
Rosa Maria Neumann, 70 anos
Wanderlande Souza Vieira, 56 anos
Yoshiko Furusho, 77 anos
Taguatinga
Antônio Alves de Andrade, 89 anos
Francisca dos Santos, 53 anos
João José da Silva, 88 anos
Noraci Lourenco Maciel, 74 anos
Onezia Ferreira Alves Cardoso, 79 anos
Robert de Oliveira Carvalho, 62 anos
Walter Oliveira dos Santos, 68 anos
Gama
Carmelina Alves de Almeida, 74 anos
Gessione Rodrigues Coimbra, 63 anos
Helena dos Santos, 94 anos
Joao Eustáquio Jesuíno, 65 anos
Brazlândia
João Pereira de Andrade Filho, 61 anos
Sobradinho
Antônio Pereira de Santana, 83 anos
Epaminondas Figueiredo de Matos, 63 anos
Inácia Augusta dos Santos, 93 anos
Marcelo Martins Batista, 39 anos
Wilson Vaz de Souza, 50 anos
Jardim Metropolitano
Jackson Conceição dos Santos, 20 anos
Eulina Maria da Conceição, 64 anos
Maria Francisca da Silva Martins, 85 anos
Maria das Graças Fidalgo dos Santos, 62 anos (cremação)