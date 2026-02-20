Obituário: 34 funerais no DF nesta sexta-feira (20/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (20/2):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Campo da Esperança

Deived Farias Maciel, 42 anos

Fernando Pereira de Carvalho, 81 anos

Isadora Ferreira de Andrade, menos de 1 ano

Jorge Eifler de Vasconcellos, 78 anos

Josélio Gondim Júnior, 60 anos

Magali da Silva Nogueira, 54 anos

Magdala da Silva Rodrigues, 91 anos

Miguel Araujo Fernandes, menos de 1 ano

Rildmar Alves Soares da Cunha, 62 anos

Roberto Pompeu de Sousa Brasil Filho, 72 anos

Valéria Regina Miketen, 71 anos

Verônica Barbosa Amaral Fernandes, 40 anos

Taguatinga

Celcino Fagundes, 77 anos

David Rodrigues da Silva, 82 anos

Deives da Silva Borges, 44 anos

Gabriel Neves de Sousa Veras, menos de 1 ano

José Pereira Filho, 82 anos

José Raimundo de Jesus Silva, 56 anos

Maria Claudinete dos Santos Figueiredo, 60 anos

Maria de Fátima Pereira da Silva, 64 anos

Maria Izabel de Oliveira Alves, menos de 1 ano

Maria Justina da Silva, 71 anos

Raimunda Alcântara, 90 anos

Regina Sandra dos Santos Lima, 67 anos

Terezinha Maria dos Santos, 94 anos

Gama

Cleidia Cardoso de Carvalho, 58 anos

Marconde José de Jesus Souza, 66 anos

Pedro Gomes da Costa, 88 anos

Brazlândia

Miguel Ferreira de Cintra, menos de 1 ano

Selma Lopes da Rocha Barbosa, 60 anos

Sobradinho

Raimunda Nonata da Silva Aguiar, 75 anos

Jardim Metropolitano

Ana Neri Lopes Braga, 63 anos

Luciana Maria de Araújo, 51 anos (cremação)

José Sevio Dias Filho, 69 anos (cremação)