Obituário: 34 funerais no DF nesta sexta-feira (20/2); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 20 de fevereiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (20/2):

Campo da Esperança

Deived Farias Maciel, 42 anos
Fernando Pereira de Carvalho, 81 anos
Isadora Ferreira de Andrade, menos de 1 ano
Jorge Eifler de Vasconcellos, 78 anos
Josélio Gondim Júnior, 60 anos
Magali da Silva Nogueira, 54 anos
Magdala da Silva Rodrigues, 91 anos
Miguel Araujo Fernandes, menos de 1 ano
Rildmar Alves Soares da Cunha, 62 anos
Roberto Pompeu de Sousa Brasil Filho, 72 anos
Valéria Regina Miketen, 71 anos
Verônica Barbosa Amaral Fernandes, 40 anos

Taguatinga

Celcino Fagundes, 77 anos
David Rodrigues da Silva, 82 anos
Deives da Silva Borges, 44 anos
Gabriel Neves de Sousa Veras, menos de 1 ano
José Pereira Filho, 82 anos
José Raimundo de Jesus Silva, 56 anos
Maria Claudinete dos Santos Figueiredo, 60 anos
Maria de Fátima Pereira da Silva, 64 anos
Maria Izabel de Oliveira Alves, menos de 1 ano
Maria Justina da Silva, 71 anos
Raimunda Alcântara, 90 anos
Regina Sandra dos Santos Lima, 67 anos
Terezinha Maria dos Santos, 94 anos

Gama

Cleidia Cardoso de Carvalho, 58 anos
Marconde José de Jesus Souza, 66 anos
Pedro Gomes da Costa, 88 anos

Brazlândia

Miguel Ferreira de Cintra, menos de 1 ano
Selma Lopes da Rocha Barbosa, 60 anos

Sobradinho

Raimunda Nonata da Silva Aguiar, 75 anos

Jardim Metropolitano

Ana Neri Lopes Braga, 63 anos
Luciana Maria de Araújo, 51 anos (cremação)
José Sevio Dias Filho, 69 anos (cremação)

 
 
 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/02/2026 17:56
